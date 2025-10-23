336人にVIO医療脱毛の痛みと費用について調査

医療法人社団Clara

医療法人社団Claraが運営するメンズクララクリニックは、日本全国の医療脱毛を5回以上受けた方を対象に「VIO医療脱毛の痛みと費用について」のアンケート調査を実施しました。最も多く利用されているのは大手クリニックであり、30代女性を中心に幅広い世代がVIO医療脱毛を経験していることが分かりました。また、施術時の痛みでは「Iライン」を最も強く感じる人が多く、費用に関しては10万円以上投資する層と低価格プランを選ぶ層に二極化する傾向が見られました。

調査方法：WEBアンケート調査 調査人数：336人

調査主体：医療法人Clara

調査時期：2024年1月～2025年8月

調査レポート：https://mens-clara.com/investigation-report-6/

＊本調査結果を引用する場合は、必ず「医療法人社団Clara」のクレジットとURL(https://mens-clara.com/)へのリンクを使用してください。

調査結果

VIO医療脱毛で痛かったのは「Iライン」が最多

「Iライン（約39％）」と答えた方が最も多く、次いで「Vライン」「VIOすべて」と続きました。デリケートゾーンは皮膚が薄く神経も集中しているため、痛みを強く感じやすいです。痛みに不安を感じる方は、事前にクリニックに相談し麻酔クリームや冷却ジェルの活用しましょう。

VIO医療脱毛の総額は「10万円～15万円以上」が最多

最も多かった回答は「30代の方を中心に10万円～15万円以上」となりました。一方で「1万円未満」「5万円～10万円未満」といった低価格帯の回答も一定数あり、キャンペーン利用や部分的な施術で始める方もいることが分かります。VIO医療脱毛は高額なイメージがありますが、実際にはプランや回数の選び方次第で幅広い価格帯が存在することが明らかになりました。

総括コメント

今回の調査から、VIO医療脱毛は「美容目的」だけでなく「快適さ・衛生面の向上」を求める幅広い世代に支持されていることが明らかになりました。特に30代を中心に、将来を見据えた自己投資として一定の費用をかける方が増えており、今後も関心は高まり続けると予想されます。

一方で、施術時の痛みや費用への不安も依然として大きな課題であり、クリニック側には麻酔や冷却などの痛み対策、明確でわかりやすい料金プラン提示が求められています。

クロス分析結果（VIO脱毛アンケート）

VIO医療脱毛の痛みと費用に関するアンケート結果をまとめました。これらのデータからは、年代や部位によって痛みの感じ方や費用のかけ方が異なることがわかります。

年代×痛みを感じなかった部位

- Iライン20代（39.5%）と30代（44.2%）は高い割合を示しており、若年層ではデリケートゾーンの中でも比較的痛みが少ない部位であることがわかります。- VIO全体VIO全体で痛みを感じなかったと回答した人は、全世代を通じて22.0%にとどまり、部位ごとの施術が好まれる傾向がうかがえます。Vライン40代ではVラインで痛みがなかったという回答が29.3%で最も多く、年齢が上がるにつれて痛みへの感じ方が変わる可能性を示唆しています。一方で、50代では0%となっており、非常に大きな差が見られます。- Oラインどの年代も「痛くなかった」と回答した割合が5%～12%台と非常に低く、デリケートゾーンの中でも特に痛みを感じやすい部位であることが分かります 。

痛みが少ないとされるIラインの体験プランを若年層向けに提供し、デリケートゾーン脱毛への関心を高めます。痛みへの不安を持つ方には、VIO全体ではなくIラインやVラインから始めるプランを提案しましょう。40代以降のお客様には、個別の痛みに合わせた丁寧なカウンセリングが重要です。

年代×医療脱毛の総費用

- 最多価格帯全体として、5万円～10万円未満（35.7%）、次いで10万円～15万円未満（26.8%）が多い価格帯であり、15万円以上の費用をかけた人も13.7%いることから、VIO医療脱毛は決して安価ではないことが分かります。- 年代別の傾向20代：15万円以上をかけた人が25.6%と最も多く、全身脱毛など広範囲の施術を希望する若年層が多いことが推測されます。30代・40代：5万円～10万円未満の層が最も多く、特定の部位やコースを絞って施術する傾向が見られます。50代：5万円～10万円未満が57.1％と最多ですが、1万円未満も14.3%いることから永久脱毛や全身脱毛を目指す層と広範囲の脱毛にはそれほど費用をかけない層に二極化していることがわかります 。

20代には月額制の分割払いプラン、30～40代には10万円前後の部位別セットプランを訴求します。50代には都度払いやピンポイント脱毛も併せて推奨し、気軽に始められる選択肢を提供しましょう。カウンセリングでは追加料金を明確にし、総額費用を提示することで、顧客の料金に対する不安を払拭します。

まとめ

- 世代間の傾向20～30代はIラインで痛みを感じにくい傾向が顕著であり、50代はVラインで痛みを感じなかった人が0%であるなど、年齢によって痛みの感じ方が大きく異なることが再確認できます。- 「すべて痛くなかった」の少数派どの部位も痛くなかったと回答した人は全体でわずか6.5%と少なく、医療脱毛には痛みが伴うことが一般的であることが分かります。

「痛くない」と謳うのではなく、「痛みに最大限配慮した施術」をアピールし、現実的な期待を持たせましょう。痛みへの不安を抱えるお客様には、丁寧にヒアリングを行い、最適な施術プランを提案します。VIO全体ではなく部位ごとのプランを豊富に用意することで、顧客の選択肢を広げましょう。

調査元

運営者：医療法人社団Clara(Men's Clara(https://mens-clara.com/) Men's ClaraAGA(https://claramedical.or.jp/))

医療法人社団Clara理事長：神林由香

住所：東京都港区南青山5丁目3-25 オウビルB1-2F

