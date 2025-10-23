ゲーム本編が最大70％OFF！さらに、DLCは最大80%OFF！全5作品がお得に買える「BeXide スーパーオータムセール2025」開催！

株式会社ビサイド

ビサイド作品をお得に楽しめるスーパーセールがスタート！


4つのプラットフォームを対象に全5作品がラインナップ！


秋の夜長はやり込み要素満載のタイトルで遊び明かしてみませんか？



※セールの終了日時は各ストアにより異なります。ご購入の際は、必ず実際のストアページにて販売価格をご確認ください。


※セール対象はダウンロード版ゲーム本編及びそのDLCとなります。





Nintendo Switch(TM)【セール期間：～ 11月3日(月)】



◆『狐のかえり道』(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000091223)

・ゲーム本編：1,800円 → 810円　 55％off [過去最大]






◆『フルーツマウンテン』(https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000078978.html)

・ゲーム本編：980円 → 300円　69％off






◆『幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE -』(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000071165)

・ゲーム本編：4,950円 → 1,680円　66％off


・キャラクター追加パック各種：2,200円 → 748円　66%off


・みんなでお着替えセット各種：1,980円 → 673円　66%off
・コスチューム各種：880円 → 299円　66%off


・コスチューム「もふもふライラプス」：880円


　 → 176円　80％off [過去最大]







◆『ペルシャと魔法の迷宮塔 ～アラビアンニャイト編～』(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000062644)

・ゲーム本編：990円 → 300円　69％off






◆『スーパーバレットブレイク』(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000044140)

・ゲーム本編：2,800円 → 880円　68％off





PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4【セール期間：～ 11月5日(水)】



◆『フルーツマウンテン』(https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP1557-PPSA22465_00-0237540524641542)

【一般】


・ゲーム本編：990円 → 495円　50％off



【PlayStation Plus会員】


・ゲーム本編：990円 → 270円　70％off







◆『幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE -』(https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10008910)

【一般】


・ゲーム本編：4,950円 → 2,475円　50％off


・キャラクター追加パック各種：2,200円 → 1,100円　50%off


・みんなでお着替えセット各種：1,980円 → 990円　50%off


・コスチューム各種：880円 → 440円　50%off


・コスチューム「もふもふライラプス」：880円


　 → 176円　80％off [過去最大]



【PlayStation Plus会員】


・ゲーム本編：4,950円 → 1,485円　70％off


・キャラクター追加パック各種：2,200円 → 660円　70%off


・みんなでお着替えセット各種：1,980円 → 594円　70%off


・コスチューム各種：880円 → 264円　70%off


・コスチューム「もふもふライラプス」：880円
　 → 176円　80％off [過去最大]







◆『ペルシャと魔法の迷宮塔 ～アラビアンニャイト編～』(https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10008728)(PS5(TM)のみ)

【一般】
・ゲーム本編：990円 → 495円　50％off



【PlayStation Plus会員】


・ゲーム本編：990円 → 297円　70％off







◆『スーパーバレットブレイク』(https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP1557-CUSA30039_00-SBB0000000000000)(PS4(TM)のみ)

【一般】


・ゲーム本編：2,860円 → 1,430円　50％off



【PlayStation Plus会員】


・ゲーム本編：2,860円 → 858円　70％off





Steam(R)【セール期間：～ 11月3日(月)】



◆『狐かえり道』(https://store.steampowered.com/app/3034520/)

・ゲーム本編：1,800円 → 810円　55％off [過去最大]






◆コスチューム「もふもふライラプス」(https://store.steampowered.com/app/2627950/)

・DLC単体：880円 → 176円　80％off [過去最大]


　※Steam版『幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE -』（ゲーム本編）はセール対象外です





STOVE【セール期間：～ 11月2日(日)】



◆『狐のかえり道』(https://store.onstove.com/ja/games/100982)

・ゲーム本編：₩17,500 → ₩9,625　45%off [過去最大]
　※日本円価格はストアページよりご確認ください





セール対象タイトルの紹介


⬛︎『狐のかえり道』



狐巫女が舞う！ちょっぴりセクシーな怪異探しゲーム。
ふと気が付くとそこは隠世と現世の狭間。


そこに住む狐巫女の導きを頼りに異世界から脱出しましょう！



⬛︎『フルーツマウンテン』



フルーツを積み上げる、やり込み度200％のパズルゲーム！


同じ種類のフルーツをくっつけてどんどん大きくしよう！


お皿からあふれないように積み上げて、自分だけのフルーツマウンテンをつくろう！



⬛︎『幻日のヨハネ - NUMAZU in the MIRAGE -』



魔法が使える「裏ヌマヅ」で、クセ強な敵に立ち向かえ！


ゲームには150種類以上のカードをはじめ、数多くのチャームや衣装が登場！


いつものヌマヅの仲間たちも召喚できる、デッキ構築型アニメチックローグライトです🔮



⬛︎『ペルシャと魔法の迷宮塔 ～アラビアンニャイト編～』



不思議な塔の謎を解き、すべての「魔法猫」を見つけ出せ！


3マッチパズルとダンジョンRPGを融合させた、新感覚のパズルRPGです



⬛︎『スーパーバレットブレイク』



原因不明のエラーで、世界中のゲームが遊べなくなっちゃった！？


様々なゲームの世界を舞台に、ゲームキャラたちと協力してバグをブレイク


「カート」と「バレット」を組み合わせて戦う、デッキ構築型ローグライクストラテジーです 　




食欲の秋、読書の秋、そしてゲームの秋――


この機会に、BeXideの作品で実りある秋のひとときをお楽しみください。


◆ 株式会社ビサイドについて


株式会社ビサイド（BeXide Inc.）は、1999年設立のゲーム制作会社です。


コンソール向けからスマートフォン向けまでプラットフォームを問わず幅広くゲーム開発を行い、自社ではインディータイトルもリリースしています。


代表作はプレイステーションの『どこでもいっしょ』シリーズで、キャラクターの「トロ」が多くの方に親しまれています。



公式ウェブサイト：https://bexide.co.jp(https://bexide.co.jp)


公式X（@bexide）：https://x.com/bexide(https://x.com/bexide)


公式Discord：https://discord.gg/8v6pTArdar(https://discord.gg/8v6pTArdar)


公式TikTok(@bexide.inc)：https://www.tiktok.com/@bexide.inc(https://www.tiktok.com/@bexide.inc)