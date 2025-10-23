日常を少し贅沢に。Leneから“美しくととのう”梅干し＆はちみつ梅ペースト新発売

株式会社Lene

贅沢な果肉と香り高い酸味が広がる紀州南高梅。Leneの上質な味わいの源です。

「Lene」は、「Life of Essence, Nature, and Elegance」の想いを込めて名付けられたブランドです。

慌ただしい日々の中でも、自然の恵みとありのままの美しさを通して、心と身体に"ゆとり"と"調和"を届けたい。

そんな願いから、「Lene」は誕生しました。

私たちは、日常の中にある小さな「ていねい」を大切にしています。

自然がもたらす豊かな恵みと、人の手のぬくもりを重ね合わせ、ほんのひとときでも心が穏やかに整う時間をお届けしたい。

「Lene」は、忙しさの中にも自分を慈しむ余白を感じられるような、やさしい時間をあなたの日常に添えていきます。

Leneの上品な梅干しペースト第一弾商品「Umeboshiペースト19 49」

--時を越えて受け継がれた、心の味--

「Umeboshi 1949」は、日本の伝統食・梅干しをベースにした、Leneの第一弾商品です。

代々受け継がれてきた家庭の味を、現代の食卓にそっと寄り添うかたちで再現し、

“日常の中の小さなごちそう”としてお楽しみいただけるように仕上げました。

「大好きだった母が、代々作ってくれた梅干し。

塩だけで漬け込み、梅の酸味と旨みをそのまま生かした、

飾らないのに、忘れられない味。」

そんな記憶をたどりながら、昔ながらの製法で丁寧に仕上げました。

保存料や着色料を使用せず、素材本来の味わいと香りをそのまま生かしています。

種を取り、果肉感を残したペースト状に仕立てることで、

ごはんのお供としてはもちろん、お料理のアクセントにも使いやすい、

日々の食卓にそっと寄り添うやさしい味わいに仕上げました。

Umeboshi 1949

価格：\1,980円（税込）/ 内容量90ｇ

Leneの上品なはちみつ梅干しペーストはちみつ梅干しペースト

Umeboshi Honey -やさしい味わい-

--自然の恵みと、生はちみつのまろやかさをひとさじに--

自然塩で漬け込んだ紀州南高梅に、「MY HONEY」の生はちみつを合わせて仕上げた、特別なはちみつ梅ペースト。

はちみつのやさしい甘みが梅の酸味をそっと包み込み、まろやかで奥行きのある味わいを生み出しました。

すっぱすぎず、甘すぎず--その絶妙なバランスが、忙しい毎日に“やさしい余白”をもたらします。

おすすめの楽しみ方

・そのままで：お子さまにも食べやすいやさしい味わいです。

・野菜と一緒に：ディップやサラダのアクセントとして。

・お料理に：お肉料理のソースや、冷奴にひとさじ添えて。

Umeboshi Honey（はちみつ梅ペースト）

価格：\2,380円（税込）/ 内容量90ｇ

Lene×MYHONEY が贈る、自然の恵みから生まれた「はちみつ梅ペースト」

忙しい毎日を送る現代の女性たちに、“本質・自然・優雅さ”を届けたい。

そんな想いから生まれたブランド「Lene（レーネ）」は、

ハチミツ専門ブランド「MYHONEY」とともに、心とからだにやさしいライフスタイルを提案します。

このたび登場する 「はちみつ梅ペースト」 は、

MYHONEYの生はちみつと紀州産南高梅を贅沢に使用し、

天然の恵みをそのまま生かして仕上げた特別な一品です。

梅に含まれるビタミンやクエン酸が、日々の疲れをやさしく癒し、からだの内側から整えてくれます。

はちみつのまろやかな甘みと梅のほどよい酸味が調和し、塩分控えめでからだ想いの味わいに。

保存料や着色料を使用せず、素材本来の力と、ていねいな製法が生み出す“自然のままの美味しさ”をお楽しみいただけます。

冷えやすい季節こそ、自然の力で心とからだをととのえる--。

Lene×MYHONEYの「はちみつ梅ペースト」で、毎日に“やさしいひと匙の健康”を。

【関連情報】発売日当日の10月25日には、ファッション&カルチャー誌「FUDGE」主催のイベント にも参加予定です。

詳細はこちらhttps://fudge.jp/fashion/feature/346462/(https://fudge.jp/fashion/feature/346462/)

梅干しをおにぎりに添えて

MYHONEY公式 https://myhoney.jp(https://myhoney.jp)

■会社概要

商号：株式会社Lene

代表者：代表取締役社長 竹中 千香子

所在地：鳥取県東伯郡琴浦町三保1038－1

設立：2025年7月

URL：https://www.lene.tokyo

MAIL：info@lene.tokyo