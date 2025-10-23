ぽかぽかゲーミングアイテムで「巣ごもりゲーム」環境を極めよう！冬物製品の本格販売開始＆新作ダメ着も準備中

ビーズ株式会社

10月も半ばを過ぎ、朝晩の冷え込みと共に秋の訪れを感じる今日この頃。そろそろ重い腰を上げて、本格的に"冬の巣ごもり準備"を始める時期がやってきました。そこで、今年の冬をあたたかく快適に乗り切るために今オススメしたい、弊社ゲーミング家具ブランド「Bauhutte(R)（バウヒュッテ）」の『冬のあったかアイテム』をご紹介します。

◆毎冬大人気のロングセラーモデル。禁断の人型着る毛布

ゲーミング着る毛布『ダメ着4G ネクスト』HFD-4G-24

頭のてっぺんからつま先まで、全身をぬくもりで包み込むゲーミング着る毛布。

濃密ふかふかのベロアフリース生地と、内部に体熱を密閉する人型デザインが、温かい空気の層をつくって全身を冷気から徹底カバーします。

PC・スマホの操作を快適にする「可変ミトン」から、つなぎ服の欠点を解消する「着たままトイレシステム」など、細部までこだわって作り込んでいます。

PC/テレビ/スマホあらゆるゲームスタイルから、ベッドでのごろ寝タイムまで、寒い冬の一日をフルカバーします。

製品ページ：https://www.bauhutte.jp/product/hfd-4g-24/

◆スマホゲーマー特化モデル。上下セパレートで脱ぎ着らくらく

ゲーミング着る毛布 『ダメ着4SG』HFD-4SG25

サッと着られてサッと脱げる、上下セパレートタイプのゲーミング着る毛布。

ボトムスだけ外着に履き替えて外出、帰宅してすぐダメ着ぬくぬく状態に戻る…

シチュエーションに合わせた、スムーズなモードチェンジが可能です。

大容量のモバイルバッテリーも入れられる内ポケットや、大型スマホが収まるポケットを配備。

内/外側の両方からケーブルを通せるホールも搭載し、バッテリーと端末の接続をサポートします。

製品ページ：https://www.bauhutte.jp/product/hfd4sg25/

◆締め付け感ゼロ。超ゆったりサイズでストレスフリー

はだけない着る毛布 HFD-HB25

着用時の"はだけにくさ"にこだわった全身タイプの着る毛布です。

足元から首元までファスナーでしっかり閉じられ、どれだけ動いても・寝返りをうってもはだけることのない、ストレスフリーな仕様にこだわりました。

締め付け感を感じない超ゆったりサイズながら、手足を動かしてももたつかないようこだわりました。

まるでペンギンのようなシルエットが、快適なごろ寝生活をサポートします。

製品ページ：https://www.bauhutte.jp/product/hfdhb25/

◆堕落はさらなる境地へ。新作も発売準備中

定番モデルの本格販売に加え、来る10月30日（木）には、Bauhutteの着る毛布シリーズに新たな製品が加わる予定です。ゲーマーの「一日中ベッドで過ごしていたい」という願望を叶えるべく開発された、究極の一着。詳細情報の解禁まで今しばらくお待ちください。

◆冬のあったかゲーミング寝具&ウェア特集も公開中

冬のあったかゲーミング寝具&ルームウェア特集

寒い冬を快適に乗り切るための、おすすめゲーミングルームウェア＆寝具を紹介するコンテンツも公開しています。

今回ご紹介した着る毛布シリーズの他、「こたつ」そのものをゲーミングデスク化する専用こたつ布団や、ベッドを丸ごと温めるボックス型の電気敷き毛布など、冬におすすめのアイテムが満載です。

特集ページ：https://www.bauhutte.jp/bauhutte-life/winter-items/

「Bauhutte(R)（バウヒュッテ）」はビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上響）の自社ブランドです。製品のお貸出やコラボキャンペーンなど協業についてのお問い合わせは、弊社お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

■ブランドページ：https://www.bauhutte.jp/

■Amazonブランドストア：https://www.amazon.co.jp/bauhutte

■公式X（旧Twitter）：https://x.com/bauhutte

■公式YouTube：https://www.youtube.com/@bauhutte