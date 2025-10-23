「口コミコム」がFOOD STYLE JAPAN 2025 〈中部〉に出展 ー10月29日・10月30日 @Aichi Sky Expoー

株式会社mov

～10月29日・10月30日に開催～

店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社movは展示会「FOOD STYLE JAPAN 2025 〈中部〉 」に出展することをお知らせいたします。

口コミコムがどのように、インバウンド対策、効率的な集客数アップ、お客様の声を基にした店舗運営改善に役立つのか、デモなどで実際に体験していただける機会です。

開催概要

口コミコムについて

- 展示会名称 ：FOOD STYLE JAPAN 2025 〈中部〉- 日時 ：2025年10月29日（水）・30日（木）10:00 ～ 17:00（最終日は16:00まで）- 会場 ：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）展示ホールD- 主催 ：株式会社イノベント- ブース番号 ：E-27- 公式サイト ：https://foodstyle.jp/chubu/(https://foodstyle.jp/chubu/)

「口コミコム」は、飲食店の集客力向上を支援する口コミ・MEO対策ツールです。

Googleビジネスプロフィールやグルメサイトなど国内外31媒体と連携し、口コミの収集・分析・返信業務を一元化。AIによる自動分析とアンケート連携により、顧客の声から改善点や強みを可視化できます。

また、多言語対応により、インバウンド顧客の口コミ対応や媒体管理もスムーズに。インバウンド対策、集客数の増加に役立つ、現場実務に強いオールインワンソリューションです。

サービスサイト：https://kutikomi.com/(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_expo_foodstyle)

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

口コミコムは、国内外の口コミサイトを“もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む31サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogle マップを含む国内外31サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

口コミコムをもっとくわしく見る :https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_expo_foodstyle

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

訪日ラボをもっとくわしく見る :https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_expo_foodstyle

【会社概要】

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_expo_foodstyle)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_expo_foodstyle)」の運営

・口コミサイトの運営やノウハウが学べる会員制サイト「口コミアカデミー(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_expo_foodstyle)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_expo_foodstyle)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日コム(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_expo_foodstyle)」の運営

■ このリリースに関するお問い合わせ

pr@mov.am