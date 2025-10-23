¡ÚÆÉ¤à¡¦½ñ¤¯¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¤ÎÆÃÀ¤òÃÎ¤ë¡Û40¿Í¤Ë2～3¿Í¤¤¤ë¡Ö¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¡×·¼È¯·î´Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Ç§ÄêNPOË¡¿Í¥¨¥Ã¥¸¤¬¡¢µ¿»÷ÂÎ¸³/ÁêÃÌ²ñ/²»À¼¥Æ¥¹¥ÈÂÎ¸³²ñ¤ò10·î25Æü¡¦26Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÉ¤ß½ñ¤º¤Æñ¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤ä½¸ÃæÎÏ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¤Ë¤Ï¡¢Ê¸»ú¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤¬¤¹¤é¤¹¤é¤ÈÀµ³Î¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÎÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤Ç¾¤ÎÆ¯¤¤Ëµ¯°ø¤·¤Þ¤¹ ¡£40¿Í³Øµé¤Ë2～3¿Í ¡ÊÆüËÜ¸ì¤ÇÌó8%¡Ë¤¤¤ë¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¢¨1¡Ë
¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥º¤µ¤ó¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°¤µ¤ó¡¢Ìø²È²ÖÎÐ¤µ¤ó... À¤³¦¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¤ò¸øÉ½¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¬Ìî¤ÇºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ëÃøÌ¾¿Í¤¬Â¿¿ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ¤³¦Åª¤Ê·¼È¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢·î´Ö¡×¡Û
10·î¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¤òÀµ¤·¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¹ñºÝÅª¤Ê·¼È¯·î´Ö¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¼çÍ×6ÃÄÂÎ¤¬¶¦Æ±³«ºÅ¤·¡¢ÅÐÏ¿¼Ô419Ì¾¡Ê10·î22Æü»þÅÀ¡Ë¤Ë¤è¤ëÁð¤Îº¬Åª¤Ê³èÆ°¤¬Á´¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨£²¡Ë
Ç§ÄêNPOË¡¿Í¥¨¥Ã¥¸¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¡¢10·î25Æü¡¦26Æü¤Ë3¤Ä¤ÎÂÎ¸³¡¦ÁêÃÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨£±¡¡È¯Ã£À¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç8¡ó¡ÊUno et. al. 2009. Reading and Writing. ¡Ë¡£ÆüËÜ¸ìÏÃ¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ±Ñ¸ì¤Çº¤Æñ¤µ¤¬¸²Ãø¤Ë½Ð¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¤½¤ÎÅý·×¤Ï¸½ºß¤Ê¤¤¡£À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤Î¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¤Ï¡¢Àµ¼°¤Ë¤Ï¡ÖÈ¯Ã£À¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î³èÆ°¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢Åö»ö¼ÔÃÄÂÎNPO¥¨¥Ã¥¸¡¡¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢·î´Ö¸åÈ¾¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÚÍÎÁ¡§ÂÎ¸³¡ÛÆÉ¤ß½ñ¤º¤Æñ¤ò¡ÖÂÎ´¶¡×¡ª¤³¤É¤â¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Î¤¾¤¯µ¿»÷ÂÎ¸³¹ÖºÂ¡¡
ÆÉ¤ß½ñ¤¤Ëº¤Æñ¤Î¤¢¤ë¤³¤É¤â¤¬¡¢¶µ¼¼¤Ç¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢¤³¤É¤â¤Î"¸«¤¨Êý¡¦Ê¹¤³¤¨Êý"¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤É¤â¤Ø¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～12:00¡¡¼õ¹ÖÎÁ¡§4,400±ß¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¡
¡ÚÌµÎÁ¡§ÁêÃÌ¡ÛÆÉ¤ß½ñ¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ²ñ¡¡
Åö»ö¼Ô¡¦ÊÝ¸î¼Ô¡¦»Ù±ç¼Ô¤ÎÊý¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤Ë¡¢¥¨¥Ã¥¸ÂåÉ½¤ÎÆ£Æ²±É»Ò¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÁÌä¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â»²²ÃOK¡£Â¾¤ÎÊý¤Î»öÎã¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ä»²¹Í¾ðÊó¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡
10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë20¡§00～21¡§00¡¡»²²ÃÌµÎÁ¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¡ÚÌµÎÁ¡§ÂÎ¸³¡Û²»À¼ÆÉ¤ß¾å¤²¥Æ¥¹¥È¡Ê¹ñ¸ì¡ËÂÎ¸³²ñ¡õ»Ù±ç¥Äー¥ëºî¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê°ÑÂ÷»ö¶È¡¦²»À¼¶µºàBEAM ¥¤¥Ù¥ó¥È
ÆÉ¤ß¤Îº¤Æñ¤µ¤«¤éËÜÍè¤ÎÎÏ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¤â¡¢²»À¼¤ÇÉ¾²Á¥Æ¥¹¥È¡Ê¹ñ¸ì¡Ë¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹ ¡£¡Ö90ÅÀ¤È¤ì¤¿¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®³Ø¹»¤ÎÉ¾²Á¥Æ¥¹¥È¡Ê¸÷Ê¸½ñ±¡ ¹ñ¸ì¡Ë¤ò²»À¼¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀèÀ¸¡¢»Ù±ç¼Ô¤ÎÊý¤â¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë9:30～11:30¡¡»²²ÃÌµÎÁ
²ñ¾ì¡§¹Á¶è¥Ò¥åー¥Þ¥ó¤×¤é¤¶ ¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç£±-8-23¾ã³²ÊÝ·òÊ¡»ã¥»¥ó¥¿ー)¡¡
¡ÚÇ§ÄêNPOË¡¿Í¥¨¥Ã¥¸¡Û
½êºßÃÏ¡§¢©108-0014 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç4-7-1 À¾»³¥Ó¥ë4³¬
²ñÄ¹¡§Æ£Æ²±É»Ò
ÀßÎ©¡§2001Ç¯10·î
Ç§ÄêNPOË¡¿Í¥¨¥Ã¥¸¤Ï¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¤ÎÀµ¤·¤¤Ç§¼±¤ÎÉáµÚ¤È»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¤È¤·¤Æ¡¢2001Ç¯10·î¤ËÇ§ÄêÀßÎ©¤µ¤ì³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¤Î¿Í¤¬¤¤¤¤¤¤Êë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Àµ¤·¤¤¾ðÊó¤Î·¼È¯³èÆ°¡¢»Ù±ç¼ÔÍÜÀ®¡¢Åö»ö¼Ô¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Å¤¯¤ê¤ò¼´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¤Ï¡¢ÃÎÅªÈ¯Ã£¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆÉ¤ß½ñ¤¤¬Àµ³Î¤Ë¤¹¤é¤¹¤é¤È¤Ç¤¤Ê¤¤³Ø½¬¾ã³²¤Ç¤¹¡£
²ñÄ¹¤ÎÆ£Æ²±É»Ò¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾ÊÆÃÊÌ»Ù±ç¶µ°é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¼Ò²ñÊÝ¾ã¿³µÄ²ñ¾ã³²¼ÔÉô²ñ°Ñ°÷¤Ê¤ÉÀ¯ÉÜ°Ñ°÷¤òÌ³¤á¡¢È¯Ã£¾ã³²¼Ô»Ù±çË¡¡¢¾ã³²¼Ôº¹ÊÌ²ò¾ÃË¡¡¢¶µ²Ê½ñ¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êーË¡¡¢ÆÉ½ñ¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êーË¡¤Ê¤É¤ÎË¡Î§¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£