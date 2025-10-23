東京ディズニーランド(R)を最高に楽しむためのすべてが詰まったガイドブックの最新版が10月27日発売！　パレードルートの詳しすぎる解説や全アトラクション、レストラン、ショッピングまで情報満載！

株式会社講談社

東京ディズニーランド(R)を心ゆくまで満喫するための情報がつまったガイドブックの最新版、「東京ディズニーランド パーフェクトガイドブック 2026」が講談社より発売されます。「魔法使いの弟子」のミッキーマウスが目印の表紙は、見ているだけでワクワクするデザイン。この一冊で、あなたのパークでの一日がさらに輝くこと間違いなし！

(C) Disney

とじ込み付録は、切り取って持ち歩ける「東京ディズニーランドの大きなマップ」と、ファンにはたまらない「トゥーンタウンの特製ポストカード」。紙のマップを持っているとスマホの充電が切れそうなときにも安心！ まだ携帯を持っていない子どもに渡しておくのもおすすめです。

(C) Disney

巻頭では、東京ディズニーランドを最大限に楽しむための「攻略法」を大特集。いつ行くかを決めるために知りたい東京ディズニーリゾート(R)の最新ニュースはもちろん、パレードルートの詳しすぎる解説や、目的別のコースガイドなど、知りたい情報が満載です。

(C) Disney (C)Disney/Pixar

「エントリー受付」や「ディズニー・プレミアアクセス」などがなくても、誰もが気軽に楽しむことができるパレード。どんなキャラクターが見られるのか、パーク内のどこを通るのかといった情報を知っておくと、写真を撮る際にも役立ちます。

(C) Disney (C) ＆TM 2025 Lucasfilm Ltd. (C)Disney/Pixar

せっかく東京ディズニーランドに行くなら、乗ってみたいアトラクションや食べたいフードなどもきっといっぱいあるはず。どうやって回ったらいいのか悩んでいる方は、コースガイドのページがおすすめです。４つのモデルコースを参考に、自分なりの回り方をイメージしておくと当日もスムーズに行動できるのではないでしょうか。

(C) Disney

東京ディズニーランドの全アトラクションを紹介。中でも人気の８大アトラクションは写真たっぷりにお届けします。

(C) Disney

レストランはテーマランド別に紹介しているので、今いるところにどんなレストランがあるのか探しやすいのがポイント。人気のメニューをチェックして、何が食べたいかを吟味しましょう。みんな大好きなポップコーンもMAPつきで紹介しています。

(C) Disney (C) Disney/Pixar

もうひとつのお楽しみはショッピング。パークならではの可愛いグッズやお土産のお菓子はぜひ手に入れたい。人気の商品を厳選して掲載しているので、事前に欲しいものをチェックしておきましょう。

(C) Disney (C)Disney/Pixar

何度か行ったことがあるという人にもおすすめなのが「トリビア」のページです。リピーターにも意外と知られていないネタが満載なので、一緒に行った人に教えたら感心されるかも!?

(C) Disney

アトラクション、エンターテイメント、キャラクターグリーティング、レストラン、ショップ＆グッズまで、東京ディズニーランドに関するあらゆるジャンルを網羅し、あなたのパーク体験をより濃密なものへと導きます。

現在、読んで当てよう！ 東京ディズニーリゾート・パークチケットプレゼントキャンペーンも実施中。この機会にぜひ、新しいガイドブックを手に取って、東京ディズニーランド(R)の魔法の世界を存分にお楽しみください。

東京ディズニーランドの魅力を凝縮したガイドの最新版「東京ディズニーランド パーフェクトガイドブック 2026」は全国書店、WEB書店にて2025年10月27日（月）発売です！

● 定価：1980円（税込） ● 発行：講談社

●講談社は、東京ディズニーランド(R)/東京ディズニーシー(R)のオフィシャルスポンサーです。

