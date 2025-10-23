百貨店ECサイトの決済エラー経験率は32.4%　エラー後も8割が「他で購入」し、他店への送客リスクが浮き彫りに【決済承認率調査：百貨店EC編】

株式会社YTGATE

株式会社YTGATE（本社：東京都中央区、代表取締役：高橋祐太郎、以下「YTGATE」）は、EC事業者を対象とした「決済承認率の可視化診断」の結果に基づき、消費者調査を組み合わせた決済承認率レポート「百貨店EC決済レポート 2025」を公開しました。本資料は、100社の診断サマリ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000162852.html)に続く業種別レポートであり、今回は百貨店ECに焦点を当てています。

決済承認率とは

決済承認率とは、ユーザーがカートに商品を入れ、購入ボタンを押した後に、実際に決済が成功する割合を指します。例えば、100件の決済試行のうち90件が承認され、10件が失敗した場合、承認率は90％となります。

近年は、本人認証やチャージバック管理の強化を背景に、カード会社がリスク回避的な与信判断を行う傾向が強まっています。その結果、本来は正規の取引であるにもかかわらず否認される事例が増加しています。さらに、業種や商品単価、カード会社ごとの審査ロジックの違いによって承認率に大きな差が生じるため、単に全体の平均承認率を把握するだけでは、有効な改善策につながりにくいのが実情です。

調査ハイライト

- 百貨店ECの決済エラー経験率は32.4％- 全業種の平均29.5%に比べて2.9ポイント高く、おおむね平均的な水準

- 決済エラー後も購買意欲は高く、8割が「他で買う」行動を取っており、エラーは「離脱」ではなく「他店への送客」になっている

「百貨店EC決済レポート 2025」では、消費者アンケートの詳細分析や具体的な改善ポイントを掲載しています。全文は以下よりダウンロードいただけます。

「百貨店EC決済レポート」をダウンロード :https://ytgate.jp/report/download/departmentstore-ecreport2025/

今後は「ふるさと納税編」「飲食品EC」など、業種ごとのレポートを順次公開予定です。

会社概要

会社名：株式会社YTGATE（ https://ytgate.jp/ ）

代表者：代表取締役社長 高橋祐太郎

所在地：東京都中央区新富1-8-2 Grandir Ginza East 5F

設立：2023年10月2日

事業内容：決済関連コンサルティング事業、決済承認率改善支援、決済最適化SaaS事業

「決済を最適化し、世界をつなぐ。」をミッションに掲げ、決済承認率の向上を支援し、国内外のクレジットカード加盟店向けに決済効率化、安全対策、データ可視化などを包括的に提供しています。決済領域の専門家として、最適化された決済インフラを構築し、国内外のビジネスや生活をスムーズにすることを実現します。

