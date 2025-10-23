²£ÉÍ»Ô¤Ë¤è¤ê¡Ö¤Þ¤´¤³¤í¥¢¥Ñー¥È¾¾ÍÕÂæ¡×¤¬¡Èµï½»¥µ¥Ýー¥È½»Âð¡É¤ËÇ§Äê
¥·¥Ë¥¢¸þ¤±À¸³è»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤Þ¤´¤³¤í¥µ¥Ýー¥È¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ëMIKAWAYA21³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÀÄÌÚ·ÄºÈ¡Ë¤Ï¡¢²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶è¿ûÅÄÄ®¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Þ¤´¤³¤í¥¢¥Ñー¥È¾¾ÍÕÂæ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ë¤è¤ê¡Öµï½»¥µ¥Ýー¥È½»Âð¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¥¢¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡¢60ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤òÃæ¿´¤Ë10¼¼¤Ç¤ÎÆþµïÊç½¸¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¿·¤·¤¤½»¤Þ¤¤¤Î¤«¤¿¤Á¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µï½»¥µ¥Ýー¥È½»Âð¤È¤Ï
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¿·À©ÅÙ¡Öµï½»¥µ¥Ýー¥È½»Âð¡×¤Ï¡¢½»¤Þ¤¤¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¹âÎð¼Ô¤äÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2025Ç¯10·î¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¼£ÂÎ¤¬Ç§Äê¤¹¤ë½»Âð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸«¼é¤ê¤äÀ¸³è»Ù±ç¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤É¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë½»¤Þ¤¤¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ò»Ù¤¨¤ë½»¤Þ¤¤´Ä¶À°È÷¥â¥Ç¥ë»ö¶È¡×¤Ë¤âºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÃÛ¸ÅÄÂÂß ¡ß µï½»»Ù±ç ¡ß ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤·¤¤½»¤Þ¤¤¤ÎÁ´¹ñ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´ë¶ÈÄó·È¤Ë¤è¤ë°Â¿´¤Î»ÅÁÈ¤ß
º£²ó¤ÎÇ§Äê¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢MIKAWAYA21¤Ï°Ê²¼¤Î2¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Æþµï¼Ô¤È¥ªー¥Êー¤ÎÁÐÊý¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤ó¤É
Á´¹ñ¤Îµï½»»Ù±çË¡¿Í¤ÈÏ¢·È¤·¡¢²ÈÄÂÊÝ¾Ú¥µー¥Ó¥¹¤äÆþµï¸å¤Îµï½»»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦Ë¡¿Í¡£
¼«¼£ÂÎ¤äÊ¡»ã¥µー¥Ó¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢À©ÅÙ¤ÎÄê¤á¤ëµï½»»Ù±ç¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒR65
65ºÐ°Ê¾å¤Î¤ªÉô²°Ãµ¤·ÀìÌç¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯´Ö300·ï°Ê¾å¤ÎÃç²ð¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
¤Þ¤´¤³¤í¥¢¥Ñー¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÆþµï¼ÔÊç½¸¤ä¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
³Æ¼Ò¤Î¶¯¤ß¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æþµï»þ¤Î¿³ºº¡¦²ÈÄÂÊÝ¾Ú¡¦À¸³è»Ù±ç¡¦µï½»»Ù±ç¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤´¤³¤í¥¢¥Ñー¥È¾¾ÍÕÂæ¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÀè¹Ô¼ÂÁõ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Þ¤´¤³¤í¥¢¥Ñー¥È¤ÎÆÃÄ§
¡È½»¤Þ¤¤¡Ü»Ù±ç¡Ü¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤òÈ÷¤¨¤¿¿·¤·¤¤ÄÂÂß½»Âð
¤Þ¤´¤³¤í¥¢¥Ñー¥È¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢½»¤Þ¤¤¡¦»Ù±ç¡¦¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î3¤Ä¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿ÄÂÂß½»Âð¤Ç¤¹¡£
¡¦Wi-Fi¥»¥ó¥·¥ó¥°¤Ë¤è¤ë24»þ´Ö365Æü¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Î¸«¼é¤ê¤Ç°Â¿´¤òÄó¶¡
