温度・湿度に応じて映像を切り替える『温度センサーキット』／センサーやLEDを制御する『XCコントローラーキット』同時発売

ジャパンマテリアル株式会社

ジャパンマテリアル株式会社（代表取締役社長：田中久男、三重県三重郡、以下「当社」という）は、オランダNexmosphere（ネクスモスフィア）社が開発したインタラクティブ製品『温度センサーキット』および『XCコントローラーキット』を10月24日（金）に同時発売いたします。

両製品は、当社が取り扱うデジタルサイネージプレーヤー「BrightSign」のオプションとして開発されました。『温度センサーキット』は温度・湿度の変化に応じたサイネージコンテンツの自動切り替えを実現します。『XCコントローラーキット』は、複数のNexmosphere社製インタラクティブセンサーの統合・管理を可能にする製品です。LEDライトの制御や、センサーからの情報をUDPコマンドとしてネットワーク経由で出力することも可能で、サイネージ演出を柔軟に管理できます。

温湿度を検知しサイネージをコントロール『温度センサーキット』

『温度センサーキット』は、温度や湿度の変化を検知して、あらかじめ設定した条件に応じて、サイネージプレーヤー「BrightSign」へトリガーを送信します。これにより、「BrightSign」で再生するコンテンツを自動的に切り替えることが可能です。本製品は、温度センサー、コントローラー、ケーブルがセットになったキット商品です。

指定した温度を超えた際にアラートを表示することや、リアルタイムの温度・湿度を表示することも可能です。イベント会場や商業施設、公共施設、作業現場など、さまざまなシーンでご活用いただけます。

温度センサーキットの詳細をみる :https://jmgs.jp/products/temperature_sensor.html

複数のインタラクティブセンサーを統合『XCコントローラーキット』

Nexmosphere社はユニークなインタラクティブセンサーを多数展開しており、『XCコントローラーキット』は、これらのインタラクティブセンサーを複数接続し、統合して管理できる製品です。以下の2点をラインナップします。

LEDストリップとの接続が可能な「XC-841」

最大4つのLEDストリップと最大8つのNexmosphereセンサーを接続して、「BrightSign」をコントロールできます。「BrightSign」からシリアルコマンドを送信することで、LEDの点灯カラーや点灯パターンを自在に制御でき、空間演出の幅が広がります。4本のLEDストリップ（長さ1m）が同梱されており、すぐにご利用開始いただけます。コントローラー、LEDストリップ、microUSB電源ケーブル、ACアダプターがセットになったキット製品です。

UDPコマンド出力が可能な「XC-101UP」

最大8つのNexmosphereセンサーを接続できるネットワーク機器です。センサーが検知した情報をUDPコマンドとして出力し、既存のネットワークシステムや制御機器と柔軟に連携できます。PoE対応により、LANケーブル1本で通信と給電の両方が行えるため、設置が容易で配線コストも削減できます。

XCコントローラーキットの詳細をみる :https://jmgs.jp/products/xc_controller.html

Nexmosphere社について

2016年にオランダで設立。デジタルサイネージやPOSのためのセンサーやコントローラーを開発・製造しています。「あらゆるデジタルディスプレイを魅力的な体験に変える」を理念とし、お客様にとって魅力的でインタラクティブな体験を作り出すことを目標として製品を開発しています。

Nexmosphere社製品一覧はこちら :https://jmgs.jp/products/category/nexmosphere.html

◎販売に関する情報

価格：オープン

販売店：Webサイトの販売店情報ページをご参照ください⇒https://jmgs.jp/agency/index.html



◎ジャパンマテリアルについて

グラフィックスソリューション部では、国内外の優秀なPC用ハードウェアを取り扱い、製品とともに安心のサポートをご提供しています。

また、「グラフィックスソリューション事業」の他に、「エレクトロニクス関連事業」および「太陽光発電事業」と多岐にわたる事業を展開しております。みなさまにとって親しみやすく、「頼られる企業」を目指しています。



【会社概要】

会社名：ジャパンマテリアル株式会社

本社所在地：〒510-1311 三重県三重郡菰野町永井3098番22

東京本部：〒102-0082 東京都千代田区一番町5-3 アトラスビル4階

代表取締役：田中久男

URL（グラフィックスソリューション部専用サイト）：https://jmgs.jp/



◎お問い合わせ先

グラフィックスソリューション部（東京本部内）

※当事業部では、従業員の在宅勤務を実施しております。メール（sales-IT01@j-material.jp）WEBサイト（https://jmgs.jp/）のお問い合わせフォームよりお願いいたします。



※記載されている事柄は、予告無しに変更される場合があります。

※記載された商品名は各社の商標または、登録商標です。