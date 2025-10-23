¡Ø³Ø¸¦¤Î²Ê³Ø¡ÙÂè8ÃÆ¡Ö¶²Îµ²½ÀÐÈ¯·¡¥¥Ã¥È¡×¤¬¿·È¯Çä¡ª¡¡¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤Î¥È¥ê¥±¥é¥È¥×¥¹¤Î²½ÀÐ¡Ö¥ì¥¤¥â¥ó¥É¡×¤òÈ¯·¡ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛêÃ£Ìé¡Ë¤Ï¡¢¡Ø³Ø¸¦¤Î²Ê³Ø¡ÙÂè8ÃÆ¡Ö¶²Îµ²½ÀÐÈ¯·¡¥¥Ã¥È¡×¤ò2025Ç¯10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=HDxoxRkahrw ]
¡ü¡Ø³Ø¸¦¤Î²Ê³Ø¡ÙÂè8ÃÆ¡ª¡¡-À¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Û¤ó¤â¤ÎÂÎ¸³¥¥Ã¥È-
¡Ø³Ø¸¦¤Î²Ê³Ø¡Ù¤Ï¡¢ÂÎ¸³¥¥Ã¥È¤Î¡Ö¶²Îµ²½ÀÐÈ¯·¡¥¥Ã¥È¡×¡¢¶²Îµ¤ä²½ÀÐ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ»ö¤¬ËþºÜ¤ÎËÜ»ï¡¢ÊÌºý¤Î³Ø¸¦¤Þ¤ó¤¬¡Ö¤Ò¤ß¤Ä¥·¥êー¥º¡×¡¢¼Â¸³¤ÎÅê¹Æ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¤¢¤½¤Ö¤ó¤À¸¦µæ½ê¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤â¤Î¤Î²Ê³ØÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=nrClARDzH1A ]
¡Ú¥¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦¥ì¥¤¥â¥ó¥É¤Î²½ÀÐÌÏ·¿Æþ¤ê¤ÎÀÐ¤³¤¦¥Ö¥í¥Ã¥¯
¡¦È¯·¡3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡Ê¥Ï¥ó¥Þー¡¢¤¿¤¬¤Í¡¢¥Ö¥é¥·¡Ë
¡¦¥¢¥ó¥â¥Ê¥¤¥È¤ÎËÜÊª²½ÀÐ
¢¨¥¢¥ó¥â¥Ê¥¤¥È¤Î²½ÀÐ¤ÎÂç¤¤µ¤ä·Á¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤ËÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÊª²½ÀÐ¡Ö¥ì¥¤¥â¥ó¥É¡×¤òºÆ¸½¡ª
Çò°¡µª¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¶²Îµ¥È¥ê¥±¥é¥È¥×¥¹¤Î²½ÀÐ¤¬¡¢1994Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Îー¥¹¥À¥³¥¿½£¤Ç´°Á´¤Ê°ì¸ÄÂÎ¤È¤·¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²½ÀÐ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢Æ¬¹ü¤ÈÆ¹ÂÎ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿¥¥»¥¤Î²½ÀÐ¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¥ì¥¤¥â¥ó¥É¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¾åÌî¤Î¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º¸È¾¿È¤¬É÷²½¤·¡¢±¦È¾¿È¤À¤±¤Î»Ñ¤Ï¡¢ÊÝÂ¸À¤¬¹â¤¯¡¢±¦Á°¤¢¤·¤Î¾õÂÖ¤«¤é¡¢¥È¥ê¥±¥é¥È¥×¥¹¤Î»ÑÀª¤ÎÉü¸µ¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îµ®½Å¤Ê²½ÀÐ¡Ö¥ì¥¤¥â¥ó¥É¡×¤¬¡¢¿¿Æé ¿¿Çî»Î¡Ê¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û Ì¾ÍÀ¸¦µæ°÷¡Ë´Æ½¤¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¡¢È¯·¡ÂÎ¸³¥¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ü¶²Îµ³Ø¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¡¢¥¥Ã¥È¤ÇÈ¯·¡ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡ª
¥¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢È¯·¡¤¹¤ëÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥Þー¡¢¤¿¤¬¤Í¡¢¥Ö¥é¥·¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ó¥Þー¤Ç¤¿¤¬¤Í¤ò¤¿¤¿¤¤¤ÆÀÐ¤³¤¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò·¡¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤¬¤Í¤Çºï¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ö¥é¥·¤Ç¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥ì¥¤¥â¥ó¥É¤ò·¡¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤É¤ÎÉôÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¡©¡¡¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤«¤Ê¡©¡¡¶²Îµ³Ø¼Ô¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÈ¯·¡ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¥È¯·¡3ÅÀ¥»¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÀÐ¤³¤¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¤«¤é¥ì¥¤¥â¥ó¥É¤ò·¡¤ê½Ð¤½¤¦¡£
