【10/23開始】戸籍住民課の一部業務において対話型AIによる電話対応を導入

東京都板橋区

事業概要

板橋区は、戸籍住民課の一部業務において、区民からの電話による問い合わせに対応するため、AIを活用した自動応答システムを導入します。




　事業内容

　令和７年１０月２３日（木）より対話型AIによる電話対応のサービスを戸籍住民課の一部業務において開始します。戸籍（出生・婚姻・離婚・死亡等）及び住民異動（転入・転出・転居）、窓口の開庁時間のご案内、お墓を移す手続きを対象としており、２４時間３６５日対応し、いつでも問い合わせが可能となることで区民サービス向上を図ります。


　利用方法は、専用の電話番号に問い合わせを行い、音声ガイダンスに従って、操作することでサービスを受けることできます。音声とテキストの同時案内により、手続きを確認できる仕様となっており、耳の不自由な方でも利用することができます（固定電話の場合を除く）。


対応時間

　年中無休２４時間対応


対応業務

●戸籍に関する手続き（出生・婚姻・離婚・死亡）


●住民異動（転入・転居・転出）


●窓口の開庁時間のご案内


●お墓を移す手続きについて


メリット

●２４時間３６５日いつでも対応可能になる


●電話がつながるまでの待ち時間削減につながる


利用方法



１．戸籍住民課対話型AI専用電話（６７４４-４５３９）へ電話。


２．音声ガイダンスに従い、ご質問内容を話す。


３.ご質問内容に応じて、チャットボット・ボイスチャットにより回答。


詳細を見る :
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/koseki/madoguchi/1059013.html

留意事項

・本システムは一般的なご案内を目的としており、個別具体的な判断を要する事案については対応いたしかねます。


・本システムの利用にあたり、氏名や住所などの個人情報のお話はご遠慮ください。


※上記内容はプレスリリース時点の情報であり、現在の事業内容と異なる場合がありますのでご注意ください。