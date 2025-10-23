【昭和西川】上質な眠りで支える“美”の舞台「ミス・ワールド・ジャパン2025」日本大会を応援！

昭和西川株式会社

昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川惠）は、2025年10月22日（水）都内で開催された「ミス・ワールド・ジャパン2025」日本大会にて、日本代表に輝いた川名祐衣様に「50年ムートン」シリーズを代表する逸品「ムートンシーツ / ソル」を、準ミス・ワールド日本代表に選ばれた3名には、「MuAtsu（ムアツ）」シリーズの最上位モデル「30年MuAtsu XX」を贈呈いたしました。

10月22日（水）、都内にて開催された「ミス・ワールド・ジャパン2025」日本大会では、全国から集まったファイナリストたちが、それぞれの信念や社会課題への取り組みを発表し、「Beauty with a Purpose（目的ある美）」という大会理念のもと、熱い想いで参加されました。

見事、日本代表に選ばれたのは、東京都出身の川名祐衣さん。現在は俳優・モデルとして活躍されており、今大会へ向けては「日本をはじめとする世界中の災害の中にいる人たちに寄り添う活動を続けていきたい。個人だけでは届かない声も、ミス・ワールドという舞台からなら日本、そして世界に届けられると信じています」と語っておられました。今後は日本代表として、世界大会へ出場する予定です。

■厳選された天然ムートンを使用した「50年ムートン」

昭和西川 執行役員・吉田よりムートンシーツが贈呈（写真はムートン素材の抱きまくら）

オーストラリア産の高品質ムートンを贅沢に用い、優れた調湿性・保温性と寝心地を実現。長期間にわたり快適な睡眠空間を支える逸品です。

ムートンシーツ/ソル 価格：1,100,000円(税込)

準ミス・ワールド日本代表に選ばれた田中香穂さん、西田采央さん、Laraさんの３名へは当社のロングセラー商品「MuAtsu（ムアツ）」を贈呈。

■かつてない寝心地を提供する最上位モデル「30年MuAtsu XX」

体圧をバランスよく分散し、理想的な寝姿勢を保つMuAtsu（ムアツ）。最上位モデルの30年MuAtsuXX全層に寝返りをサポートし湿気を拡散する、高弾性・高通気ウレタンを使用。

適切なメンテナンスを行うことで、30年以上ご愛用いただくことを目指しています。

30年MuAtsu XX 価格：220,000円(税込)

＜ミス・ワールドとは＞

ミス・ワールドは1951年に創設され、世界中から多数の国と地域が参加する歴史あるミスコンテストです。「Beauty with a Purpose（目的ある美）」をスローガンに掲げ、社会貢献活動や女性の尊厳向上に力を注いでいます。昭和西川はこの理念に共感し、2016年より公式スポンサーとして挑戦する女性たちを睡眠環境からサポート。2025年のファイナリストの皆様にも睡眠セミナーの開催や「オーダーメイド枕 まくらぼ」を提供し、その挑戦を支えています。

MAKULABO X 価格：38,500円(税込)

【ミス・ワールド概要】

ミス・ワールドは、1951年にイギリス・ロンドンで始まった、世界で最も歴史が長く、参加国数が最多の権威あるミスコンテストです。現在では131の国と地域から代表が選ばれ、毎年世界大会が開催されています。

ミス・ワールド・ジャパン公式HP：http://www.missworld.jp/

【会社概要】

会社名：和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 惠

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/