「モビリティ販売事業者向け」の新サービスを開始

アベントゥーライフ株式会社

法人・自治体向けモビリティメンテナンス事業を展開するアベントゥーライフ株式会社（本社：東京都荒川区、代表取締役CEO：片倉好敬）は、2025年9月より新サービス「モビリティ販売支援」を開始しました。

同社はこれまで、全国の導入企業・自治体においてモビリティ運用支援を行い、年間7万台の出張メンテナンス・修理を実施するなど、確かな実績を築いてきました。

この豊富な運用ノウハウを活かし、新たに提供を開始する「モビリティ販売支援」は、電動アシスト自転車・特定小型原動機付自転車等のモビリティ販売に必要な新車整備・組立・配送から、アフターサポート、販売促進までを一括で提供する、法人向けトータルサポートサービスです。

サービスの強み

近年、ECや通販での自転車・モビリティ購入が増加する一方で、

- 自力での組立によるトラブル- 購入後サポートの不足- 販売店や自治体の現場負担増大

が課題となっています。アベントゥーライフは年間7万台以上の整備実績と全国13拠点(仙台、東京、名古屋、京都、大阪、広島、福岡、沖縄など)のネットワークを活用し、これらの課題を包括的に解決する体制を整備しました。

サービス概要

- 新車組立・配送：組立・点検・納品・説明まで専門スタッフが一貫対応- 在庫管理：入出庫管理の自動化で現場負担を軽減- アフターサポート：全国出張修理・直営拠点での持ち込み修理に対応- 販売促進サポート：試乗予約・顧客分析・CS対応代行

今後の展望

当社は「すべての“動きたい”を支える」をミッションに、モビリティ分野の販売・メンテナンス・開発を一貫してサポートする体制を構築しています。本サービスにより、EC時代のモビリティ販売基盤を整備し、業界全体の安全性・利便性向上を目指します。

