着物と職人技術を掛け合わせたライフスタイルブランド「DAIDAI（ダイダイ）」から新商品が登場！

株式会社クラフトマンシップ（本社所在地：大分県 CEOリヴィア清水夏子）より、着物と職人技術を掛け合わせたラグジュアリーライフスタイルブランド「DAIDAI（ダイダイ）」が2025年春にデビューいたしました。

眠っている着物、職人技術、地域の資源の循環を軸にサービスを展開している株式会社クラフトマンシップだから叶う、良いものを永く、修繕しながら代々使い続けていただける商品を展開しております。

知的好奇心をくすぐる、大人のためのラグジュアリー

『着物や匠の技が形を変えながらも代々受け継がれていきますように』という願いから、遊休資産となっている着物や帯を活用し、職人の技術によって新たな商品へと昇華。利用されていない資産を、価値のある資産として新たな命を吹き込みました。

ハンドバッグやカードケースなど、大人のためのラグジュアリーな商品を展開しております。

全ての商品が修繕可能でサステナブル

『つくって終わり、買って終わり』ではなく、全ての商品が修繕可能。

ファストファッションに対峙するものとして、代々使い続けていただける豊かな社会づくりを目指しております。

日本文化への敬意と伝承

「DAIDAI」というネーミングは、『着物が形を変えながらも代々受け継がれていきますように』という願いに加え、日本の色の文化『襲ね色目（かさねいろめ）』から着想を得て『橙（だいだい）色』という漢字をロゴマークにしております。

「DAIDAI」を手にしていただくことで、美しい日本文化への興味のきっかけに。

リジェネラティブ・ブランドを目指して

「ファッションは農業」と言われているように、化学染料・化学繊維ができるまでは天然染料・天然繊維としての植物の栽培なくして衣服は作り得ませんでした。

将来は、『育てる・つくる・つかう』の循環を目指し、環境再生型のモデルとして天然素材の栽培に挑戦する予定です。

商品展開

▼HIDDEN FLOWER（ヒドゥン フラワー）シリーズ －ハンドバッグ－

世阿弥の書『風姿花伝』にある、人の心を惹きつける魅力の本質を突いた一節。

「秘すれば花なり」

― 本当の魅力とは、すべてを見せてしまうことではない。内に秘めているからこそ、それは底知れぬ「花」として咲き誇り、人の心を捉えて離さないのだ、と。

その深遠な美意識を、現代に生きるあなたのためのアイテムとしてハンドバッグに昇華させました。

すべてを語らず、その佇まいで多くを物語る。

あなたの自信と内に秘めた輝きを映し出す鏡のような存在に。

革のしなやかでモダンなフォルムに、かつての物語を秘めた着物や帯がまるで一編の詩のように静かに浮かび上がります。

悠久の時を旅してきた着物や帯を受け継いで生まれるこのハンドバッグは、一つとして同じものが存在しない特別なもの。

デート、パーティー、あるいは自分自身と向き合う特別な一人の時間。

すべてを見せないから、もっと知りたくなる。

HIDDEN FLOWERは、あなたの内に秘めた魅力を引き出し、いつもより少しだけセンシュアルな自分へと引き上げてくれる小さなお守りです。

さあ、運命の“My HIDDEN FLOWER” を見つけ、あなただけの花を咲かせて。

商品毎に着物や帯の使用部分・素材が異なります。ひとつとして同じものがないのは素材の希少性と職人技術の証です。

HIDDEN FLOWERシリーズ

縦20cm × 横13cm × マチ9cm

商品価格：187,000円（税込）～

▼QUEST（クエスト）シリーズ －カードケース－

日本最古の物語『竹取物語』

光り輝く竹の中から見つかった かぐや姫は、その美しさ故に5人の貴公子から求婚されました。

かぐや姫は、結婚の条件として、龍の首の玉、燕の子安貝、火鼠の裘（かわごろも）といった宝物を持ってくるよう彼らに求めました。

これは、自らの運命を切り拓くための壮大な「クエスト（探求の旅）」の始まりです。

ビジネスの世界もクエストの連続です。

時に困難な課題に直面し、不可能と思われる目標に挑み、未知の出会いに踏み出す。

その一つひとつの挑戦があなただけの物語を紡いでいきます。

QUESTは、そんなあなたの終わらない冒険にそっと寄り添う、唯一無二の相棒。

まっすぐに伸び、しなやかな強さを持つ竹のフレームは、困難に立ち向かう揺るぎない意志を、長い年月を経て受け継がれてきた物語を宿す着物や帯は、あなたの挑戦に深みと彩りを与えます。

カードを一枚取り出した瞬間から、新しいクエストの幕開け。

あなたの一歩が、未来の宝物を手に入れるための尊い旅になるように。

別府産の真竹（まだけ）は、アメ色に経年変化する過程をお楽しみいただけます。高知県産の虎竹（とらちく）は、特徴である茶とベージュのまだらな色に個体差がございます。

QUESTシリーズ

縦7cm × 横11cm × マチ2.5cm

商品価格：41,800円（税込）～