¡ü¥¢¥ó¥â¥Ê¥¤¥È¤ÎËÜÊª²½ÀÐ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ª
¥¢¥ó¥â¥Ê¥¤¥È¤ÎËÜÊª²½ÀÐ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÇÌÌ¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¥Ô¥«¥Ô¥«¤·¤Æ¤¤¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡¡¶²Îµ»þÂå¤Î¥í¥Þ¥ó¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¥Âç¤¤µ¤Ï20～30mm¡£¿§¡¢·Á¡¢Âç¤¤µ¡¢ÌÏÍÍ¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢¸ÄÂÎº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¶²Îµ¤ä²½ÀÐ¤Î¾ðÊó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡¡¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ëÎÏ¤ò°é¤à¡ÖËÜ»ï¡×
ËÜ»ï¤Ë¤Ï¡¢¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤Î¥ì¥¤¥â¥ó¥É¤Î¤ªÏÃ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²½ÀÐ¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¡¢²½ÀÐ¤«¤é¤ï¤«¤ë¤³¤È¡¢È¯·¡¤Î»ÅÊý¤Ê¤É¡¢²½ÀÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤¬¤â¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª¡¡¥È¥ê¥±¥é¥È¥×¥¹¤ä¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤Î¶²Îµ¤Î¤³¤È¤ä¥¢¥ó¥â¥Ê¥¤¥È¤Î¤Õ¤·¤®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤¿¤Ã¤×¤êÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¶²Îµ¹¥¤¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¡¢¶²Îµ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤¿¤ª»Ò¤µ¤ó¡¢¶²Îµ¥Þ¥Ë¥¢¤µ¤ó¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª
¤Þ¤¿¡¢Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø¥Ï¥ê¥¹Íý²½³Ø¸¦µæ½ê½õ¶µ¡¦ËñÂÀ°ì¤µ¤ó¤Î¼èºàµ»ö¤ä¡¢AR»°·»Äï¤ÎAR¥¢¥×¥ê¡¢µ»öÏ¢Æ°¤ÎÆ°²è¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Õ¤ê¤¬¤Ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬°ì¿Í¤ÇÆÉ¤ßÄÌ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¥ËñÂÀ°ì¤µ¤ó¤ÎÏ¢ºÜµ»ö
¡ü³Ø¸¦¤Þ¤ó¤¬¤¬¤Þ¤ë¤´¤È1ºý¡ª¡Ø¶²Îµ²½ÀÐ¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡Ù
¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¥·¥êー¥º¡Ù¤Ï¾®³ØÀ¸¤ËÂç¿Íµ¤¤Î³Ø½¬¤Þ¤ó¤¬¡£ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤äµ¿Ìä¤ò¡¢¤Þ¤ó¤¬¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡£1ºý¤Î¤Þ¤ó¤¬¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯ÃÎ¼±¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¶²Îµ²½ÀÐ¡£¶²Îµ²½ÀÐ¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤ä¡¢È¯·¡¤ÎÎò»Ë¤ä¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¿¿Æé ¿¿Çî»Î¤¬Áí¹ç´Æ½¤¡ª¡Ê¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û Ì¾ÍÀ¸¦µæ°÷¡Ë
¥¥Ã¥È¡¢ËÜ»ï¡¢ÊÌºý¤ÎÁí¹ç´Æ½¤¤Ï¡¢¶²ÎµÇî»Î¤È¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤Î¡¢¿¿Æé ¿¿¡Ê¤Þ¤Ê¤Ù¤Þ¤³¤È¡ËÇî»Î¤Ç¤¹¡£¿¿Æé¿¿ÀèÀ¸¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ì¥¤¥â¥ó¥É¤ÏÆ¬¤ÈÆ¹ÂÎ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢À¤³¦¤Î¥È¥ê¥±¥é¥È¥×¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×5¤ËÆþ¤ë½ÅÍ×¤Ê²½ÀÐ¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¥ì¥¤¥â¥ó¥É¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿»ÑÀª¤ä»Ñ¤ò¡¢È¯·¡¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¡ÖÊÝÂ¸¡×¤·¤¿¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤·Á¤ÇÅ¸¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¥Ã¥È¤Ï¡¢¥ì¥¤