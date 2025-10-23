爽快アクションRPG『ゴッデスオーダー（Goddess Order）』メインストーリー7章「狂気の根底」を実装！新規キャラクター「クレア」役の声優「上田麗奈」のサイン色紙が当たるXキャンペーンも！

株式会社カカオゲームズジャパン

株式会社カカオゲームズ（代表取締役：ハン・サンウ）は、株式会社PixelTribe（代表取締役：ペ・ジョンヒョン）が手がける新作の爽快アクションRPG『ゴッデスオーダー（Goddess Order）』（以下『ゴッデスオーダー』）について、2025年10月22日（水）にメインストーリー7章「狂気の根底」を実装しました。





今回のメインストーリー7章「狂気の根底」では、王国全域に勢力を伸ばした「黒霧教団」の実体が明らかになり、混乱の中心に立つ主人公「リズベット」が真実と向き合い、決断を下す物語が描かれます。闇と狂気に満ちた世界で下される「リズベット」の決断が、新たな展開の幕開けを予感させます。





これに合わせて、新キャラクター「クレア」が実装されました。「クレア」は地属性の強襲クラスの騎士で、ダンケル組合領の大企業「ホワイトロック」を率いる若き社長です。特殊な能力を持つ弾丸を放ち、高いクリティカルダメージを狙えるのが特徴です。

また、今回のストーリーと連動した 期間限定イベント「復讐の序幕」では、「クレア」の成長と復讐を中心とした物語が展開されます。





◼️ユーザーの声を反映した利便性の改善

今回のアップデートでは、ユーザーの皆様からのフィードバックを基に、より快適にプレイできるようシステムを改善しました。主な改善点は以下の通りです。

・ 依頼完了後の報酬獲得時に、肉を最大5倍まで消費して追加報酬を得られる機能を追加

・ 防具の依頼などで装備を獲得した際、報酬画面で付与されるランダムオプションをすぐに確認できる機能を追加

・ メイン画面下部の戦闘コンテンツ入場ボタンの視認性を向上





◼️「クレア」実装記念、クレア役「上田麗奈」さんのサイン色紙がもらえるキャンペーン開催中！

「クレア」の実装を記念して、クレア役の声優「上田麗奈」さんのサイン色紙がもらえるキャンペーンも開催中です。

『ゴッデスオーダー』公式Xをフォローした状態で、該当キャンペーンポストをリポストして是非ご参加ください。

▶︎キャンペーン期間

2025年10月22日(水) ～ 11月4日(火)23：59

▶︎参加方法

１.『ゴッデスオーダー』公式X(旧Twitter)をフォロー

２.キャンペーンポストをリポスト

▶︎賞品詳細

・ 抽選3名：声優「上田麗奈」さんのサイン色紙

・ 抽選2名：Amazonギフトカード1,000円分

※キャンペーン終了後抽選の上、当選された方にはX(旧Twitter)のダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

▶︎『ゴッデスオーダー』公式Xのキャンペーンポスト(旧Twitter)

https://x.com/GoddessOrder_JP/status/1980913097884987745(https://x.com/GoddessOrder_JP/status/1980913097884987745)







本作は、レトロな2Dドットグラフィックで描かれた横スクロール型アクションRPGです。ボタンを押す簡単操作で回避やパリィ、カウンターといった多様なスキルアクションが使え、モバイル環境でも本格的なアクションの手応えを堪能できるよう最適化されています。オートバトルを排し、3人のキャラクターを自在に切り替えて戦う独自の「タッグバトル」システムにより、プレイヤー自身の操作による爽快感を追求しています。

『ゴッデスオーダー』は、公式Xを通じてゲームの最新情報やイベント情報を順次公開していきます。公式Xをフォローして、順次公開される様々なイベントやプロモーションなど、最新情報をぜひチェックしてください。





『ゴッデスオーダー』公式サイト：https://goddessorder.kakaogames.com/ja/(https://goddessorder.kakaogames.com/ja/)

『ゴッデスオーダー』公式X：https://x.com/GoddessOrder_JP(https://x.com/GoddessOrder_JP)

『ゴッデスオーダー』YouTubeチャンネル : https://www.youtube.com/@GoddessOrder(https://www.youtube.com/@GoddessOrder)







■会社紹介

《Publisher》

Kakao Games Corp. (https://www.kakaogamescorp.com/(https://www.kakaogamescorp.com/))

Kakao Games（代表取締役：ハン・サンウ）は、韓国のIT企業Kakao傘下のゲーム会社であり、モバイルおよびPC向けの多様なゲームタイトルを展開しています。

2020年のKOSDAQ上場以降、『オーディン：ヴァルハラ・ライジング』『アーキエイジウォー』『ウマ娘 プリティーダービー』など、カジュアルからハードコアまで幅広いジャンルをカバー。

また、Lionheart Studio、XLGAMES、Ocean Drive Studio、METABORA（Kakao Friends IPを活用したカジュアルゲーム・ブロックチェーン展開）などの子会社とのシナジーを通じ、幅広い市場への展開を進めています。





《Developer》

PixelTribe Corp. (https://www.pixeltribe.io/(https://www.pixeltribe.io/))

PixelTribe（代表取締役：ペ・ジョンヒョン）は、2024年にLoadcompleteから分社化されたゲーム開発会社であり、爽快アクションRPG『ゴッデスオーダー（Goddess Order）』の開発を専任しています。

『クルセイダークエスト』を手がけたLoadcompleteの主要メンバーを中心に設立され、グローバル市場を見据えた高い没入感と完成度の高いピクセルアートを強みとする「ゲームらしいゲーム」づくりを目指しています。

今後は『ゴッデスオーダー（Goddess Order）』のグローバルリリースを皮切りに、PixelTribeならではの個性とクオリティを兼ね備えたタイトルを継続的に展開していく予定です。