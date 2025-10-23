現役商社マン・城戸川りょうさんの小説『高宮麻綾の退職願』本日発売！デビュー作でいきなり異例のヒットとなった令和の痛快サラリーマン小説、早くもシリーズ第2弾！

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区紀尾井町 社長：飯窪成幸）は、城戸川りょうさんの小説『高宮麻綾（たかみや・まあや）の退職願』を本日10月23日に発売いたします。

城戸川りょう『高宮麻綾の退職願』（文藝春秋）

『高宮麻綾の退職願』は、新人小説家のデビュー作としては異例のヒットとなった『高宮麻綾の引継書』の続編となります。デビュー作『高宮麻綾の引継書』は、専門商社の若手社員・高宮麻綾が主人公の痛快お仕事小説。第31回松本清張賞の最終選考に残り、惜しくも受賞は逃しましたが、作品の魅力に惚れ込んだ編集者の声で異例の書籍化が決まりました。2025年3月の発売前から書店員の熱烈な支持を受け、事前重版がかかる好調なスタート。その後も続々と版を重ね、シリーズ化も決定。TBSテレビ「王様のブランチ」、朝日新聞「売れてる本」など、メディアにも数多く取り上げられています。

◼︎麻綾、ついにクビ！？『高宮麻綾の退職願』作品概要

満を持して親会社・鶴丸食品に出向した高宮麻綾。意気揚々と新たなビジネスを仕掛けようと奮闘しますが、なんと早々にパワハラ疑惑をかけられます。さらに、次なる敵は産業スパイ！？ これまで若手社員として爆走してきた麻綾ですが、できることが増え、後輩も持った彼女がサラリーマン街道をどう生き抜くのか……。

パワーアップした麻綾の姿を見届けてください！

※2巻からでも楽しめます！

■本日より、電子書籍配信サイトでお得なキャンペーンが開始！

2巻の発売を記念して、1巻『高宮麻綾の引継書』を30%オフでお求めいただけるキャンペーンを開催いたします。

期間：10/23～11/5

対象サービス：Kindle、Apple Books、楽天Kobo、紀伊国屋書店、honto、yodobashi.com、DMMブックス、auブックパス、ReaderStore、Amebaマンガ、COCORO BOOKS、BOOK☆WALKER、ブックライブ

＊詳細は各サイトをご覧ください

◼︎「高宮麻綾シリーズ」特設サイト公開中！

2巻を読む前の予習復習はこれでバッチリ！シリーズ特設サイトでは、登場人物紹介、あらすじ漫画などを公開中です。

特設サイトはこちら :https://books.bunshun.jp/sp/ma-ya

◼︎著者プロフィール

城戸川りょう（きどかわ・りょう）

1992年山形県生まれ。山形県立山形東高校卒業。東京大学経済学部卒業。商社勤務。

■書誌情報

書名：『高宮麻綾の退職願』

著者：城戸川りょう

定価：1760円（税込）

出版社：文藝春秋

発売日：10月23日

ISBN：978-4-16-392031-3

書誌URL: https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163920313