¥â¥ó¥É¤¬ÃÏÁØ¤ÎÃæ¤ËËä¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶²Îµ¤ÎÁ´¿È¹ü³Ê¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÈ¯¸«¤äÈ¯·¡¤ò¤³¤Î¥¥Ã¥È¤Çµ¼»÷ÂÎ¸³¤Ç¤¤¿¤é¡¢¶²Îµ¸¦µæ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÀä¹¥¤ÎÍ½¹Ô±é½¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£È¯·¡¤â¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤âµÞ¤°¤È¡¢6,600ËüÇ¯¤â¤Î´Ö¡¢»ä¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿²½ÀÐ¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¡¢¥ì¥¤¥â¥ó¥É¤ò¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£È¯·¡¤¬´°Î»¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥ì¥¤¥â¥ó¥É¤òÇîÊª´Û¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼ÂÊª¤Î¡Ö¥ì¥¤¥â¥ó¥É¡×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¢¥»£±Æ¡¿·ºÉôÍ§¹¯
¡üÆÉ¼Ô¤ÈÊÔ½¸Éô¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ª ¡Ö³Ø¸¦¤Î²Ê³Ø ¤¢¤½¤Ö¤ó¤À¸¦µæ½ê¡×
¡Ö³Ø¸¦¤Î²Ê³Ø ¤¢¤½¤Ö¤ó¤À¸¦µæ½ê¡×¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤ÈÊÔ½¸Éô¤¬¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤Ê¤ê¡¢²Ê³Ø¤ò³Ú¤·¤àÌµÎÁ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡£ÊÔ½¸Éô¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä³Ú¤·¤¤¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò³«ºÅ¡£¥¥Ã¥È¤ÎÍ·¤ÓÊý¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤ê¡¢²Ê³Ø¤ÎÉÔ»×µÄ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÎ¸³¤¬¤â¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¿¤á¤ë¤È¤¤¤¤¤³¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¯¤Æ½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¼Â¸³¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÏËè²ó¡¢Âç¿Íµ¤¡ª
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=SvUsjVwxmd4 ]
¡Î¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ï
¡Ø³Ø¸¦¤Î²Ê³Ø¡¡¶²Îµ²½ÀÐÈ¯·¡¥¥Ã¥È¡Ù
ÊÔ¡§³Ø¸¦¤Î²Ê³ØÊÔ½¸Éô
²Á³Ê¡§4,730±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î23Æü
È½·¿¡§A4ÊÑ¡¿60¥Úー¥¸¡ÊËÜ»ï¡Ë
ÅÅ»ÒÈÇ¡§¤Ê¤·
ISBN¡§978-4-05-750947-1
³Ø¸¦½ÐÈÇ¥µ¥¤¥È¡§https://hon.gakken.jp/book/1575094700(https://hon.gakken.jp/book/1575094700)
¸ø¼°¥µ¥¤¥È ³Ø¸¦¤Î²Ê³Ø¡§https://kagaku.gakken.jp(https://kagaku.gakken.jp)
¢¦ËÜ½ñ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¥³¥Á¥é¢¦
¡¦Amazon¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/405750947X(https://www.amazon.co.jp/dp/405750947X)
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡https://books.rakuten.co.jp/rb/18303090/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18303090/)
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¡üX¡ÊµìTwitter¡Ë¡Ö³Ø¸¦¤Î²Ê³Ø¡×¸ø¼°¡ÊGakken¡Ë
▶https://twitter.com/kagaku_gakken(https://twitter.com/kagaku_gakken)
¡üInstagram¡Ö³Ø¸¦¤Î²Ê³Ø¡×¸ø¼°¡ÊGakken¡Ë
▶https://www.instagram.com/kagaku_gakken/(https://www.instagram.com/kagaku_gakken/)
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¢¡Éü´©Âè1ÃÆ¡Ø³Ø¸¦¤Î²Ê³Ø ¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー¥í¥±¥Ã¥È¡Ù¿·ÁõÈÇ¡¢¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
