日常を少し贅沢に。Leneから“美しくととのう”梅干し＆はちみつ梅ペースト新発売
贅沢な果肉と香り高い酸味が広がる紀州南高梅。Leneの上質な味わいの源です。
「Lene」は、「Life of Essence, Nature, and Elegance」の想いを込めて名付けられたブランドです。
慌ただしい日々の中でも、自然の恵みとありのままの美しさを通して、心と身体に"ゆとり"と"調和"を届けたい。
そんな願いから、「Lene」は誕生しました。
私たちは、日常の中にある小さな「ていねい」を大切にしています。
自然がもたらす豊かな恵みと、人の手のぬくもりを重ね合わせ、ほんのひとときでも心が穏やかに整う時間をお届けしたい。
「Lene」は、忙しさの中にも自分を慈しむ余白を感じられるような、やさしい時間をあなたの日常に添えていきます。
Leneの上品な梅干しペースト
第一弾商品「Umeboshiペースト19 49」
--時を越えて受け継がれた、心の味--
「Umeboshi 1949」は、日本の伝統食・梅干しをベースにした、Leneの第一弾商品です。
代々受け継がれてきた家庭の味を、現代の食卓にそっと寄り添うかたちで再現し、
“日常の中の小さなごちそう”としてお楽しみいただけるように仕上げました。
「大好きだった母が、代々作ってくれた梅干し。
塩だけで漬け込み、梅の酸味と旨みをそのまま生かした、
飾らないのに、忘れられない味。」
そんな記憶をたどりながら、昔ながらの製法で丁寧に仕上げました。
保存料や着色料を使用せず、素材本来の味わいと香りをそのまま生かしています。
種を取り、果肉感を残したペースト状に仕立てることで、
ごはんのお供としてはもちろん、お料理のアクセントにも使いやすい、
日々の食卓にそっと寄り添うやさしい味わいに仕上げました。
Umeboshi 1949
価格：\1,980円（税込）/ 内容量90ｇ
Leneの上品なはちみつ梅干しペースト
はちみつ梅干しペースト
Umeboshi Honey -やさしい味わい-
--自然の恵みと、生はちみつのまろやかさをひとさじに--
自然塩で漬け込んだ紀州南高梅に、「MY HONEY」の生はちみつを合わせて仕上げた、特別なはちみつ梅ペースト。
はちみつのやさしい甘みが梅の酸味をそっと包み込み、まろやかで奥行きのある味わいを生み出しました。
すっぱすぎず、甘すぎず--その絶妙なバランスが、忙しい毎日に“やさしい余白”をもたらします。
おすすめの楽しみ方
・そのままで：お子さまにも食べやすいやさしい味わいです。
・野菜と一緒に：ディップやサラダのアクセントとして。
・お料理に：お肉料理のソースや、冷奴にひとさじ添えて。
Umeboshi Honey（はちみつ梅ペースト）
価格：\2,380円（税込）/ 内容量90ｇ
Lene×MYHONEY が贈る、自然の恵みから生まれた「はちみつ梅ペースト」
忙しい毎日を送る現代の女性たちに、“本質・自然・優雅さ”を届けたい。
そんな想いから生まれたブランド「Lene（レーネ）」は、
ハチミツ専門ブランド「MYHONEY」とともに、心とからだにやさしいライフスタイルを提案します。
このたび登場する 「はちみつ梅ペースト」 は、
MYHONEYの生はちみつと紀州産南高梅を贅沢に使用し、
天然の恵みをそのまま生かして仕上げた特別な一品です。
梅に含まれるビタミンやクエン酸が、日々の疲れをやさしく癒し、からだの内側から整えてくれます。
はちみつのまろやかな甘みと梅のほどよい酸味が調和し、塩分控えめでからだ想いの味わいに。
保存料や着色料を使用せず、素材本来の力と、ていねいな製法が生み出す“自然のままの美味しさ”をお楽しみいただけます。
冷えやすい季節こそ、自然の力で心とからだをととのえる--。
Lene×MYHONEYの「はちみつ梅ペースト」で、毎日に“やさしいひと匙の健康”を。
【関連情報】発売日当日の10月25日には、ファッション&カルチャー誌「FUDGE」主催のイベント にも参加予定です。
詳細はこちらhttps://fudge.jp/fashion/feature/346462/(https://fudge.jp/fashion/feature/346462/)
梅干しをおにぎりに添えて
MYHONEY公式 https://myhoney.jp(https://myhoney.jp)
■会社概要
商号：株式会社Lene
代表者：代表取締役社長 竹中 千香子
所在地：鳥取県東伯郡琴浦町三保1038－1
設立：2025年7月
URL：https://www.lene.tokyo
MAIL：info@lene.tokyo