交通比較予約プラットフォームのOmio、APACの統括本部と技術拠点をシンガポールに開設

Omio Corp.

交通比較予約プラットフォームOmio(https://www.omio.jp/)（本社：独ベルリン, CEO：ナレン シャーム, 以下：オミオ）は、アジア太平洋地域への事業拡大を本格化するため、シンガポールにAPAC地域の統括本部と技術拠点を開設しました。あわせて、シンガポール経済開発庁（EDB）とSG Growth Capital傘下の投資組織、EDBIとの戦略的パートナーシップを締結しました。欧州で培った独自のテクノロジーと広範なネットワークを基盤に、今後は日本を含むアジアの旅行者に向けて、アジア太平洋全域のシームレスな旅行体験を提供していきます。

■ AI技術活用のための新拠点、シンガポールに開設

2025年7月に本格稼働したシンガポールの新拠点は、AIがいかにグローバルな移動を変革できるかを探求することに特化した技術拠点です。当拠点では、AI がいかにしてグローバルな移動手段に変革をもたらすかを探求することに重点を置いており、Omioが目指す旅行イノベーションにおける新たな章の幕開けとして位置づけています。

■ EDBIとの連携による、現地パートナーシップの構築

Omioは、鉄道、飛行機、バス、フェリーといった多様な交通手段を統合し、予約可能な選択肢を提供するグローバルリーダーです。10年以上にわたり蓄積してきた交通データの統合技術とAIの活用はごく自然な進化であり、予約前から旅行後に至るまで一貫した顧客体験を強化してきました。そして今後は、EDBIとの強力なパートナーシップを追い風に、APAC地域の統括本部と技術拠点であるシンガポールを起点として東南アジア全域での事業連携、ネットワーク構築、人材採用を加速させていきます。

■ 事業拡大と今後の取り組み

今回のシンガポール拠点開設は、2025年のブラジル進出に続くものであり、Omioの急速なグローバル展開を象徴するものです。この度の事業拡大により、Omioのサービス提供国は4大陸46カ国へと拡大しました。現在、年間10億人のユーザーに利用されるスマートな旅行のパートナーとして、Omioでは1日に8万枚以上のチケットを販売しています。この度のシンガポール拠点の開設は、日本から東南アジアへ旅行されるお客様に対し、よりスムーズで多様な移動手段の選択肢を提供する重要な一歩となります。

■ 関係者からのコメント

Omio 創業者兼CEO ナレン・シャーム（Naren Shaam）

Omioにとって初のアジア拠点となるシンガポールは、『世界中の交通を統合し、すべての人にシームレスな旅行体験を提供する』という私たちのビジョンを実現するための、まさに理想的な出発点です。今回のEDBIとのパートナーシップは、AIと技術革新がグローバルな移動の新しい時代を切り拓くという、両社共通の信念に基づいています。アジアの玄関口であるこの地から、多くの方々に私たちのサービスをお届けできることを、心から楽しみにしています。

EDBI パートナー シャーメイン・クン（Charmaine Kng）

Omioがアジア太平洋地域の統括本部と、AI分野におけるグローバルな技術開発・研究拠点（Global AI Centre of Excellence）をシンガポールに設立するにあたり、パートナーとなれたことを大変光栄に思います。私たちの投資はOmioの次なる成長を支援すると同時に、デジタルイノベーションとAI開発のハブとしてのシンガポールの地位をより強固なものにします。Omioがシンガポールの活気あるデジタル経済に貢献し、世界の交通・移動のあり方を共に進化させてくれるものと確信しています。

■ EDBIについて

EDBIは、シンガポール経済開発庁（EDB）とEnterprise Singaporeの投資プラットフォームであるSG Growth Capitalのもとで運営されています。 EDBIは、シンガポールおよびアジア全域での事業拡大を目指す、高成長のグローバルテクノロジー企業や業界のリーダーに投資しています。戦略的な投資とパートナーシップを通じて、革新的なソリューションの開発を推進し、良質な雇用を創出することでシンガポールの長期的な経済成長や強化に貢献しています。 詳細はこちら：https://edbi.com/

■Omioについて

Omioグループは、2013年の設立以来、世界中のお客様に新しい旅のスタイルを提案し続けています。当グループは、「Omio」と「Rome2Rio」という相互連携する2つのプラットフォームを軸に、交通手段の検索、比較、予約をワンストップで提供する世界有数のマルチモーダル旅行プラットフォームを提供しています。また、B2Bパートナーシップ事業を通じて、オンライントラベルエージェント（OTA）や交通事業者に対し、最適化したビジネスソリューションもお届けしています。鉄道、バス、飛行機、フェリーといったあらゆる交通手段を網羅し、ヨーロッパ、米国、カナダ、東南アジア、ブラジルを旅するお客様の自由な移動をサポートしています。チケット販売数は1日あたり8万枚以上にのぼり、現在、50カ国以上から集まった430名を超える多様なスタッフが、ベルリン、プラハ、メルボルン、バンガロール、シンガポールの各拠点で活躍しています。Omioグループは、これからもお客様の「心を動かす旅」をお届けします。最新情報はOmioのHP(https://www.omio.jp/)、Instagram(https://www.instagram.com/omio.japan/)、TikTok(https://www.tiktok.com/@omio.japan?is_from_webapp=1&sender_device=pc)から確認いただけます。

■ 会社概要 Omio Corp.

CEO ：ナレン シャーム

URL ：https://www.omio.jp/