【NHKカルチャー】俳人・陶芸家の木暮 陶句郎さんと楽しむ講演会と句会を松本で開催。
2024年NHK俳句選者、俳人、陶芸家 木暮 陶句郎さん
陶芸家であり俳人である木暮陶句郎先生が松本アイシティに！
2024年NHK俳句の選者である木暮陶句郎さんがこの秋、松本アイシティにやって来ます。
講演会では、
「わくわくすること、それが陶芸であり、俳句である。」と公言する陶句郎さんに、季節をとらえて句を作っていく心得などのお話をいただきます。
俳句を作るようになって、ご自身が大自然の一部であると意識されるようになったという陶句郎さん。
その目には、松本の大自然がどのように映るのでしょうか。
そして、俳句の文化を若者に伝えていきたいという想いはどのようなものなのでしょうか。
ご自身の言葉で語っていただきます。
後半には楽しい句会を行います。
テーマに応じて、講演で聞いた内容をヒントに楽しく俳句を作ってみましょう。
当日俳句が作れるか心配な方は、持ち寄り句でも大丈夫です！
きっとわくわくするひとときになりますよ！
講師選の優秀作品を詠んだ方には陶芸家でもある講師作のやきものをプレゼント。
Nカルフェス期間のスペシャルな一日を、松本アイシティ21で過ごしてみませんか。
■講師プロフィール
木暮 陶句郎
陶芸家・俳人 1961年群馬県伊香保町生まれ
俳句結社「ひろそ火」主宰
第13代 群馬県俳句作家協会会長（2022年6月～）
伊香保焼陶句郎窯主宰・Art Gallery Toukuro主宰
木暮陶句郎の俳句わいわい 実作と講評 松本編
講師：2024年NHK俳句選者、俳人、陶芸家 木暮 陶句郎
開催形式：教室
開催日時：2025年11月1日（土）14:00～16:00
受講料：会員 4,125円（税込） 一般 4,697円（税込）
主催：NHK文化センター松本iCITY21教室
