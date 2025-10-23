『文豪とアルケミスト』より、″天体″をモチーフにした描き起こしイラストの新作グッズが「AGF2025」で登場！中外鉱業ブース[W-19]にて先行販売決定！

中外鉱業株式会社キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、2025年11月8日(土)～11月9日(日)開催の「アニメイトガールズフェスティバル 2025」にて『文豪とアルケミスト』の新商品を販売します。出展情報・通販はこちら！ :https://www.chugai-contents.jp/blog/event/agf2025/

"天体"がモチーフの描き起こしイラストを使用した新作グッズが「アニメイトガールズフェスティバル 2025」にて販売決定！

ページをめくる手元の灯りに照らされ、“夜空を読む”ような横顔の文豪たち9人を描いた「オーロラアクリルスタンド」のほか、AGF限定商品として、"図書館の庭に生息する生物"の「積みアクリルブロック」、さらに通販商品の「チェンジングアクリルキーホルダー」など、様々な新作アイテムが登場！

会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。

ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！

イベント情報

「アニメイトガールズフェスティバル 2025」

・開催日時 2025年11月8日(土)～11月9日(日) 9:00～17:00(16:30新規最終入場)

・開催場所 池袋サンシャインシティ

・ブース名 中外鉱業ブース[W-19]（White AREA：文化会館ビル3階 展示ホールC）

・公式HP https://agf-ikebukuro.jp/

・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/agf2025/

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。

※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。

特典情報

＜会場限定特典＞

中外鉱業ブースにて『文豪とアルケミスト』AGF関連商品を1会計3,000円(税込)ご購入毎に、特典ラメラウンドカード(全9種)をランダムで1枚お渡しいたします！

＜通販限定特典（Chugaionline）＞

中外鉱業コンテンツ部ECサイトにて『文豪とアルケミスト』AGF関連商品を1会計3,000円(税込)ご購入毎に、特典シルバーポストカード(全9種)をランダムで1枚お渡しいたします！

※特典プレゼントの詳細は中外鉱業 出展情報ページをご確認ください。

Web販売

Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/blog/event/agf2025/

予約期間：2025年10月23日(木)17:00～11月10日(月)23:59

発送日：2026年1月中旬以降順次発送予定



※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

製品情報

■オーロラアクリルスタンド 夜灯りver.（全9種）

販売価格：1,760円(税込)

ラインナップ：芥川龍之介、太宰治、島崎藤村、坂口安吾、織田作之助、久米正雄、直木三十五、菊池寛、檀一雄（全9種）

■トレーディングホロ缶バッジ 夜灯りver.（全9種）

販売価格：1個 550円(税込)／1SET[9個入] 4,950円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■トレーディングイラストカード 夜灯りver.（全9種）

販売価格：1個 440円(税込)／1SET[9個入] 3,960円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。

AGF限定商品

■積みアクリルブロック 図書館の庭に生息する生物（全3種）

販売価格：1,100円(税込)

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

先行通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）

■BIGアクリルスタンド 夜灯りver.（全9種）

販売価格：3,520円(税込)

■グリッターアクリルアートパネル 夜灯りver.

販売価格：3,850円(税込)

■チェンジングアクリルキーホルダー 夜灯りver.（全9種）

販売価格：1,760円(税込)

■ランチトートバッグ 図書館の庭に生息する生物

販売価格：1,980円(税込)

※通販商品は会場での販売はございません。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

権利表記・関連情報

【権利表記】

(C)2016 EXNOA LLC

【関連サイト】

文豪とアルケミスト - 公式 - DMM GAMES

https://bungo.dmmgames.com/

Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/

中外鉱業コンテンツ部 公式X

https://x.com/chugaionline