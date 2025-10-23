マルチビュー裸眼3D映像のPoC評価に最適 - 開発者向けディスプレイを販売開始　コーンズテクノロジー

コーンズテクノロジー株式会社

コーンズテクノロジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：西岡和彦）は、国内総代理店を務めるSeeCubic社（本社：オランダ 以下、シーキュービック社）が開発したマルチビュー裸眼3Dディスプレイ（27インチ・4K UHD LCD）を、評価用として販売開始いたしました。

本ディスプレイは、マルチビュー裸眼3Dディスプレイ・3D映像の評価・検証に特化しており、開発者や研究者が新たなPoC・ユースケースを検証するために理想的な評価環境を提供します。

独自のDepthAware(TM)技術で裸眼のまま自然な奥行き感を実現

シーキュービック社は、独自のDepthAware(TM)とレンダリング技術により、従来の2D映像に奥行き情報を加えるマルチビュー裸眼3D映像を実現します。アイトラッキングが不要なため裸眼で視聴でき、視聴位置の制限が少なく、複数人が同時に自然な3D映像を体験可能できます (マルチビュー)。これにより、映像表現やユーザーインターフェースに新たな可能性を提供します。評価用マルチビュー裸眼3Dディスプレイは、4K UHD（3840x2160）の27インチLCDパネルを採用し、16：9のアスペクト比と最大60Hzのリフレッシュレートに対応しています。

マルチビュー裸眼3Dディスプレイ アプリケーション例

特長- 没入型映像体験：独自のDepthAware(TM)技術で、従来の2D映像に奥行きを加えた「マルチビュー裸眼3D映像」を表示- 快適な視聴環境：最適化された光学設計により、60～80cmの評価距離において自然な奥行き感を表示・検証可能。メガネやヘッドマウントディスプレイなどのウェアラブルデバイス不要で複数人同時に視聴可能- 設置・接続：DisplayPortおよびUSB接続に対応。VESAマウント対応テーブルスタンドに設置可能- 開発・評価に最適：FPGAベースの独自レンダリングエンジンとDepth Factor制御機能を備え、PoCや新規アプリケーション開発に活用可能- 幅広いソフトウェア対応：UnityやUnreal Engine、After Effects向けのプラグインを提供。さらにOpenGL/DirectX11/DirectX12対応SDKにより、開発者は既存の制作環境から容易にコンテンツを拡張可能SeeCubic社 マルチビュー裸眼3Dディスプレイイメージ(27インチ・4K UHD LCD)

シーキュービック社のDepthAware(TM)技術を使ったマルチビュー裸眼3Dディスプレイは、オートモーティブやエンターテインメントなど多分野にわたり応用が可能です。

- オートモーティブインストルメントクラスタ（ICD）、センターインフォメーションディスプレイ（CID）、リアエンターテインメントシステム（RES）など、コックピット全体の3D化。さらにデジタルミラーの3D化による安全性と視認性を向上させます。- エンターテインメント・ゲーム裸眼での奥行き表現により、従来にない没入型の映像体験を提供。映画館、テーマパーク、家庭用ゲームなど幅広く活用可能です。- デジタルサイネージ・広告空間的な奥行きで訴求力のある表現を可能にし、来訪者の注意を惹きつける次世代の広告媒体として活用できます。- 教育・シミュレーション立体的なビジュアライゼーションにより、医学教育や設計・建築シミュレーションなど、学習効果と理解度を大きく向上させます。- 産業・設計分野複雑な3Dデータの裸眼可視化により、製造、設計、医療、研究などの現場での効率化と精度向上をサポートします。SeeCubic社 マルチビュー裸眼3Dディスプレイ アプリケーション例

▶詳細な製品情報はこちら(https://cornestech.co.jp/product/seecubic?utm_source=prtimes&utm_medium=20251023&utm_campaign=20251023_seecubicpoc-release)

▶導入のご相談・デモのご要望・お見積りについてはこちら(https://cornestech.co.jp/inquiry/products_automotive?utm_source=prtimes&utm_medium=20251023&utm_campaign=20251023_seecubicpoc-release)からお問い合わせください。

SeeCubic（シーキュービック）社

シーキュービック社は、オランダに研究開発拠点を置く3Dディスプレイ技術を提供する企業です。独自のレンダリング技術により、アイトラッキングを使用せずに複数人が同時に3Dコンテンツを楽しむことができます。従来の3D映像化の試みをはるかに超える、異次元の没入体験を視聴者に提供することを目指しています。

コーンズテクノロジー株式会社について（https://cornestech.co.jp/(https://cornestech.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=20251023&utm_campaign=20251023_seecubicpoc-release)）

コーンズテクノロジーは、長年にわたり日本と諸外国との貿易発展に寄与してきたコーンズグループの一員で、日本産業界のニーズに合った新製品や新技術のプロモーション・マーケティング及び販売を行う技術専門商社です。世界中のパートナーと密に連携して、迅速且つフレキシブルに世界最高レベルのご提案を提供します。

＜お問い合せ先＞

コーンズテクノロジー株式会社

電子システム部 オートモーティブチーム

〒105-0014 東京都港区芝3丁目3番10号コーンズハウス

Tel：03-5427-7566

お問い合わせフォーム：https://cornestech.co.jp/inquiry/products_automotive(https://cornestech.co.jp/inquiry/products_automotive?utm_source=prtimes&utm_medium=20251023&utm_campaign=20251023_seecubicpoc-release)