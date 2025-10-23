中古パソコン販売の「PCバル」、『週末＋1・フラッシュセール』開催!!10/24(金) 00:00～10/27(月)11:59限定、厳選中古パソコンが限定価格で・最大40%OFF商品も!!

株式会社バルテック

株式会社バルテック（本社：東京都新宿区）のグループ会社、株式会社バルテックフィールドサービス（本社：東京都新宿区）が運営する中古パソコンの販売サイト「PCバル」（https://www.smaphodock24.jp/used/）では、2025年10月24日(金)00:00～10月27日(月)11:59の期間限定で『週末＋1・フラッシュセール』を開催致します!! PCバルが厳選した人気中古パソコンをこのセール限定の特別価格でご提供!! 最大40%OFF商品もあり、お値段と品質の両方で満足頂けるはず!!金曜・土曜・日曜と月曜の午前中の3.5日だけの特別なオファーなのでお見逃しなく!!

フラッシュセール対象商品はこちら(https://www.smaphodock24.jp/used/item_list.php?sc1=104&ka=1)

『週末＋1・フラッシュセール』以外にも、「PCバル」で中古パソコンを探すならこんなメリットが!!

１． 全台システム要件適合・約1,000台規模のWindows11搭載PC

コスパ重視の第8世代からハイスペックの第12・第13世代まで幅広いラインナップのWindows11搭載中古パソコンをご用意!

もちろんパソコン修理店が母体のPCバルならでは、独自の検査基準・項目に基づき状態をチェック後入念に整備しているので、安心してお使いいただけます!

Windows11搭載中古ノートパソコン(https://www.smaphodock24.jp/used/item_list.php?sc1=25)

Windows11搭載中古デスクトップパソコン(https://www.smaphodock24.jp/used/item_list.php?sc1=24)

2．まだまだ間に合うWindows11乗り換え・PCバルおすすめの1台

10月14日で公式サポートが終了したWindows10、もしかしてまだお使いだったりします？今からのWindows11乗り換えでもご安心ください、PCバルではおすすめの1台をご用意しています。オフィスソフト付き第10世代Core i5搭載のLIFEBOOK A5510/Dがなんと税込34,100円!

まだまだ間に合うWin11乗り換え |【おすすめ】富士通 LIFEBOOK A5510/D 15.6 Intel Core i5-10310U 8GB はこちら(https://www.smaphodock24.jp/used/item_list.php?search_keyword=%E3%80%90%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2%E9%99%90%E5%AE%9A%E3%80%91%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E9%80%9A+LIFEBOOK+A5510%2FD)

バランスの取れた高性能が魅力の第10世代Core i5搭載機に定番オフィスソフトWPS Office 2がついて税込3万円台半ばのバリュープライス。

Windows11の性能を活かすならやっぱり第10世代がお勧め! 法人様のまとめ買いも大歓迎♪

3．店頭ご成約のお客様限定・嬉しいメモリ増量プラン

PCバル各店店頭で中古パソコンをご成約のお客様限定!

Windows11の性能をフルに活かすのに欠かせないメモリの増量プランをご案内!!

まだまだ間に合うWindows11乗り換え応援フェア期間中なら、

メモリ交換または増設工賃が50%OFF!!

メモリ容量が大きいと起動時間や処理速度が速くなり、複数のソフトウェアを同時に使用しても処理速度を維持できます。

また、パソコンの負荷が軽減されるためフリーズなどの不具合が発生しにくくなります。

ご希望のお客様は店頭ご購入時に店頭でお申し付けください。

※パーツ代は別途お客様のご負担となります。

※機種や仕様により対応可否がございます・予めご承知おきください

■「PCバル」3つの安心

１．専門店ならではのこだわり

取扱商品は仕入れ後にパソコン整備士の資格を持ったスタッフが、独自の検査基準・項目に基づき状態をチェック後入念に整備。長く使える・故障の少ない状態でお届けできるようメンテナンスした上で販売しています。安定性と体感速度に影響するコンポーネンツはSSD＋RAMメモリ8GB以上を標準構成※とし、プロが手掛けたリフレッシュPCとして高度化・高速化するパソコンの使用環境に対応しお客様満足度の向上を目指しています。

※一部標準構成外の商品もございます。

２．お客様に寄り添った情報掲載・商品説明

写真と説明だけで選ぶネットの商品でも安心してお選びいただけるよう、スペック情報だけでなく「動作には問題ないものの、細かなキズや使用感がある部分など…」といった状態も丁寧にご案内しています。

店頭展示品についても、スタッフが実物をご案内しながら、納得いただけるようわかりやすくご説明しています。

３．安心保証&充実サポート

購入時から最大6ヶ月間の保証※が中古PCに付いてくる！パソコン修理専門店を10年以上全国に展開するPCバルならではの修理技術が可能にする手厚いサポートです。保証期間内中の修理ではお客様の費用負担はゼロ(適用条件あり)！ 保証期間終了後に故障が発生した場合でも、症状状態ご予算に応じ当社の技術スタッフが最善のご提案を致します。

※中古PCの保証適用条件はWEB保証書へのアクセスまたは(紙)保証書でご確認ください。

※商品により保証期間が異なります。詳しくは各商品ページをご確認ください。

◆会社概要

□株式会社バルテック

事業内容：ICT機器及びソフトウェアの開発・製造・管理

設立： 1993年3月23日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階

URL：https://www.webjapan.co.jp/

□株式会社バルテックフィールドサービス

事業内容：ICT機器及びソフトウェアの施工、保守、修理

パソコン修理サービス店のフランチャイズ展開

URL：https://www.smaphodock24.jp/