Âè1ÃÆ¤ÎÁÈÎ©¥¥Ã¥È¡Ö¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー¥í¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢ÅÅÃÓ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¼ê²ó¤·¤ÇÈ¯ÅÅ¤·¡¢¿å¤«¤é¤Ä¤¯¤Ã¤¿¿åÁÇ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ÆÈô¤Ð¤¹¥í¥±¥Ã¥È¡£ÇúÈ¯¤ÏÈ¯¼Í´É¤ÎÃæ¤À¤±¤Çµ¯¤³¤ë°ÂÁ´Àß·×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¦¤Á¤ÎÃæ¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÈô¤Ð¤»¤Þ¤¹¡£Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼¡À¤Âå¥¨¥Í¥ë¥®ー¡È¿åÁÇ¡É¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¡¢Âç¿Í¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊËÜ³Ê¼Â¸³¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Í·¤ÓÊý¤ä¼Â¸³¤¬¿ï»þ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ö¤¢¤½¤Ö¤ó¤À¸¦µæ½ê¡×¤ä¡¢±§Ãè¤Þ¤Ç¥¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëAR»°·»Äï¤Ë¤è¤ëiOS¥¢¥×¥ê¡Ö³Ø¸¦¤Î²Ê³Ø¤Î³ÈÄ¥¡×¤Ê¤É¡¢¹¹¿··¿¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÂç½¼¼Â¤Ç¤¹¡£
¢¦ËÜ½ñ¤Î¾ÜºÙ¡¦¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¢¦
¡¦https://kagaku.gakken.jp/rocket/
¡¦Amazon¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/4057509461/
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡https://books.rakuten.co.jp/rb/18199409/
¢¡Âè2ÃÆ¡Ø³Ø¸¦¤Î²Ê³Ø Âç¿Þ´Õ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡Ù¿·ÁõÈÇ¡¢¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
Âè2ÃÆ¤ÎÁÈÎ©¥¥Ã¥È¡ÖÂç¿Þ´Õ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡×¤Ï¡¢¤«¤Ù¤äÅ·°æ¤ò¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤ÎÂç¤¤µ¤ÇÀ¸¤¤â¤Î¤ò±Ç¤·¤¿¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ±¶õ¤òÅê±Æ¤Ç¤¤ë¼Â¸³¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡£ÉÕÂ°¤Î¸ò´¹¥·ー¥È¤ÏÁ´Éô¤Ç8¼ïÎà¡£³Ø¸¦¤Î¿Þ´ÕLIVEÊÔ½¸Éô¤¬À©ºî¤·¤¿¡Ö¶²Îµ¡×¡ÖÎ¦¤È¶õ¤ÎÀ¸Êª¡×¡Ö³¤¤ÎÀ¸Êª¡×¡Ö¿ÍÂÎ¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¥¯¥ê¥¨ー¥¿ーÂçÊ¿µ®Ç·¤µ¤ó¤ÎÅ·¤ÎÀî¤¬±Ç¤ë¡Ö¥ê¥¢¥ëÀ±¶õ¡×¤ä¡¢¡ÖÀ±ºÂ¡×¡ÖÍÅ²ø¥¢¥Ë¥á¡×¡Ö¹©ºî¡×¤Ê¤É¤â¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£ÂÎ¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤êÆþ¤ëÂç¤¤µ¤Ç±Ç¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤Û¤ó¤â¤Î¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¤³¤ó¤À¤è¤¦¤ÊË×ÆþÂÎ¸³¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¦ËÜ½ñ¤Î¾ÜºÙ¡¦¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¢¦
¡¦https://kagaku.gakken.jp/projector/
¡¦Amazon¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/4057509453/
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡https://books.rakuten.co.jp/rb/18199410/
¢¡Âè3ÃÆ¡Ø³Ø¸¦¤Î²Ê³Ø ËüÇ½¸²Èù¶À¤ÈÉ¸ËÜºîÀ®¥¥Ã¥È¡Ù¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
Âè3ÃÆ¤ÎÁÈÎ©¥¥Ã¥È¡ÖËüÇ½¸²Èù¶À¡×¤ÏLEDÆâÂ¢¤Î50～100ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤Ç¤¤ëÁÈ¤ßÎ©¤Æ¼°¤Î¸²Èù¶À¤Ç¤¹¡£ÁÈÎ©»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¤Ï10Ê¬¡£²¼¤«¤é¸÷¤òÅö¤Æ¤Æ¥×¥ì¥Ñ¥éー¥È¤ò´Ñ»¡¤¹¤ëÆ©²á·¿¡¢¾å¤«¤é¸÷¤òÅö¤Æ¤Æ¤â¤Î¤ÎÉ½ÌÌ¤ò´Ñ»¡¤¹¤ëÈ¿¼Í·¿¡¢Ãî¤á¤¬¤Í¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë±Ç¤¹Åê±Æ·¿¢¨¤Î3¼ïÎà¤Î¼Â¸³¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Æù´ã¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¥ß¥¯¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¡¢´Ñ»¡¼Ô¤ò¶½Ê³¤µ¤»¤ëÈ¯¸«¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¨Åê±Æ·¿¤Ï15ÇÜ¡£
¢¦ËÜ½ñ¤Î¾ÜºÙ¡¦¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¢¦
¡¦https://kagaku.gakken.jp/microscope/
