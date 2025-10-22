トゥンクトゥンクとミャクミャクのコラボレーション 「ミャクミャク トゥンクトゥンク 横濱ハーバーダブルマロン」2025年11月4日（火）販売開始

2027年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス

GREEN×EXPO協会（正式名称:公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会、会長: 筒井義信、所在地: 横浜市中区）と２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（代表業務執行者：西村宣浩、所在地：横浜市西区）は、地元横浜企業である株式会社ありあけ（代表取締役社長 藤木隆宏、所在地：横浜市中区）と連携し、2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（２０２７年国際園芸博覧会）の開催500日前にあたる2025年11月4日（火）より、2025年大阪・関西万博およびGREEN×EXPO 2027の公式ライセンス商品である 「ミャクミャク トゥンクトゥンク 横濱ハーバーダブルマロン」 を発売いたします。

あわせて、大変ご好評をいただいている2025年大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」とのコラボレーション商品のうち、「A4クリアファイル」「アクリルキーホルダー」「ステッカー」の3商品を増産し、同日より再販売いたします。

「ミャクミャク トゥンクトゥンク 横濱ハーバーダブルマロン」

『ミャクミャク トゥンクトゥンク 横濱ハーバーダブルマロン』は、次の万博のGREEN×EXPO 2027の開催500日前という節目に合わせ、2025年大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」と、GREEN×EXPO 2027の公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」をパッケージにあしらっています。GREEN×EXPO 2027を地元横浜から盛り上げるべく、2026年に90周年を迎える株式会社ありあけの、広く愛される定番商品で「ミャクミャク」と「トゥンクトゥンク」のコラボレーションが完成しました。本商品には、横浜で長年愛され続ける「横濱ハーバーダブルマロン」が5個入っており、薄くソフトなカステラ生地に刻んだ栗を入れた自家製ハーバー餡をやさしく包み込んだ、しっとりとした食感と口に広がるマロンの味わいが絶妙な一品です。

■商品情報

- 商品名 ： ミャクミャク トゥンクトゥンク 横濱ハーバーダブルマロン- 商品内容：「横濱ハーバー ダブルマロン」5個入- 価格 ： 5個入 1,188円（税込

■販売予定店舗

- EXPO 2027 オフィシャルストア- ありあけ直営店- ありあけオンラインショップ

ほか ※オフィシャルストア各店により商品取扱い状況が異なる可能性がございます。

(C)Expo 2025 2025大阪・関西万博公式ライセンス商品

(C)Expo 2027 ２０２７年国際園芸博覧会公式ライセンス商品

ご好評につき完売商品の再販決定！ミャクミャク・トゥンクトゥンク コラボのA4クリアファイル、アクリルキーホルダー、ステッカー

発売日即日完売の、大変な人気を博した「ミャクミャク」と「トゥンクトゥンク」のコラボレーション商品が、多くの皆様からの熱いご要望にお応えして、待望の再販売となります。

今回は「A4クリアファイル」「アクリルキーホルダー」「ステッカー」の3商品を11月4日より販売を再開しますので、この機会にぜひお求めください。

■商品情報

- 商品名：ミャクミャク トゥンクトゥンク A4クリアファイル- 価格 ：520円（税込）- 商品名：ミャクミャク トゥンクトゥンク アクリルキーホルダー- 価格 ：770円（税込）- 商品名：ミャクミャク トゥンクトゥンク ステッカー- 価格 ：660円（税込）

■販売予定店舗

- EXPO 2027 オフィシャルストア

※オフィシャルストア各店により商品取扱い状況が異なる可能性がございます。

２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスの概要

GREEN×EXPO協会は、「GREEN×EXPO 2027」のブランドとして、協会IPを統一的に管理・育成することでその価値が向上し、開催に向けた機運醸成やライセンス収入の確保につながることから、2027MLOに協会IPの管理を委託し、専門的な知見に基づく適切なブランド管理・育成を行っています。

2027MLOは、公式ライセンス商品の企画や製造、販売及びそれらの管理を行うほか、協会IPの使用承認代行、広報・宣伝・販売促進活動、公式ライセンス商品の販売店舗の開拓と管理（会場内外オフィシャルストア・公式ECサイト等）を行います。

略称 ：2027MLO（ニーゼロニーナナ エムエルオー）

開設日 ：2024年12月９日(月)

ホームページ ：https://expo2027mlo.jp

GREEN×EXPO 2027 開催概要

名称 ：2027年国際園芸博覧会

(International Horticultural Expo 2027, Yokohama, Japan)

正式略称 :GREEN×EXPO 2027 (グリーンエクスポニーゼロニーナナ)

開催場所 ：神奈川県横浜市

開催期間 ：2027年３月19日(金)～ 2027年９月26日(日)

テーマ ：幸せを創る明日の風景 ～Scenery of the Future for Happiness～

博覧会区域：約100ha(内、会場区域80ha)

クラス :A１(最上位) クラス(AIPH承認＋BIE認定)

参加者数 :1500万人（有料来場者数：1,000万人以上）

公式サイト :https://expo2027yokohama.or.jp/