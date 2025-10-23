【『ディズニー ツイステッドワンダーランド』Halloween2025 Fair】をアニメイトで10月25日から開催！「スケアリー・ドレス」のアートを使用した新商品も発売！
フェアの詳細はこちら！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113795
株式会社アニメイトは2025年10月25日より、【『ディズニー ツイステッドワンダーランド』Halloween2025 Fair】を開催いたします。また、同日より『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の「スケアリー・ドレス」のイラストを使用した新商品などを発売いたします。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』とは、ディズニー作品に登場するディズニー・ヴィランズの魅力にインスパイアされたキャラクターたちが織りなす、リズムとバトルで紡ぐヴィランズ学園アドベンチャーゲームです。2021年からコミカライズ版が発売されている他、2025年10月29日（水）よりディズニープラスで『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」が独占配信開始となるほか、スペシャルライブイベントの開催など、メディアミックスによりさらなる盛り上がりをみせています。
全国アニメイト・アニメイト通販では2025年10月25日から11月9日まで、【『ディズニー ツイステッドワンダーランド』Halloween2025 Fair】を開催します。期間中、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の関連商品をご購入・ご予約で【特典切手風シール（全23種）】をランダムで1枚プレゼントいたします。
また、フェアの開催にあわせてメタルクリアカードやアクリルブロックなど、「スケアリー・ドレス」のイラストを使用した新商品が登場！ Halloweenの季節にぴったりのデザインがあしらわれたフェアと商品をこの機会にぜひ、お楽しみください。
■商品情報
メタルクリアカード／Halloween ver.2025
発売日：2025年10月25日
価格：1パック550円（税込）
1BOX（11パック入り）6,050円（税込）
種類：全22種＋α（箔押し22種）
△メタルクリアカード／Halloween ver.2025
アクリルブロック／Halloween ver.2025
発売日：2025年10月25日
価格：各1,320円（税込）
種類：22種
△アクリルブロック／Halloween ver.2025
カードホルダー&カードセット／Halloween ver.2025
発売日：2025年10月25日
価格：各1,100円（税込）
種類：7種
△カードホルダー&カードセット／Halloween ver.2025
アクリルキーホルダーコレクション／Halloween ver.2025(vol.1/ vol.2/ vol.3)
発売日：2025年10月25日
価格：1パック880円（税込）
vol.1：1BOX（8パック入り）7,040円（税込）
vol.2：1BOX（8パック入り）7,040円（税込）
vol.3：1BOX（6パック入り）5,280円（税込）
種類：
vol.1：全8種
vol.2：全8種
vol.3：全6種
△アクリルキーホルダーコレクション／Halloween ver.2025(vol.1/ vol.2/ vol.3)
■フェア情報
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』Halloween2025 Fair
開催期間：2025年10月25日～11月9日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：『ディズニー ツイステッドワンダーランド』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、書籍・オーディオ・ビジュアル商品をご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須)1点毎に切手風シール（全23種）を1枚プレゼント！
特典内容：切手風シール（全23種）
※特典はお選びいただけません。
△切手風シール（全23種）
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C) Disney
■関連URL
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=13444)
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』Halloween2025 Fair(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113795)
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』公式サイト(https://twisted-wonderland.aniplex.co.jp/)