¡¦Amazon¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/4057508422/
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡https://books.rakuten.co.jp/rb/17415171/
¢¡Âè4ÃÆ¡Ø³Ø¸¦¤Î²Ê³Ø ¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡Ù¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
À¤³¦Ãæ¤Ç³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¶áÌ¤Íè¤Î¾è¤êÊª¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£Áà½Ä¤Ï¤«¤ó¤¿¤ó¡£¼ê²ó¤·È¯ÅÅµ¡¤ò²ó¤·¤Æ¡¢¥¯¥ë¥ÞËÜÂÎ¤ËÍÀþ¤ÇÅÅÎ®¤òÎ®¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥âー¥¿ー¤¬2Ëç¤Î¥íー¥¿ー¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤Æ¡¢¥¯¥ë¥Þ¤¬Áö¤ë¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¡¦¶õ¤òÈô¤Ö¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÆ°¤¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÁà½Ä¤Ç¡¢¥¯¥ë¥Þ¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÉâ¤¾å¤¬¤ëÂÎ¸³¤Ï»Ò¤É¤â¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤ëÌ¥ÎÏ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¦ËÜ½ñ¤Î¾ÜºÙ¡¦¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¢¦
¡¦https://kagaku.gakken.jp/flyingcar/
¡¦Amazon¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/4057508651/
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡https://books.rakuten.co.jp/rb/17477375/
¢¡Âè5ÃÆ¡Ø³Ø¸¦¤Î²Ê³Ø ¤È¤¤á¤¯¼Â¸³¹ÛÊª¤È´äÀÐÉ¸ËÜ¡Ù¿·ÁõÈÇ¡¢¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¼Â¸³¤¬¤Ç¤¤ë¹ÛÊª¤È´äÀÐ¤¬12¸Ä¤Ä¤¤¤¿¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤¦¤¹¤¯¤Ï¤¬¤»¤ë±ÀÊì¡¢¸÷¤ò2Êý¸þ¤Ë¶Ê¤²¤ëÊý²òÀÐ¡¢¥ë¥Óー¤ä¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Î¸¶ÀÐ¥³¥é¥ó¥À¥à¡¢¥Ð¥é¿§¤ä»ç¤Î¿å¾½¡¢ÃÏµåÆâÉô¤Î¥Þ¥ó¥È¥ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤«¤ó¤é¤óÀÐ¤Ê¤É¡¢´Ñ»¡¤¹¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¼Â¸³¤·¤Æ³Ú¤·¤àÈþ¤·¤¤¹ÛÊªÉ¸ËÜ¡£ÇÜÎ¨10ÇÜ¤Î¶âÂ°À½¥ëー¥Ú¤ä¸¦ËáÍÑ¤ÎÂÑ¿å¥Úー¥Ñー¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦ËÜ½ñ¤Î¾ÜºÙ¡¦¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¢¦
¡¦https://kagaku.gakken.jp/mineral/
¡¦Amazon¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/4057509445/
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡https://books.rakuten.co.jp/rb/18199431/
¢¡Âè6ÃÆ¡Ø³Ø¸¦¤Î²Ê³Ø ¸ÅÂåÀ¸Êª¥«¥Ö¥È¥¨¥Ó¤ÎÀ¤³¦¡Ù¿·ÁõÈÇ¡¢¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¡Ø³Ø¸¦¤Î²Ê³Ø¡Ù¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÀ¸Êª¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£Íñ¤ò¿å¤ËÆþ¤ì¤Æ£±～3Æü¤Ç¡¢¡ÖÀ¸¤¤¿²½ÀÐ¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥«¥Ö¥È¥¨¥Ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£40¸Ä°Ê¾å¤Î´¥ÁçÍñ¡¢¸¦µæ¿å¤½¤¦¡¢º½¡¢¤¨¤µ¡¢¥¯¥ì¥½¥ó¤Î¼ï¡¢¥ëー¥Ú¡¢¥¹¥Ý¥¤¥È¡¢¥Ô¥ó¥»¥Ã¥È¡¢¤µ¤¸¤Ê¤É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÂçËþÂ¤Î»ô°é¥»¥Ã¥È¡£¸ÅÂåÀ¸Êª¤ò¼«Ê¬¤ÇÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¸¦µæ¿å¤½¤¦¤Ç»ô°é¡¦´Ñ»¡¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¦ËÜ½ñ¤Î¾ÜºÙ¡¦¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¢¦
¡¦https://kagaku.gakken.jp/kabutoebi/
¡¦Amazon¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/4057509437/
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡https://books.rakuten.co.jp/rb/18199432/
