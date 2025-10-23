【AI×動画の転職サイト「体験入社」】朝日土地建物株式会社が「体験入社動画」を導入！

株式会社体験入社

株式会社体験入社（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役：松本聖司）は、この度、地域密着の不動産会社である朝日土地建物株式会社（以下、朝日土地建物）が、当社の提供する採用動画サービス「体験入社動画」を導入したことをお知らせいたします。この導入は、「求人文章だけでは、入社前に入社後のリアルが見えない不安」という課題を解消し、朝日土地建物が求める「自社にマッチした人材」の獲得をサポートいたします。

◎変革期を迎える不動産業界の採用課題

近年、不動産業界においても、お客様の多様なニーズやライフスタイルへの変化、情報社会の発展によりお客様ご自身が豊富な知識を持つようになったため、営業担当者にはその知識を上回る専門的な情報提供と、お客様一人ひとりの状況を的確に踏まえた提案力が不可欠となっています。このような背景から、企業成長の鍵を握る優秀な営業社員の確保が各社共通の課題となっています。

しかしながら、従来の転職サービスの求人文章だけでは、「実際の仕事内容」「給与」「休日・残業」「社風・人間関係」といった”入社後のリアル”を求職者に伝えることは困難です。この情報ギャップが、求職者と求人企業の双方にとって「入社後のミスマッチ」を引き起こす原因となっていました。 さらに、企業の本当の魅力が伝わらないために、本来であれば自社で活躍できたはずの人材と出会う機会そのものを失ってしまう「採用機会の損失」も問題となっています。

◎朝日土地建物「体験入社動画」の導入背景

朝日土地建物は、1985年に創業し、神奈川県（横浜市、川崎市、藤沢市、大和市、海老名市、相模原市）や東京都（町田、八王子）、埼玉県（所沢）に展開する地域密着の不動産会社です。同社は地域に寄り添う暮らしを提供し、お客様の期待を超えるサービスを追求しています。

朝日土地建物の成長を支える独自の企業文化と魅力を、従来の転職サービスの求人文章だけでは伝えきれませんでした。 同社の採用の強みは以下の通りです。

1. 地元密着の安定した働き方と地域への貢献

神奈川県や埼玉県の特定のエリアに店舗を構え、40年以上地域に密着した企業です。原則、転居を伴う転勤がないため、自らが住んでいるエリアや生まれ育ったエリアで長く働くことができます。また、FC町田ゼルビアや神奈川県の高校野球への協賛など、スポーツへのスポンサー協賛活動も行っています。

2. 20代、不動産業界未経験からでも稼げる圧倒的な環境

年齢、学歴、不動産業界の経験に関係なく平等にチャンスがあり、不動産業界未経験者でもやる気と成果があれば、20代から年収1000万円以上を実現することも可能な企業です。実際に、未経験から入社2年目、3年目で年収1000万円を実現している社員も多数います。

3. 充実した研修制度と学習支援

未経験者でも活躍できる研修制度が充実しており、新卒社員に対しては約2ヶ月、中途社員に対しても約2週間の本社での集合研修を行っています。社会人マナーや不動産業界の法律・広告知識など、基礎的なことから専門知識まで研修専任の講師から教わることができます。また、提携している資格学校や社内の学習支援体制も整っています。

4. 仕事とプライベートのバランス

営業支援ツールの導入による業務効率化などを進めており、多くの社員が19時半～20時には退社しています。家庭を持つ社員も多いことから、仕事とプライベートのバランスを取りやすい環境が整備されています

今回導入された「体験入社動画」では、「体験入社役のモデル」が実際に1日体験入社をして、「会社・事業の強み」「20代で年収1000万円を稼げる環境」「1日のスケジュール例」「仕事とプライベートのバランス」「充実した研修制度」「実際の不動産仲介の仕事内容」といった”入社後のリアル”をお伝えします。これにより、求職者は入社後の具体的なイメージを持つことができます。”入社後のリアル”を動画で可視化することで、「仕事内容がイメージしにくい」、「高度な知識が求められる不安」、「仕事とプライベートのバランスが取れるのか」といった不安を解消し、より意欲と適性の高い人材の応募を促進します。

