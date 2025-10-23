株式会社Leafea、「TECH HIRE」を導入し採用力を強化

株式会社トラックレコード

エンジニアを中心としたデジタル人材採用の総合支援サービス「TECH HIRE」を提供する株式会社トラックレコード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：芹川 太郎、野崎 耕司）は、「福利アプリ」を開発・提供する株式会社Leafea（本社：東京都中央区、代表取締役：森田 渉）において、「TECH HIRE」が導入されたことをお知らせします。

業務課題と「TECH HIRE」導入理由

株式会社Leafeaは、「福利厚生のOEM型SaaS」という独自モデルで、企業やパートナー向けに福利厚生アプリを開発・提供するスタートアップです。同社が提供する福利厚生アプリは、全国100,000店舗以上で利用でき、導入企業の従業員満足度向上に貢献しています。

設立から3年で導入企業数は全国数百社規模に拡大し、現在はパートナー企業との連携を通じて全国的な展開を加速しています。

こうした事業拡大に伴い、Leafeaでは開発組織の体制強化を進めており、PdMやバックエンドエンジニアなど、コアメンバーとなる人材の採用を重点テーマに掲げています。

「TECH HIRE」は、採用体制の立ち上げフェーズから実行面までを一気通貫で支援し、採用活動の仕組みづくりに取り組んでいきます。日々のスカウト運用や選考プロセスの改善を重ねながら、限られたリソースでも成果を生み出せる体制を整えていきます。さらに、経営・開発陣と並走し、候補者体験と採用の再現性の両立を目指します。

株式会社Leafea 執行役員CTO 杉之原 大資氏のコメント

当社では、事業の成長に伴いプロダクト開発体制の強化を重要テーマとして掲げています。採用にかけられるリソースには限りがある中で、どうすれば自社に合う人材と出会い、採用を着実に前に進めていけるかを模索していました。

「TECH HIRE」は、採用戦略の設計から実行までを伴走できる点が大きな魅力です。これから本格的に支援が始まる中で、採用活動の型を整え、継続的に良い出会いを生み出していけるよう取り組んでいきたいと考えています。

そして、共に働く仲間を増やしながら、Leafeaの挑戦をさらに加速させていきたいと思います。

TECH HIREの活動内容

TECH HIREは、Leafeaのプロダクト開発を支える人材採用において、採用戦略の設計からスカウト運用、チャネルの最適化までを一貫して支援しています。

PdMやバックエンドエンジニアといった専門職の採用に向けて、採用要件の整理や候補者ペルソナの定義、チャネル別アプローチ設計を行い、限られたリソースでも効果的に候補者と出会える仕組みを構築しています。

また、採用活動の運用改善や振り返りを細かに重ねながら、再現性のある採用体制の構築をサポート。短期的な採用成果にとどまらず、中長期的な採用力の強化や内製化を見据えた支援を推進してまいります。

デジタル人材採用支援サービス「TECH HIRE」について

「TECH HIRE」は、エンジニア採用を中心としたデジタル人材の総合支援サービスです。採用戦略の設計、採用ピッチ資料作成、採用運用（RPO）、採用広報、面接設計、クロージング、オンボーディング支援までを一気通貫でサポートし、企業の採用力を組織に根づかせることをめざします。

採用のプロ人材と豊富なノウハウで高難易度の採用課題を解決します。

サービス詳細：https://techhire.trackrecords.co.jp/

お問い合わせ先：https://techhire.trackrecords.co.jp/contact(https://techhire.trackrecords.co.jp/contact)

株式会社トラックレコード

ミッション：「仕事の喜びを最大化して世界を変える」

仕事をする全ての人々が仕事に喜びを感じ、アウトプットの質が高まることで我々の生活や世界が変わっていくと信じ、企業と個人の両方の側面から「働く」ことについて様々な領域をサポートするプロダクトやサービスを展開しています。

社名：株式会社トラックレコード

所在地：東京都渋谷区

代表者：芹川太郎、野崎耕司

設立：2018年1月

企業HP：https://www.trackrecords.co.jp/(https://www.trackrecords.co.jp/)

事業内容：

- ハイクラスデジタル人材の採用支援「TECH HIRE(https://techhire.trackrecords.co.jp/recruitment%20)」- チームをエンパワーするSlack App「Colla(https://colla.jp/)」