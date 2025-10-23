タカマツハウス、戸建領域初の新築戸建住宅全棟にスマートホームサービス「MANOMA」を導入

タカマツハウス株式会社

タカマツハウス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：藤原元彦、以下「タカマツハウス」）は、スマートホームサービス「MANOMA（マノマ）」を提供するライフエレメンツ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：木村真也、以下「ライフエレメンツ」）と業務提携契約を締結し、11月を目途にタカマツハウスの販売する新築戸建住宅全棟にMANOMAを標準採用いたします。

近年、マンション価格の高騰により、多くの方が「欲しくても買えない」という現実に直面しています。その結果、資産性を保ちながらも手の届きやすい住宅として、分譲戸建への関心が高まっています。タカマツハウスでは、一都三県を中心に駅徒歩圏内の利便性の高い「マンション立地」にこだわった用地仕入れを強みとし、利便性と資産性を兼ね備えた住まいを提供してきました。

一方で、防犯性や安全性の面では、依然としてマンションが選ばれやすい傾向があります。そこでタカマツハウスでは、「分譲戸建でもマンションと同等の安心を実現できないか」という課題意識のもと、さまざまなシステムの検討を重ねてきました。

その中で採用に至ったのが、スマートホームサービス「MANOMA（マノマ）」です。

当施策により、該当住宅の施主様は、スマートホームとセキュリティを一元管理できる「MANOMA」をご契約から1年間無料でご利用いただけます。センサーを駆使したセキュリティ対策や、アプリ・音声による家電機器操作、室内の温湿度自動制御などの一元管理が可能です。



MANOMAの全棟導入は本件が戸建領域初の事例となり、ライフエレメンツと協働のうえ、安全で便利なスマートセキュリティハウスの普及を推進してまいります。さらに、タカマツハウスの住宅販売促進のためのブランディング資材を一括提供し、当該住宅の付加価値創出を図ります。

両社は今後もスマートセキュリティハウスの普及を進めるとともに、施主様の暮らしの安全性・利便性・快適性の向上に寄与してまいります。

◆スマートホームサービス「MANOMA（マノマ）」について

「MANOMA」は、防犯・見守り・家電オートメーションを軸に、IoT機器とアプリで新たな体験価値を提供するスマートホームサービスです。センサー、スマートリモコン、スマートスピーカーなどの機器とスマートフォンアプリが連携し、安心して過ごせる便利で快適な毎日をサポートいたします。

設置工事不要で導入でき、大切なご自宅の壁に傷をつける心配もございません。無料設置設定出張サービスや、ご利用中のお困りごとを電話で相談いただけるコールセンターなど、サポート体制も充実しております。

【標準セット内容・料金】

該当物件では、セキュリティとスマートホームをまとめて導入いただけるよう、

・周辺機器のハブとなる、Amazon Alexa搭載の「AIホームゲートウェイ」

・窓やドアの開閉状況を検知し、アプリに通知する「開閉センサー」

・部屋の温湿度や照度を検知し、外出先からでもアプリで家電を遠隔操作できる「スマート家電リモコン」の機器を標準セットにしたプランをご提供いたします

＜セット機器＞

・AIホームゲートウェイ ×1

・開閉センサー ×3

・スマート家電リモコン ×1

＜施主様専用特典＞

・初期費用および解約違約金なし

・ご契約開始から1年間、ご利用料金無料（13か月目以降※は継続/解約をご選択いただきます）

・防犯ステッカープレゼント

・設置・初期設定出張サービス無料

・解約時機器回収サービス無料

※13か月目以降は月額3,168円（税別2,880円）

◆MANOMAが提供するスマートセキュリティCX

◆企業概要

ライフエレメンツ株式会社

https://life-el.com/

所在地：東京都渋谷区代々木1-11-2 フロンティア代々木 3階

代表者：代表取締役社長 木村 真也

設立：2013年12月

事業内容：IoT事業

タカマツハウス株式会社

https://takamatsu-house.co.jp/

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー15F

代表者：代表取締役社長 藤原元彦

設立：2019年4月

事業内容：不動産業