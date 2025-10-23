¼ÒÄ¹¡¦¼ÒÆâ¥¨ー¥¹¤ÎÊ¬¿È¤òºî¤ê¡¢¼ÒÆâ¶ÈÌ³¤òAI²½¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥´¥ó 2025Ç¯10·î¤è¤ê±Ä¶È³«»Ï
¥é¥´¥ó¼Ò¤È¤Ï¡Ã¡Ö·Ð±ÄÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëAI³èÍÑ¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥È¥Ã¥×¿Íºà¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ
·Ð±Ä»²²è¥á¥ó¥Ðー¤ÏGAFAM¡¢ÊÆ·ÏÅê»ñ¶ä¹Ô¡¢Âç¼ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à½Ð¿È¼Ô¡¢¤µ¤é¤ËÂç¼ê´ë¶È¤ÎCxO¤ä¹ñÆâ³°¤Ç¤Îµ¯¶È·Ð¸³¼Ô¤Ê¤É¡¢³Æ¶È³¦¤Ç´ë¶ÈÀ®Ä¹¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²æ¡¹¤Î²ÁÃÍ
AI¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ¤Î¼ºÇÔ¤Ï¡¢Âç¤¤¯2¤Ä¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
AIµ»½ÑÊÐ½Å·¿¡§AI¤ÎÀìÌçÀ¤Ï¹â¤¤¤¬¡¢·Ð±Ä²þ³×¡¦ºâÌ³½ôÉ½²þÁ±¤ËÄ¾·ë¤»¤º¡Öºî¶È²þÁ±¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹
·Ð±Ä»ëÅÀÊÐ½Å·¿¡§·Ð±Ä»ëÅÀ¤«¤éÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸½¾ì¥Ëー¥º¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤º¡¢Æ³Æþ¤·¤Æ¤â¡Ö»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹
¥é¥´¥ó¤Ï¤³¤ÎÎ¾¶Ë¤ò²óÈò¤·¡¢ ·Ð±Ä¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¾ì¤ÇËÜÅö¤Ë»È¤ï¤ì¤ëAI¥µー¥Ó¥¹ ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¡¢Æ³Æþ¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂÀÓ¤Î°ìÎã
Çä¾åÀ®Ä¹¹×¸¥¡§7Ç¯´Ö¤ÇÇä¾å700¡óÁý¤Î³ÈÂçÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç
¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡§Ç¯´Ö4Ëü»þ´ÖÄ¶¤Ë»ñ¤¹¤ë¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½
±Ä¶È²þ³×¡§±Ä¶È¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¹½ÃÛ¤Ë¤è¤êÇä¾å20¡óÁý¤ò¼Â¸½
¹õ»ú²½»Ù±ç¡§½½¿ôÇ¯´ÖÀÖ»ú·Ð±Ä¤Î´ë¶È¤ò¡¢¶ÈÌ³¼«Æ°²½¡¦¸úÎ¨²½¤Ç¹õ»úÅ¾´¹
¥µー¥Ó¥¹³«È¯ÇØ·Ê¡Ã¶âÍ»¡¦°û¿©¶È³¦¤³¤½AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÆ³ÆþÀ®²Ì¤¬¤¹¤°¤Ë¼Â´¶¤Ç¤¤ë
Ê£¿ô¤Î´ë¶È¤Î¸ÜÌä¡¦³°Éô¼èÄùÌò¤ò·ó¤Í¤Æ¤¤¤ëÊÀ¼Ò·Ð±Ä»²²è¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¤ªÊ¹¤¤¹¤ë·Ð±Ä²ÝÂê¤Ï¡¢Çä¾å¸þ¾å¡¦·ÐÈñºï¸º¡¦¼Ò°÷°éÀ®¤Î£³ÅÀ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇAI¤ÎÆ³Æþ¤ò¼ÒÆâ¸¡Æ¤¤Ï¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸ú²Ì¤¬¤¹¤°¤Ë½Ð¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆ³Æþ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢ÊÀ¼ÒÆÈ¼«¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶âÍ»¡¦°û¿©¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤«¤é½ç¼¡Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡ÃÇä¾å¸þ¾å¡¦·ÐÈñºï¸º¡¦¼Ò°÷°éÀ®¤òÆ±»þ¤ËÃ£À®
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢ÆüÊó¤ä²»À¼¤Ê¤É¤ÎÆü¾ïÅª¤ÊÆþÎÏ¥Çー¥¿¤ò²òÀÏ¤·¡¢AI¤¬·Ð±Ä¼Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇÅ¬¤Ê½õ¸À¤ä¥¿¥¹¥¯²½¤ò¼«Æ°¤Ç¹Ô¤¦¶ÈÌ³»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£²òÀÏ·ë²Ì¤ÏAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¼«Æ°½èÍý¤È¿Í¤Ë¤è¤ëÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ê¥¿¥¹¥¯¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢Æü¡¹¤Î±¿ÍÑ¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ²¼¡Åª¤Ë³Ø½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢´ë¶È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶ÈÌ³¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¸½¾ì¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤éÈ½ÃÇ¥¹¥Ôー¥É¤ò¹â¤á¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤·¤Ê¤¬¤é¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¸»ºÀ¤òÄì¾å¤²¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë±Ä¶È³èÆ°¤Î¶¯²½¡¢·ÐÈñºï¸º¡¢¼Ò°÷°éÀ®¤Ê¤É¡¢·Ð±Ä²ÝÂê¤Î»°ËÜÃì¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
