アルコニックス、ワークフローシステムを用いたDXにより、ATLED User Award 2025 『X-point of the year』を受賞

アルコニックス株式会社

アルコニックス株式会社（東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：手代木 洋）は、株式会社エイトレッド（東京都渋谷区、代表取締役社長：岡本 康広）が提供するクラウド型ワークフローシステム「X‑point Cloud」を活用した取り組みが評価され、「ATLED User Award 2025」において『X‑point of the year』を受賞しました。

「ATLED User Award 2025」は、5,000社を超えるエイトレッド社の顧客の中でも、特に印象的な活用事例やユニークな取り組みを実践した企業、直近年度において導入に際し目立った尽力を称える目的で開催されました。

今回の受賞は、アルコニックスグループ計20社※ 横断で「X-point Cloud」を展開し、業務の標準化と効率化を実現した取り組みを高く評価いただいたものです。アルコニックスは今後も、「X‑point Cloud」の直感的なUI、外部システム連携といった特長を活かし、デジタル技術を基盤にさらなる企業価値の向上と持続的成長を目指してまいります。

※2025年10月現在

【受賞理由（エイトレッド社コメント（抜粋））】

貴社は、グループにまたがるグループ展開を、「X-point Cloud」を活用して見事に標準化され、業務の統一と効率化を両立する新しい“スタンダード”を築かれました。スモールスタートから始まり、現場への着実な展開、さらに既存システムとの連携までを丁寧に積み上げることで、グループ全体の業務基盤に革新をもたらされました。その実践は、単なる導入にとどまらず、現場の理解と共感を得ながら自走型の運用体制を築き、他のユーザーにとっての理想的なモデルケースともいえるものです。「X-point Cloud」の模範として、新たな業務の「標準」をつくり出したその取り組みに深く敬意を表し、ここに表彰いたします。

「ATLED User Meeting & User Award 2025」に関するエイトレッド社のプレスリリースはこちら

https://www.atled.jp/news/20251010_01/(https://www.atled.jp/news/20251010_01/)

【「X-point Cloud」を活用したアルコニックスのDX】

・ペーパーレス化

アルコニックスは2019年にペーパーレス化計画を策定、コロナ禍を契機にデジタル化を加速、「X‑point Cloud」の採用を通じて稟議や取引限度申請などの承認プロセスをデジタル移行し、現場の負担を最小限に抑えつつ、承認スピードの向上、入力ミス削減、紙使用量の大幅削減を達成しました。

・他の社内システムとの双方向連携を確立

また、基幹システムやBI（ビジネス・インテリジェンス）システムとの双方向データ連携を構築。基幹システムからデータを日次で取り込み、申請時に自動参照できる仕組みを整備した他、X‑pointのデータをBIに連携することで業務アラートメールの自動送信を可能とし、ヒューマンエラーの抑止と業務効率の向上を実現しました。

・グループ計20社横断で展開

アルコニックスグループ計20社への横展開も実現。単一ドメイン・単一フォームによる標準化と、会社別の承認ルート・マスタ設定を組み合わせる設計を採用することにより、申請・決裁のプロセスをグループレベルで統一いたしました。

【「X-point Cloud」について】

「X-point Cloud」は、現在の申請書フォームや業務フロー・ルールに合わせられる各種機能を搭載しているほか、運用・管理を効率化・強化する機能も充実、ノーコードでフォームを作成でき、既存の紙書類をそのまま再現可能な特長を持つ

クラウド型のワークフローシステムです。

※ 「X-point Cloud」は株式会社エイトレッドの商標または登録商標です。

【アルコニックスグループについて】

アルコニックスグループは「夢みた未来を描く」を掲げ、「卸売・流通」機能を担う商社流通セグメントと、「加工・製造」機能を担う製造セグメントからなる、アルミや銅、レアアースなどのモノづくりに欠かせない非鉄金属をワンストップで提供する「総合ソリューションプロバイダー」企業です。次世代を見据えた事業展開により、国内の製造業において持続可能なビジネスモデルを生み出し、競争力向上を目指していきます。

【アルコニックス株式会社】（東証プライム：3036）

代表者 ：代表取締役 社長執行役員CEO 手代木 洋

所在地 ：〒100-6112 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー12階

事業内容 ：非鉄金属及びレアメタル、レアアース等の製品並びに原材料等の輸出、輸入及び国内販売

公式サイト：https://www.alconix.com/

https://prtimes.jp/a/?f=d36770-32-981f7af7514973d05bae34b4af41b4e0.pdf