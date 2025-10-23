【セミナー開催】2026年を見据えたマーケティング最前線──BOTANICOが中小企業向け「AI×SNS実践セミナーシリーズ」を開催！

株式会社BOTANICO

株式会社BOTANICO（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：佐藤洋平）は、AI時代のSNSを中心としたマーケティングとブランディングをテーマにした無料オンラインイベント「AI×SNS実践セミナーシリーズ」を、2024年10月29日（水）より全4回にわたり開催いたします。

本シリーズでは、SNS戦略と漫画動画の融合から、AIを活用した売上設計、広告・ECの仕組み化、そして2026年のマーケティングトレンド予測までを一気通貫で解説。



時代の変化に対応しながら売上を生むマーケティング・ブランディングを構築するための実践的なノウハウを提供します。

■セミナースケジュール

【第1回】10月29日（水）15:00～

「『伝わる』をデザインする──SNS×漫画動画マーケティングセミナー」

（共催：MKDクリエーション株式会社 × 株式会社BOTANICO）

SNS上での発信力を高める“伝わるデザイン”とは？

売上につながるSNS戦略設計と、漫画動画を掛け合わせた新しいブランディング手法を具体的に解説します。

お申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd61b6ZPYlafM2VUYLPhXPd_Hfimi1lTLNdGvUmfed0w8bchQ/viewform)

【第2回】11月5日（水）15:00～

「AI×SNSで売上を最大化する中小企業ブランディング戦略セミナー」

（主催：株式会社BOTANICO）

AIによるデータ解析や戦略設計を活用し、SNSを“売上を生み出す媒体”へと変える手法を公開。

中小企業が抱える「SNSを更新しても成果が出ない」という課題を解決するための具体策を提示します。

お申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ6B7yh92EoxjTJO_TyqSOTkBYjbV6SlKvrsi9JY-vJbYTwg/viewform)

【第3回】11月19日（水）15:00～

「“売れる”SNS運用と広告設計を仕組み化する！AI・SNS×広告・EC戦略設計セミナー」

（主催：株式会社BOTANICO）

投稿、広告、LP、ECサイトを一貫して最適化することで、SNS運用を「感覚」から「設計」へ。

AI分析を取り入れ、売上に直結する広告・EC改善の実践ノウハウを紹介します。

お申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4ZNGqF2YgTicLzIJyl_aR78tZzwGSD35VxST6Pbim8C7A9Q/viewform)

【第4回】12月3日（水）15:00～

「2026年AI×SNSマーケティング予想最前線セミナー」

（主催：株式会社BOTANICO）

SNSマーケティングの未来をリードする専門家ゴジキ氏が登壇。

AIとSNSの進化がもたらす2026年のトレンドや市場の変化を、最新データと事例をもとに徹底予測します。

お申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZp5jl17oEFbOdoUo3yoWZPsRw9WBn48dlA8u3tFxHjBrsbA/viewform)

■本セミナーシリーズのポイント

■今後の展望

- AI・SNS・広告・ECなど幅広いテーマを体系的に学べる全4回構成- 実務に直結する“中小企業・マーケ担当者向け”の内容設計- デザイン×データで成果を出すための戦略を具体的に解説- 中小企業が成長するための実践ノウハウ- 2026年の最新マーケティングトレンドを先取り

BOTANICOは「中小企業の成長をデザインする」をテーマに、マーケティング・AI活用・ブランディングの支援を展開しています。

今回のセミナーを通じて、より多くの企業が“自社に合った小さな第一歩”を踏み出し、持続的な成長へとつなげていくことを目指します。