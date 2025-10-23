好評発売中！フルーツ王国山形へ行こう！秋旅キャンペーン助成金対象ツアー　秋の山形へ出かけてみませんか？

株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス蔵王温泉「名湯舎 創」・露天風呂蔵王温泉「名湯舎 創」・夕食の一例

このツアーは、山形県が実施している「フルーツ王国山形へ行こう！秋旅キャンペーン」の助成を受けております。

※旅行代金は助成金を差し引いた金額です。

※キャンペーン対象は、大人代金のみ適用となるため、小学生代金は適用除外となります。

■おすすめポイント

●秘境を走るローカル線の「仙山線」に乗り、豊かな自然を眺めながら山形へ！

●蔵王七湯舎めぐりも楽しめる、ゆったり温泉滞在（詳細は現地でご確認ください）

夕食は山形の旬を味わう和食膳をご提供

●最終日は仙台駅で約3時間の自由行動

牛タンなどの名物グルメや市内観光をお楽しみ♪

■商品詳細

2日間コース

◇コース番号：B2297

◇出発日：2025年11月27日（木）、28日（金）、12月7日（日）、8日（月）

◇旅行代金：大人1名あたり29,800円

◇行程：

3日間コース

◇コース番号：B2298

◇出発日：2025年11月18日（火）、12月3日（水）

◇旅行代金：大人1名あたり37,800円

◇行程：

■お申込み方法

「日本の旅、鉄道の旅」(https://www.jrview-travel.com/)サイトにてインターネット限定で発売中です。

《お申し込みはこちらから！》

●2日間コース：【山形1泊3,000円割引！】東北随一の強酸性 美肌効果抜群！乳白色のにごり湯・蔵王温泉「名湯舎 創」に泊まる2日間／ネット限定(https://link.jrview-travel.com/dh5g8)

●3日間コース：【山形1泊3,000円割引！】東北随一の強酸性 美肌効果抜群！乳白色のにごり湯・蔵王温泉「名湯舎 創」に泊まる3日間／ネット限定(https://link.jrview-travel.com/dn4p2)

●旅行企画・実施：株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス

●上記掲載コースは、当書面からのお申込みは承っておりません。

●お申込み状況により満席となる場合がございます。予めご了承ください。

