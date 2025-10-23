金融機関系保険代理店ジェイアンドエス保険サービスが「hokan(R)︎」導入を決定、情報一元化とDX推進を加速

株式会社Hokanグループ

「適正な営業活動」と「組織の強固な監査体制」を実現するクラウド型保険代理店システム「hokan(R)︎」を提供する株式会社hokan（ホカン、本社：東京都中央区、代表取締役社長：横塚 出、以下：当社）は、ジェイアンドエス保険サービス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：日野 夏樹、以下：ジェイアンドエス保険サービス社）への「hokan(R)︎」導入が決定したことをお知らせいたします。

このたびのシステム導入は、全社的な情報の一元化と営業プロセスの標準化を推進するため、顧客・契約管理システム「hokan(R)︎」に加え、入出金・精算業務管理に特化した「hokan出納」を併せて導入いたします。

また、「hokan(R)︎」を中核とするシステム連携を行うことで、バックオフィス業務を含む包括的なDXを実現し、より効率的な顧客管理体制の構築を図るものです。

当社では、今後もすべての保険募集人が活用可能なシステムを開発し、保険業界全体の更新・革新に貢献してまいります。

背景・課題

現在、保険業界では「顧客本位の業務運営」を基本軸として、業務プロセスの高度化と透明性が一層求められています。代理店運営の分野では、2026年施行予定の改正保険業法をはじめ保険会社による出向制限など規制の強化が見込まれており、顧客対応の改善・変更を迅速かつ正確に実行することが不可欠です。

りそなグループと親密な国内最大級の総合保険代理店であるジェイアンドエス保険サービス社は、お客様のニーズに寄り添い、損害保険や生命保険、医療保険等を活用した様々なソリューションを提供しておりますが、同社では、情報管理・業務フロー・体制整備の観点では以下のような課題を抱えておりました。

- 情報管理の非効率性：複数のシステム・拠点に情報が分散しており一元的な活用が困難。資料作成負荷が大きく業務効率を阻害。- 業務フローの属人化・非標準化：拠点・担当者ごとに運用面での違いがあり、統一的な営業プロセスや品質維持に課題。- 管理体制の強化ニーズ：改正保険業法等への対応を見据え、特に意向把握や比較推奨を含むコンプライアンス体制の強化が喫緊の課題。

このような状況を踏まえ、営業現場と本部の情報一元化、属人的な業務から脱却した業務の標準化、ならびにコンプライアンス体制の強化を目的に、業界特化型SaaS「hokan(R)︎」の採用が決定しました。

加えて、入出金・精算管理の効率化を図る「hokan出納」などの複数プロダクトも段階的に導入し全社的なDXを推進していく方針です。

代表コメント

ジェイアンドエス保険サービス株式会社 代表取締役社長 日野 夏樹様

保険業界は現在、デジタル化の加速、多様化・複雑化するお客さまニーズ、そして保険業法改正など劇的な変化を遂げようとしております。当社はこうした環境変化を的確に捉え、お客さまに最適な価値を提供し続けることを経営の最優先課題と考えておりますが、この度の全社的な情報基盤としての「hokan(R)︎」導入決定は、お客様の満足度を高め当社の企業価値向上を補完する重要な一手になると考えております。

情報の一元化や業務プロセスの標準化、そして強固なコンプライアンス体制の構築を通じて、社員一人ひとりが専門性を最大限に発揮し、更なるサービス向上を図り持続的な成長をめざしてまいります。

株式会社hokan 代表取締役社長 横塚 出

りそなグループと親密な国内有数の保険代理店、ジェイアンドエス保険サービス様が「hokan(R)︎」をお選びくださったことを大変光栄に存じます。情報管理の効率化や法令対応力の強化はもちろん、蓄積されたデータを活用した新たな価値創出にいたるまで、当社のシステムがジェイアンドエス保険サービス様の更なる成長に貢献できるよう、全力で支援してまいります。

■保険代理店向け顧客・契約管理サービス「hokan(R)︎」の概要

主に保険代理店を対象とする顧客・契約管理システム「hokan(R)︎」は、見込みから保全までの情報を一元管理し、情報の集計/分析まで繋げることができる顧客・契約管理システムです。2018年のリリースから顧客を拡大し、2022年には全国47都道府県の代理店・支店に導入を達成。使いやすさ・カスタマイズの柔軟性とサポート力・当システムの利用顧客である保険募集人の要望に沿ったプロダクトアップデート力を特徴とし、改正保険業法に伴い増加している事務処理を効率化します。生保・損保・企業内代理店、銀行系代理店など、多様な代理店の皆さまにご利用いただいております。

hokan紹介ページ：https://www.hkn.jp

お問い合わせページ：https://hkn.jp/contact/

※hokan及びhokanロゴは、株式会社hokanの商標または登録商標です。

■株式会社hokanの概要

「保険業界をアップデート（更新）し、アップグレード（革新）する」ことを目指し、保険代理店向け顧客・契約管理サービス「hokan(R)︎」を提供しております。多くの保険業界関係者に支えていただきながらソフトウェアサービスを提供してきた知見を活かし、最新の技術を保険業界にきちんと適用することで、誰もが正しく適切に保険商品を享受できる社会をつくってまいります。

コーポレートサイト：https://www.corp.hkn.jp/