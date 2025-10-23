購買データ付広告ID、国内最大規模の5,000万IDを突破流通横断で広告効果を可視化

株式会社データ・ワン

株式会社データ・ワン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：国立 冬樹、以下「データ・ワン」）は、2025年10月、保有する購買データ付広告ID数が国内最大規模となる5,000万IDを突破したことをお知らせいたします。

■データ・ワンの保有データについて

2020年10月の設立以来、多くのデータパートナー企業様やクライアント様にご支持いただき、流通横断のリテールデータネットワークが構築できております。特に直近の半年間では、従来の2倍以上のスピードで約1,000万のIDが増加し、お預かりしている購買データ付広告IDは5,000万IDを超えました。

この5,000万の購買データ付広告IDにNTTドコモ様の持つ顧客属性データを組み合わせた、強力なデータ基盤を用い、広告効果の最大化と効率的な広告配信を実現します。

コンビニエンスストアに加えて、スーパーマーケットやドラッグストアなど複数業種の購買データをお預かりすることで、認知拡大や購買リフト等の広告効果を、全国規模かつ流通横断で計測・分析することができるようになりました。また、幅広いカテゴリ・ブランドの購買データを活用して、消費者の購買行動特性をより詳細に把握することで、クライアントのターゲットとする顧客セグメントやペルソナなどの顧客像を可視化することも可能となり、データを最大限活用したマーケティングが実現できます。

■今後の展望

データ・ワンは、流通横断の購買データネットワークの更なる拡大とマーケティングへの活用を推進するとともに、クライアント様のニーズにあった効果的なリテールメディア活用拡大のご支援を強化してまいります。

今後もリテールメディア市場の拡大に向けて、アプリ等を通じた消費者様とのデジタル接点、実店舗でのオフライン接点、そしてそこから生まれるデータの分析・活用を通じて、クライアント様の課題解決に寄り添うとともに顧客体験の向上をご支援いたします。

■株式会社 データ・ワン 概要

データ・ワンは「毎日のお買い物から1 to 1でフィットする広告」を提供する事をミッションに、株式会社ファミリーマートをはじめとした複数流通の実店舗購買データおよび株式会社NTTドコモが保有する顧客情報などを用い、国内最大級の5,000万ID分のID-POS情報にてメーカー様のデジタルマーケティング活動の高効率化を支援すると共に、小売・EC事業者様にとっても新たな収益源の獲得およびDXを支援するべく、データアライアンスの構築を目指しております。また2020年10月の設立以降、既に大手メーカー等400社超のマーケティング活動を支援しています。

会社名：株式会社データ・ワン

代表者：代表取締役社長 国立 冬樹

所在地：東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング 5階

資本金：990百万円（資本準備金495百万円を含む）

設立：2020年10月27日

事業内容：小売事業者が保有するデータを活用したデジタル広告配信事業ならびに広告代理店事業

出資比率：株式会社アイエフピー（伊藤忠商事株式会社55%、ファミリーマートグループ45%）：55%、株式会社NTTドコモ：40%、株式会社サイバーエージェント：5%

ホームページ：https://data-one.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社データ・ワン 広報担当

E-mail：dataone.pr@data-one.co.jp