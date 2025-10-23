〈新卒採用戦略〉Z世代の本音を徹底解説！27卒学生が「入社を決める」選考の裏側

株式会社アローリンク

- セミナー内容優秀な学生ほど、なぜ最終面接直前で辞退してしまうのか？なぜ内定を出しても、保留や辞退が後を絶たないのか？

その背景には、学生の入社意欲が一時的な「点」で止まり、入社を決断するまでの「線」にまで育っていないという、構造的な課題があります。特にZ世代は、入社したいという想いが突発的に芽生えるのではなく、徐々に育まれるものです。また、彼らが企業を選ぶ基準は、「安定性」や「知名度」といった表面的な要素ではありません。彼らは企業の“スペック”ではなく、「自分がここで働く意味があるのか」「価値観に共感できるか」といった“感情”を重視しています。本セミナーでは、Z世代が企業選びで重視している“本音”を解き明かし、学生の心が自然と動き、入社を決断するまでのプロセスを「感情の5ステップ」としてご紹介します。弊社独自の「感情リクルーティング」や「採用マーケティング」の考え方をベースに、学生との関係構築における重要なポイントを厳選してお伝えいたします。- こんな方におすすめ・学生の「本音」を引き出せず、建前だけの表面的な会話で終わってしまう・選考の途中で、学生の志望度が上がっている実感がなく不安になる・「良い会社だとは思うのですが…」という曖昧な理由で辞退されることが多い・Z世代の価値観が多様で、何が響くのか正直掴みきれていない

- 登壇者情報

株式会社アローリンク

HRi事業本部 部長

蘓 伸太郎 (イケル シンタロウ)

2016年に携帯販売代理店テレックス関西に入社後、新卒採用を担当し内定辞退率を70%から10%に改善。

グループ会社であるアローリンクで事業部を立ち上げ、"感情リクルーティング"や"採用マーケティング"を駆使して新卒採用戦略から担当者育成まで実施。

不人気業界や中小企業の採用支援に強みを持ち、現在はSNSマーケティングを中心に事業支援展開しデジタルマーケティング戦略の立案や実行支援も手がける。

- セミナー概要

タイトル：Z世代の本音を徹底解説！27卒学生が「入社を決める」選考の裏側

開催日 ：日程A：2025年11月 6日(木) 15:00-16:00

日程B：2025年11月12日(水) 15:00-16:00

会場 ：オンライン

参加費 ：無料

定員 ：50名

登壇者 ：蘓 伸太郎 (イケル シンタロウ)

■会社概要

会社名：株式会社アローリンク

設立：2014年1月6日

資本金：30,000,000円

代表者名：代表取締役社長 蓬莱和真

所在地：〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通4-2-2

URL：https://arrowlink.co.jp/

事業内容：採用コンサルティング業

採用管理ツール「採マネnext≫」開発運営

LINE API 企画・構築・運用サポート

LINEマーケティングツール「Liny」運用サポート

RPA運用コンサルティング

AIシステム運用コンサルティング

職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）

認証・資格等：プライバシーマークの認定取得

ISO/IEC 27001（情報セキュリティ）

経済産業省 DX認定制度 認定事業者

LINE Green Badge 認定資格取得者45名

一般財団法人日本次世代企業普及機構 ホワイト企業認定 ゴールドランク

有料職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）

健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）

■提供サービス

・つながる採用マネージャー「Saimane」 https://www.arrowlink.co.jp/saimane

・採用マーケティングツール「採マネnext≫」 https://line-next.com/

・業務自動化サービス「派遣ロボ」 https://hakenrobo.jp/(https://line-next.com/)

・採用伴走型紹介サービス「キャリアーク」 https://careearc.jp/

・行政デジタル化サービス「持ち運べる役所」 https://liny-gr.com/

・採用パンフレット作成ツール「todoke」 https://todoke.ne.jp/(https://ai-sapota.jp/)

・就活支援サービス「AI就活サポたくん」 https://ai-sapota.jp/

・会社の魅力発信サービス「AI採用担当くん」 https://ai-tantou.jp/

本プレスリリースに関するお問い合わせや無料相談のご利用をお待ちしております。

アローリンクは、新卒採用担当者の皆様が抱える課題解決をサポートし、効果的な採用活動の実現に貢献することをお約束いたします。