¡¦¡Ö¤Þ¤´¤³¤í¥µ¥Ýー¥È¡×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë·î1²ó¤ÎÄê´üË¬Ìä¥µ¥Ýー¥È
¡¦¥·¥Ë¥¢¤Î¸ÉÎ©¤ä¸ÉÆÈ¤òËÉ¤°¡¢ÃÏ°è¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ä½»Ì±¤È¤Î¸òÎ®»Ù±ç
¡¦·ìÎ®Ç§¾Ú¥²ー¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌÌ¤ò¶¯²½
¡¦É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ²ð¸î¡¦´Ç¸î¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤®¡¢´Ç¼è¤ê¤Þ¤Ç¤ò¸«¿ø¤¨¤¿µï½»»Ù±çÂÎÀ©
ÃÛ35Ç¯¤ÎÌÚÂ¤¥¢¥Ñー¥È¤ò¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¤¿²þ½¤Åï¤È¡¢¿·¤¿¤Ë·úÃÛ¤·¤¿¿·ÃÛÅï¤Î2Åï10¼¼¤Ë¤Æ¡¢¤¿¤À½»¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿º¤¤ê¤´¤È¤òµ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë½»¤Þ¤¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡È½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ°è¤ÇÊë¤é¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¡É½»¤Þ¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò
MIKAWAYA21¤Ï¡¢Á´¹ñ240¼Ò°Ê¾å¤ÎÃÏ°èÌ©Ãå´ë¶È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥·¥Ë¥¢¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë²ð¸îÊÝ¸±³°¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤Þ¤´¤³¤í¥µ¥Ýー¥È¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤´¤³¤í¥¢¥Ñー¥È¾¾ÍÕÂæ¡×¤Ç¤¹¡£
Wi-Fi¸«¼é¤ê¤äÄê´üË¬Ìä¤Ê¤É¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÈ÷¤¨¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤½¤Ã¤È»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡È½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¡É½»¤Þ¤¤´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¤â¤È¤Ë¼«¼£ÂÎ¤äÃÏ°è´ë¶È¡¢ÉÔÆ°»º¥ªー¥Êー¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¨Æ¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢
¡Ö¤Þ¤´¤³¤í¥¢¥Ñー¥È¥â¥Ç¥ë¡×¤òÁ´¹ñÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ÆþµïÊç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
¸½ºß¡¢¡Ö¤Þ¤´¤³¤í¥¢¥Ñー¥È¾¾ÍÕÂæ¡×¤Ç¤Ï¡¢60ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤òÃæ¿´¤Ë10¼¼¤ÇÆþµï¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆþµï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¤Þ¤´¤³¤í¥¢¥Ñー¥È¾¾ÍÕÂæ¡Ê±¿±Ä¡§MIKAWAYA21³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶è¿ûÅÄÄ®
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0120-979-141¡Ê¤Þ¤´¤³¤í¥µ¥Ýー¥È¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§8:00～18:00¡ÊÅÚÆü½Ë¤âËèÆü¼õÉÕÃæ¡Ë
¡¦µï½»¥µ¥Ýー¥È½»Âð¾ðÊóÄó¶¡¥·¥¹¥Æ¥à(https://support-jutaku.mlit.go.jp/guest/apart_list.php?pref=14)
¡¦¤Þ¤´¤³¤í¥¢¥Ñー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥µ¥¤¥È(https://magocoro.me/apart/)
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§MIKAWAYA21³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶èÀ¾Èøµ×3-4-20
ÂåÉ½¼Ô¡§¶¦Æ±ÂåÉ½ ÀÄÌÚ·ÄºÈ¡¢¶¦Æ±ÂåÉ½ ²ÈÆþ°ì¿¿
ÀßÎ©¡§2012Ç¯8·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥·¥Ë¥¢¸þ¤±À¸³è»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤Þ¤´¤³¤í¥µ¥Ýー¥È¡×¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºËÜÉô¡¢IoT¥Ç¥Ð¥¤¥¹³«È¯»ö¶È
URL¡§https://mikawaya21.co.jp/
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
MIKAWAYA21³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÉô
Ã´Åö¡§ÃæÂ¼°¡°Í
TEL¡§03-6433-0806¡ÊÂåÉ½¡Ë
Email¡§pr@mikawaya21.com