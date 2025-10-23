今年一年がんばった私にごちそうを！自分らしく選び、楽しみ、彩ることで完成する、クリスマスの食の祝祭『ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル』

合同会社ユー・エス・ジェイ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは冬季限定イベント『ユニバーサル・クリスマス・ジョイ』を開催します。本日は、クリスマス・イベントに関する最新情報として、限定フード＆グッズのラインナップを公開します。

きらめくイルミネーションに包まれたパークでは、初開催となる『ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル』が開幕【開催期間：2025年11月4日（火）～2026年1月4日（木）】。パークの仲間たちをモチーフにした時季限定メニューや、寒い季節にうれしいあったかグルメがパーク全体に並び、心躍る食の祝祭が広がります。

さらに、ご褒美にもギフトにもおすすめなシーズングッズが新登場！冬の思い出を、より特別で心に残るひとときとして彩ります。

■自分らしく選んで味わう『ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル』初開催！

『ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル』

ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル』(※1)では、皆さまそれぞれの気分で楽しめる多彩なフードが勢ぞろい。ニューヨーク・エリアの『クリスマス・マーケット』やハリウッド・エリアの『スタジオ・スターズ・レストラン』には、キャラクターモチーフの特別メニューが大集合。「ハローキティ」の大好物“りんご”をモチーフにした「ドルチェ・チュリトス ～アップルパイフレーバー～」、骨型パイが印象的な“スヌーピー”の「ローストチキン ～デミグラス＆ベリーソース～」、さらに「ポットパイ ～ホタテとエビのチャウダー～」や「ブッシュ・ド・ノエル ～ショコラ＆マロン～」など、見ても食べても心が満たされるメニューが登場。仲間とシェアしたり食べ歩きしたりと、思い思いのスタイルで過ごせる新しいクリスマス体験をお届けします。

※1：11/4（火）よりスタート(『スタジオ・スターズ・レストラン』は11/6（木）よりスタート)

ドルチェ・チュリトス～アップルパイフレーバー～

【販売場所】クリスマス・マーケット内ハピネス・ワゴン

ローストチキン～デミグラス＆ベリーソース～

販売場所】スタジオ・スターズ・レストラン

※11/6より販売





ポットパイ～ホタテとエビのチャウダー～

【販売場所】スタジオ・スターズ・レストラン

※11/6より販売

ブッシュ・ド・ノエル～ショコラ＆マロン～

【販売場所】スタジオ・スターズ・レストラン

※11/6より販売

にぎわいを楽しんだあとは、テーブルサービスのレストランでゆったりと味わう特別メニューも。ゆったりとした時間を感じる内装の『パークサイド・グリル』では、ランチタイムに人気のグリルプレートが、クリスマス仕様の「アンガス牛と阿波尾鶏のクリスマス・グリルプレート」として登場。ディナータイムには、料理の一皿ごとに驚きや喜びが込められた「ホワイトクリスマス・プレミアムコース」をご用意。特別な夜を締めくくるのにおすすめのメニューです。

アンガス牛と阿波尾鶏のクリスマス・グリルプレート【販売場所】パークサイド・グリル※OPEN～15:00販売ホワイトクリスマス・プレミアムコース【販売場所】パークサイド・グリル※17:00~販売

さらに、エントランスに位置するフレンチスタイルのカフェ『ビバリーヒルズ・ブランジェリー』では、艶やかでアートのようなクリスマスケーキが今年も3種類登場。店内に並ぶ本格派のケーキは、眺めるだけでも心躍るラインナップです。自然と笑顔がこぼれるひとときが広がります。今年のクリスマスは、パークでしか体験できない高揚感とレストランで味わう落ち着きの時間、ご利用いただくシーンに合わせて多幸感に包まれる食体験をお過ごしいただけます。

左から、クリスマス・パフェ ～ベリー＆ピスタチオ～サンタクロース ～キャラメル＆ラズベリー～ムース・オ・ショコラ ～オランジェ＆カルダモン～【販売場所】ビバリーヒルズ・ブランジェリー

また、クリスマス限定メニューをご注文のゲストを対象に、コカ・コーラ、伊藤ハム、キユーピー、サントリー各社とコラボレーションしたオリジナルの「ごちそうフェス・ステッカー」をプレゼントします。

期間：2025年11月4日（火）～2026年1月4日（日）

※数量限定のため、告知なく配布を終了する場合がございます

※運営状況によってはお渡しできない場合がございます



実施店舗：ハピネス・カフェ(R)、クリスマス・マーケット、ビバリーヒルズ・ブランジェリー、パークサイド・グリル



参画企業各社（英語社名アルファベット順）：日本コカ・コーラ株式会社／コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社／伊藤ハム株式会社／キユーピー株式会社／サントリー株式会社

【配布場所例】ハピネス・カフェ(R)など

【配布場所例】クリスマス・マーケットなど

【配布場所例】ビバリーヒルズ・ブランジェリーなど

【配布場所例】パークサイド・グリルなど

・コカ・コーラは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャル・マーケティング・パートナーです。・伊藤ハムは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャル・マーケティング・パートナーです。・キユーピーは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャル・マーケティング・パートナーです。・サントリーは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャル・マーケティング・パートナーです。

■ご褒美にもギフトにもぴったりなシーズングッズが新登場！

聖歌隊のコスチュームに身を包んだ「ハローキティ」のグッズや、上品できらびやかな「スヌーピー」のアイテム、そして冬にオススメなホリデーグッズなど、冬ならではのアイテムが新登場。お気に入りを身に着けてパークを楽しむのはもちろん、家族や友人へのギフトとしてもぴったり。1年を頑張った自分へのご褒美や大切な人へのギフトにもおすすめのラインナップに、ぜひご注目ください。

カチューシャ

【販売場所】セサミストリート(TM)・キッズ・ストアなど

マスコットキーチェーン

【販売場所】スヌーピー・スタジオ・ストアなど

セーター

【販売場所】フィルチの没収品店(TM)など

■クリスマス・イベント『ユニバーサル・クリスマス・ジョイ』について

▪ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。

