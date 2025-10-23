【無料セミナー】圧倒的な発話量で学習効果を最大化！　企業向け英語学習は「AI×業界別カスタマイズ」の時代へ

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社TOASU（東京・品川／代表取締役社長：宮田 晃）は、2025年11月27日（木）に無料のオンラインセミナー「ROIを飛躍的に高める新しい英会話学習とは？ -企業競争力を高める新学習法-」を開催いたします。

■背景

ビジネスのボーダーレス化やインバウンド人材の急増に直面する現代、社員の英語力強化は企業の成長に不可欠な経営課題です。しかし、従来の学習方法ではROI（投資対効果）が見えにくいという課題も抱えています。

本セミナーでは、まずグローバルビジネスの最新動向と日本企業が抱える課題をデータに基づいて整理し、英語力不足や海外赴任者育成コストなど、具体的な問題点を再認識します。

その上で、TOASUと同様に学研グループの一員である株式会社ベンド開発のAI英会話アプリ「Talkful」をご紹介します。

■AI英会話アプリ「Talkful」の特長

・従来の研修や英会話アプリケーションと比べて圧倒的な費用対効果

・他のAIアプリを凌駕する発話機会を提供

・お客様の業界特有の環境や職種に合わせて、自由に学習環境のセットアップが可能

・社員一人ひとりのレベルに合わせた学習とカスタマイズ

・スマホやPCでいつでもどこでも学習可能

特に2025年6月にリリースした法人向けプラン「Talkful for Business(https://promo.asubeto.jp/talkful-for-business)」は、業界・実務に沿ったカスタムレッスンやバッジ機能、利用者ごとの学習状況の可視化など、運営工数を大幅に削減しながら学習効果を最大化する、企業ニーズに合わせた英会話学習の仕組みが取りそろえられています。

セミナー内ではデモンストレーションも実施し、実際の使用感と学習効果をご体感いただけます。また、導入企業の具体的な声もお届けします。開発者への質疑応答の機会も設けておりますので、その場で導入に向けた悩みや疑問の解消も可能です。

英語学習や人材育成の新しい手法を模索している方は、ぜひご参加をご検討ください。

【セミナー参加特典】

本セミナー後のアンケートにご回答いただいた皆様に、「Talkful for Business」の無料トライアルアカウント（1社5名様分）を進呈いたします。実際の法人利用のトライアルとしてご活用いただけますので、この貴重な機会をお見逃しなく。

■こんな方におすすめ

・海外拠点をお持ちの企業、または海外進出を予定している企業の人事・人材育成担当者様

・グローバル戦略に関わる経営層・マネジメント層の方

・英語教育や人材育成の新しい手法を模索している方

・外国人向けの対応や外国人との会話を必要とする仕事に従事される方

■開催概要

【開催日時】 2025年11月27日（木） 12：00～12：45

【会場名】 オンライン開催（Zoomを予定）

【登壇者】 近藤 潔 氏（株式会社ベンド 代表取締役）

【受講費】 無料

【オンデマンド配信のご案内】

当日ご都合がつかない方向けに、後日オンデマンド配信もご用意しております。ライブ配信と同様に、チャットでのご質問も可能です。ご希望の日時を選択してお申し込みください。

参加者特典はライブ配信同様にご提供いたします。

≪オンデマンド配信日程≫

12/4（木） 15:00～15:45

12/10（水） 16:00～16:45

12/15（月） 12:00～12:45

1/9（金） 12:00～12:45

1/15（木） 16:00～16:45

1/20（火） 11:00～11:45

■プログラム

1. 導入挨拶

2. グローバル人材育成と課題

3. サービス紹介・デモンストレーション

4. 利用者の声の紹介

5. 開発者へインタビュー

6. 質疑応答

7. クロージング

■お申し込み先

お申し込みは下記セミナー申し込みフォームよりお願いいたします。（申し込み期限：2026年1月20日（火）10:00まで）

お申し込みはこちら :https://share.hsforms.com/1eMFTXHcyRLWmi76g90KlyAqe2d2

■登壇者

近藤 潔 氏

株式会社ベンド代表取締役。東京大学在学中に起業。教育メディアを月間500万PVまで成長させ、21年にM&Aにより学研グループ入り。22年にビジネスメタバース「MetaLife」、24年にAI英会話「Talkful」を開発・提供。TalkfulではLLMの実運用、発話評価アルゴリズム、学習ログ解析を実装し、“発話量×定着×運用コスト”を最適化。企業向けには管理ダッシュボード、カスタムシナリオ等を提供し、現場直結の語学研修の設計を支援。

■株式会社TOASU

https://toasu-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮田晃

・法人設立年月日：1995年3月28日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：20,000,000円

・所在住所：〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：研修サービス事業

組織開発事業

コンサルティング事業

外国人就労支援事業

研修内製化支援事業（コンテンツ開発サービス 他）

アセスメント事業（人材・組織アセスメント、社内試験支援サービス）

ASUBeTO事業（人事・教育DXプラットフォーム）

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開