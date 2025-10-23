「阪急うめだ本店」にてヨーロッパのお洒落で可愛いインポートアイテムのPOPUPを展開！

株式会社バケーション

おしゃれで「これ、 いいね！」と思っていただけるベビーアイテムをセレクトしてWEBと実店舗で販売する株式会社バケーション（所在地：群馬県前橋市、 代表取締役：松原初美）は、 正規代理店を務めるフランス「AtelierChoux(アトリエシュウ）」、スペイン「MartinAranda（マルティンアランダ）」などの商品を阪急うめだ本店 コトコトステージ112 にてご紹介いたします。

阪急うめだ本店 11F コトコトステージ112 にて

11月8日（金）～18日（火）まで出店させていただきます。

取扱いブランド【AtelierChoux】【MartinAranda】ほか

阪急うめだ本店

11階 コトコトステージ112

〒530-8350

大阪府大阪市北区角田町8番7号

「AtelierChoux/アトリエシュウ」はフランス、パリのベビーブランド。

基準の厳しいGOTS（Global Organic Textile Standard) 認証のオーガニックコットンを使用したおくるみが代表的なアイテム。



まるでアートのような繊細でデザイン性の高いおくるみは、おしゃれで写真映えすると世界中の多くのセレブから支持されています。

ブランド専用ギフトボックス＆おくるみ赤ちゃんのお顔に映えるかわいいスタイユーモラスなどうぶつたちが描かれたおくるみフランスの伝統的なデザイン「Toile de Jouy」クリスマスのデザインのおくるみもご用意！ベビーピローとしても、お部屋のインテリアとしても華やかでおしゃれ♪新アイテムのワンピースやスウェット、スカートなど

おくるみはベビーだけでなくお洒落なインテリアアイテムとして、多くの方に支持されています。

デザインは２０種類以上。

フランスのエスプリが感じられる「AtelierChoux/アトリエシュウ」はこちらから

https://www.vacation-co.net/category/item/brand/atelierchoux/

「MartinAranda/マルティンアランダ」はスペインで60年以上歴史のあるブランド。

王女が幼いころご着用いただいた上品なテイストが魅力。

デザインや製造などのすべてを自社生産するMade in SPAINにこだわり世界に発信しています。

清楚なツィードワンピース伝統的なデザインのピエロ襟とスモッキング刺繍が豪華な ワンピースパイピングが可愛いカーディガン定番のフェイクファーが豪華なニットコート

マルティンアランダのアイテムはこちらから

https://www.vacation-co.net/category/item/brand/martinaranda/

「Belle＆Boo/ベルとブゥ」は英国絵本からうまれたライフスタイルブランド。

阪急うめだ本店では、ほかにも英国の絵本ブランド「Belle＆Boo/ベルとブゥ」のレトロで可愛い

アイテムもご紹介いたします。

POPUP会期中のお買い上げ金額でノベルティプレゼント

※全商品ノベルティ対象となります

お買い上げノベルティ１.Belle＆Boo撥水マスクお買い上げノベルティ２.Belle＆Boo撥水巾着セット

期間中お買い上げノベルティを40名様にご用意しています。



１.Belle＆Booマスク（サイズXS・S） 各15点 計30名様

お買い上げ金額：15,000円（税込）以上

先着30名様



２.Belle＆Boo巾着2点セット 10名様

お買い上げ金額：25,000円（税込）以上



ヨーロッパのベビーブランドで赤ちゃんとの毎日を楽しくおしゃれに過ごしてみませんか！？

阪急うめだ本店11F へのご来店を心よりお待ちいたしております。

【AtelierChoux/アトリエシュウ】

https://www.vacation-co.net/atelierchoux/



【MartinAranda/マルティンアランダ】

https://www.vacation-co.net/martinaranda1965/



【Belle＆Boo/ベルとブゥ】

https://www.vacation-co.net/belleandboo/





わたしたちはこれからも、 世界のおしゃれで子育てが楽しくなるようなアイテムをお届けしていきたいと思います。また、 その販売をとおして成長していくお子さまとの大切な思い出づくりをお手伝いしてまいります。





【前橋本店】

〒371-0804

群馬県前橋市六供町3-50-1

TEL:027-212-5711

営業時間 10:00-17:00（水曜・日曜定休）





【株式会社バケーション】

◆お電話でのご注文・お問い合わせ

0120-983-423（通話料無料）

027-212-5711（通話料お客さま負担）

受付時間 10:00-17:00（定休日：水曜・日曜を除く）

※携帯電話など「０１２０」を利用できない場合は、 「０２７」で始まる番号をお使いください。





＜参考URL＞

阪急うめだ本店

https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html

阪急うめだ本店 ベビー＆キッズニュースこちらから

https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/babykids/index.html



【AtelierChoux/アトリエシュウ】

https://www.vacation-co.net/atelierchoux/



「MartinAranda/マルティンアランダ」

https://www.vacation-co.net/martinaranda1965/



子供服バケーション

https://www.vacation-co.net/



子供服バケーションInstagram

https://www.instagram.com/vacation_co/?hl=ja