*1 ·Ð±Ä»²²è¥á¥ó¥Ðー¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¡¦¼ÂÀÓ¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥´¥ó ·Ð±Ä»²²è¥á¥ó¥Ðー¾Ò²ð¡Ã
CEO ÅÄ¸ý ·ÄÆó
¹ñÆâÂç¼êÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤Î¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¤ë¡£Ê£¿ô¤ÎÅì¾Ú¾å¾ì´ë¶È¤Ë¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à/¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤ÎÌò°÷¡¢CxO¤òÎòÇ¤¡£
¸½ºß¤Ï·Ð±Ä¡¦AX¡¦DX¡¦IT¤òÃæ¿´¤Ë¹ñÆâ³°¤ÇÈ¼Áö·¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¡£³ô¼°²ñ¼Òdigil ÁÏ¶È ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢Pivool Pte. Ltd. ÁÏ¶È ÀìÌ³¼èÄùÌòÂ¾¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëºÂ¤ËÎ©¤Á¡¢AX¡¦DX¤ËÄ©Àï¤ò»Ö¤¹´ë¶È¤ØÅö»ö¼Ô¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Æ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡£
COO È¬ÌÚ ´´Íº
³°»ñ·ÏIT´ë¶È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¤Ë¤ÆÀ½Â¤¶È¸þ¤±BPR¤ò¿ä¿Ê¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¢¥Ó¥º¥Üー¥É¤òÁÏ¶È¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¦³èÍÑ¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹½Â¤²½¥Çー¥¿Ç§¼±¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¤Ê¤É¡¢ÀèÃ¼Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤âËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
CPO ÀÖß· ¿Î»Î
Âç¼ê¥·¥¹¥Æ¥à²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒProductive codes¤òÁÏ¶È¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£
OpenAI¸ø¼°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ëÉ¾²Á¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡Öevals¡×¤Ø¤Î¥³ー¥É¹×¸¥¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊAIÊ¬Ìî¤Î³«È¯¤Ë¤â»²²Ã¡£¾ðÊóÏ³±ÌËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Î¥íー¥«¥ë¼ÂÁõ²ÄÇ½¤ÊÊý¼°¤ò¹Í°Æ¡¦¸ø³«¤·ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢AI¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤âÀè¶îÅª¤Ê¼ÂÀÓ¤òÍ¤¹¤ë¡£¿·Ê¹¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅù¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â¤³¤ì¤é¤ÎÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥§¥íー ¾®¼Æ ¿¸
ÊÆ·ÏÅê»ñ¶ä¹Ô¤Ë¤Æ³ô¼°¼«Æ°¼è°ú¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤Ë½¾»ö¤·¡¢Åìµþ¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡¦¹á¹Á¤Ç¶ÐÌ³¡£ÊÆ·Ï¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î½é´ü¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¹á¹Á¡¦NYC¤Ë¤Æ³èÌö¸å¡¢Æü·ÏÅê»ñ±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¼èÄùÌòCTO¤òÌ³¤á¤ë¡£
AIÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤ÎRAG´ðÈ×¹½ÃÛ¤ä¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÀß·×¡¦¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê¡£¶âÍ»¹©³Ø¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¼ÂÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÀ®²Ì¤òµó¤²¤Æ¤¤¿¡£
CTO Ë¾·î ÂóÌð
³°»ñ·ÏIT´ë¶È¤Ë¤ÆCE¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£Âç¼êÉÔÆ°»º´ë¶È¤Ç¤Ï¼ÒÆâ¥¤¥ó¥Õ¥é¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¥¯¥é¥¦¥É´ðÈ×¡¢Web¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀß·×¡¦¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤òÃ´Åö¡£
¸½ºß¤ÏÂç¼êSIer¤Ë¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢AWS¤òÃæ¿´¤Ë¥¯¥é¥¦¥É´ðÈ×¤ª¤è¤ÓWeb¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¦¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤ò¥êー¥É¡£Éý¹¤¤¶È³¦¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
