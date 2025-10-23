株式会社エスケーアイ、サブスク事業拡大に向け「請求管理ロボ for Salesforce」を導入

株式会社ROBOT PAYMENT

企業のお金の流れを円滑にし、新たな価値創造を促進する株式会社ROBOT PAYMENT（本社：東京都渋谷区、代表取締役執行役員CEO：清久 健也、証券コード：4374、以下 当社）は、請求・債権管理システム「請求管理ロボ」が、株式会社エスケーアイ（以下 エスケーアイ社）に採用されたことをお知らせします。

請求・債権管理システム「請求管理ロボ」

「請求管理ロボ」は、請求書発行だけではなく決済・債権管理を付加した「請求業務負荷を約80％削減する」サービスです。これまで手作業で行っていた、請求・集金・消込・催促といった請求業務や債権管理をすべて自動化し、経理の業務負荷・債権リスクを減らします。クレジットカード決済・口座振替・銀行振込など、豊富な決済手段を低い手数料でラインアップしており、顧客数・請求件数の急激な増加へ対応することで企業の競争力を高めます。

概要

エスケーアイ社は、新たにサブスクリプション事業をリリースするにあたり、銀行振込以外の決済手段の拡充と、Salesforce(R)︎の顧客・販売情報を活用した効率的な請求管理体制の構築を目指していました。

社内にSalesforce(R)︎を構築するための専門人材が不足している中で、導入企業側でのカスタマイズが不要で、スピーディーに利用開始できるサービスを検討した結果、「請求管理ロボ for Salesforce」の導入を決定いただきました。

エスケーアイ社について

ソフトバンク代理店として、49店舗(愛知県21店、静岡県11店、神奈川県14店、東京都3店)のSoftBank・Y!mobileショップを展開しています。

また、法人のお客さまのスマートフォンやタブレット端末の導入から、勤怠管理ツールやチャットツールなどのDX/AIツールの活用提案まで、企業の業務効率化を総合的に支援する法人向けDXコンサルティング事業も行っています。

