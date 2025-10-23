「地球の歩き方 歴史時代シリーズ」の第2弾は『戦国』！　日本の戦国時代に関連する見どころスポットを徹底ガイドする、歴史ファン必携の一冊

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 地球の歩き方（東京・品川／代表取締役社長：新井邦弘）は、2025年10月23日（木）に『戦国』を全国書店およびオンライン書店で発売いたしました。第1弾として刊行された『ハプスブルク帝国』に続く、「地球の歩き方 歴史時代シリーズ」の最新作です。

■「歴史時代シリーズ」第2弾『戦国』が出陣！

時を越える扉の先に、つわものたちの夢がある――新シリーズ「地球の歩き方 歴史時代シリーズ」第1弾の『ハプスブルク帝国(https://hon.gakken.jp/book/2080254700)』に続く第2弾は、歴史ファンにとっては鉄板テーマともいうべき『戦国』。日本全国の城＆城跡、有名武将ゆかりの史跡、展示施設など、戦国時代に関連する見どころスポットを徹底ガイドします。戦国気分を味わえる旅のモデルプランをはじめ、戦国時代の基礎知識、城郭や武具を見学する際のポイント、歴史や文化の解説にも注力し、戦国ファンのみならず、国内旅行愛好家にも楽しんでいただけるコンテンツをそろえました。巻末折り込みには、全国主要城郭マップと戦国時代年表を収録！

▼「戦国探訪」の旅を満喫するための情報が満載

城郭はもちろん、古戦場や有名武将ゆかりの寺社、博物館、温泉、戦国時代（または少なくとも江戸時代）から続いている商品や食品・料理なども紹介。実用的な歴史観光ガイドとなっています。

▼ 戦国時代を理解し楽しむために必要な情報が満載！

「お城の基礎知識」「武具を鑑賞するポイントとコツ」「基礎からおさらい戦国時代」など、読み物としても充実した紙面づくりを心がけました。

▼ エリア別に分かれた見どころページ！

その地方の戦国時代にいかなる人物がいて、どのような道を歩んだのか、大きな流れを解説。続いて、その地方の代表的な武将や施設などをテーマとして、おおよそ2日間をかけて周遊する旅のプランを提案。見どころスポットは、都道府県別に紹介しています。

▼ タイムスリップしても怪しまれない！？

カバー裏面は、魔除け・厄除けの意味が込められている「陰麻の葉文様」をあしらったデザインとなっています。タイトルも手書き風なので、タイムスリップしても怪しまれずに、快適な旅を楽しめること請け合いです。

［商品概要］

■地球の歩き方 歴史時代シリーズ『戦国』

著作：地球の歩き方編集室

定価：2,420円（税込）

発売日：2025年10月23日

体裁：A5変型、272ページ＋折り込み

電子版：あり

ISBN：978-4-05-802546-8

発行所：株式会社地球の歩き方

発売元：株式会社Gakken

地球の歩き方：https://www.arukikata.co.jp/guidebook/313407/(https://www.arukikata.co.jp/guidebook/313407/)

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2080254600(https://hon.gakken.jp/book/2080254600)