・体験入社動画の導入企業の一例

Amazon Japan様、トヨタコネクティッド様、Nicole BMW様、LUSH JAPAN様、小松製作所様、SmartHR様、リブセンス様

三井不動産リアルティ様、三菱地所ハウスネット様、住友林業ホームサービス様、住友林業緑化様、住友林業ホームテック様、レオパレス21様、大東建託様、東建コーポレーション様

サッポロライオン様、ワタミ様、鎌倉パスタ様、磯丸水産様、BuySell Technologies様、IDOM(Gulliver)様、バイク王＆カンパニー様、スタジオアリス様

日本交通様、流通サービス様、ダイセーロジスティクス様、アーク引越センター様、スタッフサービス・エンジニアリング様、コプロコンストラクション様 など

導入企業事例ページ：https://media.taikennyusha.com/movie/

・朝日土地建物の体験入社動画

■1分バージョン

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=C2na6Dz19Yw ]

■フルバージョン

◎「体験入社動画」と連携する「体験入社AI」で、マッチング人材の採用を実現

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=QBMxP2-zcMY ]日本経済新聞や各種メディアも注目の新サービス「体験入社AI」

「体験入社動画」の導入は、当社の転職支援サービス「体験入社AI（https://taikennyusha.com）」をさらに効果的なものにします。「体験入社AI」は、求職者の希望条件を元に、AI（人工知能）が最適な求人企業を分析してマッチングする新しい転職支援サービスです。

「体験入社動画」などで収集している「実際の仕事内容」「給与」「休日・残業」「社風・人間関係」などの"入社後のリアル"を元にAIが求職者にマッチングする求人企業を徹底的に分析します。

◎「体験入社動画」「体験入社AI」第三者メディアによる評価

体験入社AIが求人企業と求職者の希望との適合度を分析します「体験入社AI」の利用の流れ

日本経済新聞社の日経電子版にて「転職支援サービス新興の体験入社、「AI採用」で差別防止の独自指針（2025年10月9日付）」、「求人動画と希望条件をAIで照合し、入社後のミスマッチ低減をめざす取り組み（2025年7月26日付）」として紹介されました。

加えて、J-WAVEのラジオ番組「STEP ONE」内「SAISON CARD ON THE EDGE」コーナー（2025年8月12日放送分）に出演いたしました。この放送では、株式会社体験入社 代表取締役社長の松本聖司がゲストとして招かれ、「AIを活用した転職サポートの可能性」に焦点を当て、活況な転職市場の動向から「体験入社AI」の具体的な仕組みまで、多岐にわたるテーマでお話ししました。番組の最後には、転職は人生の大きな決断であり、入社前に求人企業の”入社後のリアル”を確かめることの重要性が語られ、当社サービスの信頼性と社会的な必要性が改めて示されました。

【参考情報】

・株式会社体験入社 プレスリリース/メディア掲載一覧

https://media.taikennyusha.com/news/

◎株式会社体験入社の今後の展望

当社は、「すべての人に適職を、働く力で国を伸ばす。」というミッションのもと、AIと求人動画を組み合わせることで、従来の転職サービスでは実現できなかった”入社後のリアル”を可視化し、求職者と求人企業の双方にとって最適なマッチングを実現していきます。

◎会社概要

株式会社体験入社 代表取締役社長 松本聖司

会社名：株式会社体験入社（英表記：Taikennyusha, Inc.）

代表者：代表取締役社長 松本 聖司

本社所在地：〒248-0016 神奈川県鎌倉市長谷2-1-7 2F

横浜セールスセンター：〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼1-31-7

設立：2019年11月27日

資本金：5,000,000円

取引銀行：三菱UFJ銀行 鎌倉支店

事業内容：AI×動画の転職サイト「体験入社」の開発・運営／『体験入社動画』を活用した採用マーケティング支援

有料職業紹介事業許可番号：14-ユ-301555

URL：https://media.taikennyusha.com/