¢¡Âè7ÃÆ¡Ø³Ø¸¦¤Î²Ê³Ø ±§Ãè´ÑÂ¬ Ä¶ÆþÌç¥¥Ã¥È¡¡Å·ÂÎË¾±ó¶À¡Ù¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
½é¿´¼Ô¤Ç¤â´Ñ»¡¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÅ·ÂÎË¾±ó¶À¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¼°¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊË¾±ó¶À¤Ç¤¹¡£»ëÌî¤¬¹¤¯¡¢ÌÀ¤ë¤¯¡¢¤Ë¤¸¤Þ¤º¡¢¥Ö¥ì¤º¤Ë¡¢´Ñ»¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀÜ´ã¥ì¥ó¥º¤Ï15ÇÜ¤È45ÇÜ¤Î2¼ïÎà¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ñ»¡¤·¤¿¤¤Å·ÂÎ¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÂÐÊª¥ì¥ó¥º¤Ï¤Ë¤¸¤ß¤Î¾¯¤Ê¤¤¥¬¥é¥¹À½¤ÎÂç¸ý·Â¥ì¥ó¥º¤ò»ÈÍÑ¡£·î¤Î¥¯¥ìー¥¿ー¤¬Î©ÂÎÅª¤Ë¤¯¤Ã¤¤ê¸«¤¨¡¢ÅÚÀ±¤Î´Ä¤â´Ñ»¡¤Ç¤¡¢´¶Æ°¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª¡¡ËÜ»ï¤äÊÌºý¤Ë¤Ï¡¢±§Ãè¤Î¤Ò¤ß¤Ä¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡ª¡¡±§Ãè¤ÎÉÔ»×µÄ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡¢¡ÖÄ¶ÆþÌç¡×¤ÎÅ·ÂÎË¾±ó¶À¤ÈËÜ»ï¡¦ÊÌºý¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
¢¦ËÜ½ñ¤Î¾ÜºÙ¡¦¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¢¦
¡¦https://kagaku.gakken.jp/telescope/
¡¦Amazon¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/4057509275/
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡https://books.rakuten.co.jp/rb/17988144/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊGakken Inc.¡Ë
https://www.corp-gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛê Ã£Ìé
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2009Ç¯1·î13Æü¡Ê2022Ç¯10·î1Æü¾¦¹æÊÑ¹¹¡Ë
¡¦»ñËÜ¶â¡§50É´Ëü±ß
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8416 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½ÐÈÇ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»ö¶È¡¢°åÎÅ¡¦´Ç¸î½ÐÈÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±à¡¦³Ø¹»¸þ¤±»ö¶È¡¢¶µ¼¼´ØÏ¢»ö¶È¡¢EC¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ö¶È¡¢¹¹ð»ö¶È¤òÅ¸³«
¢£³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊGAKKEN HOLDINGS CO., LTD.¡Ë
https://www.gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶ Çî¾¼
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1947Ç¯3·î31Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§19,817É´Ëü±ß
¡¦Çä¾å¹â¡§1,855²¯±ß¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò79¼Ò¡Ê2024Ç¯9·î´ü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9470¡Ë
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8510 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6431-1001¡ÊÂåÉ½¡Ë
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§1946Ç¯ÁÏ¶È¤Î¶µ°é¡¦°åÎÅÊ¡»ã´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë»ý³ô²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ°éÊ¬Ìî¡§¡Ö³Ø¸¦¶µ¼¼¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¶µ¼¼¡¦³Ø½¬½Î»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Ø½¬¶µºà¤Ê¤É¤Î½ÐÈÇ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ²Ê½ñ¡¦ÊÝ°éÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î±à¡¦³Ø¹»»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°åÎÅÊ¡»ãÊ¬Ìî¡§¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ç§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÝ°é±à¡¦³ØÆ¸¤Ê¤É¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¡§150¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç³èÆ°¡¦»ö¶ÈÅ¸³«