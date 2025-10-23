祝・萩原朔太郎賞！　最注目詩人・大崎清夏の、旅と暮らしとことばの軌跡。最新エッセイ集『いいことばかりは続かないとしても』10月22日発売！

河出書房新社大崎清夏『いいことばかりは続かないとしても』 河出書房新社

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役 小野寺優）は、詩人・大崎清夏（おおさき・さやか）さんのエッセイ集『いいことばかりは続かないとしても』（税込定価2,090円）を、2025年10月22日に刊行いたしました。

2025年9月、詩集『暗闇に手をひらく』（リトルモア刊）で第33回萩原朔太郎賞を受賞され、いま最も注目される詩人である大崎さん。

受賞後初の書籍となる本作は、〈旅する詩人〉として、詩はもちろん紀行文や日記、映画や美術への寄稿も大人気の著者による、待望の最新エッセイ集です。

デビュー当初の原点的作品から最新作まで、十数年の間に紡がれた、動物について、映画について、こどもの文学について、生活について、旅について、詩について……ただいまブレイク中の書き手による、ことばの軌跡と現在地にご注目ください。

【本作に登場する場所】

熊のいる山奥・湘南の海辺・震災後の能登半島・ハンセン病資料館・豊田市美術館・ヴェネチア、そして古今の文学と映画と芸術の中etc.

「いいことばかりは続かないとしても、あくまでも軽妙に、明るく、希望をもって。（…）どんなに事態が悪化したように見えるときでも、そこに新しく面白いことを見つけることはできる。その先に待ち受ける大仕事にとりかかることはできる。無限の可能性を持った子どもにもう戻れない私たちは、大人として世界を拓けばいい。英語が話せなければ、日本語で語りかければいい。崇高な野生動物になれないなら、人間という変な動物として、生き延びる道を探ればいいのだ。」（本文より）

●『いいことばかりは続かないとしても』もくじ

熊に会ったら歌うこと。

遠くにトナカイがいます

ちゃんと知りながら、へんなことをやる ムーミンの世界のこと

何かをほんとうに聞くときには…… ミヒャエル・エンデ『モモ』のこと

いいことばかりは続かないとしても ウェス・アンダーソンの動物たち

動物と知り合うヒト 岩合光昭さんの写真のこと

港はありません

その家に、住んでいた

どうぞゆっくり見てください もうひとつの地震日記

快楽主義者の詩学 谷川俊太郎さんのこと

いつか眼差しが再び会うまで 『燃ゆる女の肖像』のこと

詩人の副業、詩の日常 『パターソン』のこと

存在しない故郷への旅 『ミリオンダラー・ベイビー』のこと

説明できない理想のために…… 『木のぼり男爵』のこと

それはあなたの自由 『さらば、愛の言葉よ』のこと

雪と踊る方法、あるいは訪れの合図 映画『Shari』のこと

大志の歌の祭りに寄せて 安野みつまさ先生へ

池上上々日記

その心は優しかった。 『いのちの芽』の詩人たちと出会った日のこと

中也はポエムか 大衆との合作について

風の展示を見にいく

自然を浴びに、ヴェネチアへ行く

●著者 大崎清夏（おおさき・さやか）

撮影：黒川ひろみ

1982年神奈川県生まれ。2011年、第一詩集『地面』刊行。詩集『指差すことができない』で中原中也賞、『暗闇に手をひらく』で萩原朔太郎賞受賞。ほか著書に『踊る自由』『目をあけてごらん、離陸するから』『私運転日記』『湖まで』など。2025年春より、拠点を神奈川・湘南の海辺から福島・奥会津の山あいに移し、執筆活動を続けている。

●新刊情報

書名：いいことばかりは続かないとしても

編者：大崎清夏

装丁：佐々木暁

装画：小城弓子

仕様：46変形判／並製／240頁

発売日：2025年10月22日

定価：2,090円（本体1,900円）

ISBN：978-4-309-03236-8

URL：https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309032368/

※電子書籍も11月に発売予定です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

