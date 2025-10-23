しまむら、都内最大の売場面積！フルラインナップの品揃え「ファッションセンターしまむら西友大森店」10/30（木）10時オープン！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、都内最大の売場面積を誇る「ファッションセンターしまむら西友大森店」を10月30日（木）10時にリロケーションオープンすることをお知らせいたします。

■「ファッションセンターしまむら西友大森店」について

10/30（木）あさ10時より、「ファッションセンターしまむら西友大森店」がリロケーションオープンします。

都内最大となる約2,000平方メートル （通常店舗の約2倍）の売場面積を有し、ファッションから寝具・インテリアまで、フルラインナップの商品を取り揃えております。

■特別企画が盛りだくさん！オープンセールについて

〔売場イメージ〕 ※写真はさいたま新都心店です。

オープンを記念し、超特価品のほか、日替わりハッピーバッグ、さらに「大森」と「大盛（おおもり）」をかけた“大盛ハッピーバッグ”や“ご当地キャラクター企画”、“人気キャラクターが勢ぞろいする大盛キャラクター企画”など、楽しい特別企画を多数ご用意しています。

■オープン記念「抽選会」を開催！

10/30（木）～11/ 3（月・祝）の期間中、しまむらアプリ会員証をご提示のうえ、税込5,000円以上お買い上げいただいたお客様を対象に、ハズレなしの抽選会を開催します。

※税込5,000円お買い上げごとに1回参加いただけます。

※景品が無くなり次第、終了となります。

■店舗概要

●ファッションセンターしまむら西友大森店

営業時間：10：00～20：00

住所 ：東京都品川区南大井6-27-25（西友大森店内2F）

▼店舗詳細はこちら

https://www.shimamura.gr.jp/shop/map_detail_0596.html

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

■しまむらグループのお近くの店舗はこちらから検索

https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1

■しまむらグループのオンラインストア『しまむらパーク』

https://www.shop-shimamura.com/

■しまむらグループの公式アプリ・SNSはこちら

https://www.shimamura.gr.jp/sns/

■お問い合わせ先

＜取材・広報に関すること＞ 広報室 shimamurapress@shimamura.gr.jp

＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）