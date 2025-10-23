株式会社ROBOT PAYMENT

企業のお金の流れを円滑にし、新たな価値創造を促進する株式会社ROBOT PAYMENT（本社：東京都渋谷区、代表取締役執行役員CEO：清久 健也、証券コード：4374、以下 当社）は、本日2025年10月23日に創業25周年を迎えました。これを記念いたしまして、2025年９月25日に「創業25周年記念株主優待実施に関するお知らせ」で開示いたしました記念株主優待の実施に加え、ロボペイファンミーティングの開催を予定しておりますので、現時点での概要をお知らせいたします。

詳細につきましては、改めてご案内させていただきます。

- ロボペイファンミーティングの目的株主やステークホルダーの皆様への感謝をお伝えするとともに、当社にご関心をお寄せいただいている皆様と、当社の役員・責任者との間で相互にコミュニケーションを図る機会を設けることで、当社の戦略や事業への理解を一層深めていただくことを目的としております。また、皆様からのご意見を伺いながら、Corporate Purpose Statement（CPS）の実現に向けて中長期的なご支援を賜りたく、本取り組みを予定しております。- ロボペイファンミーティングの開催概要（予定）日時：2025年12月11日(木) 18:30-21:00会場：オルクドールサロン TOKYO参加費用：無料参加方法：参加申込フォームよりお申し込み予定（申込URL・QRコード等は後日ご案内いたします）※お申込み期限および当選通知等の詳細は、後日改めてご案内いたします。※事前にお申込みがない場合、会場で受付をお断りさせていただく場合がございます。- ロボペイファンミーティングの内容（調整中）当日のプログラムや具体的な内容については現在調整中です。確定次第、当社ウェブサイトや公式LINE等にてご案内いたします。皆様にご満足いただけるような企画を準備しておりますので、今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。

株式会社ROBOT PAYMENT 会社概要

社名 ：株式会社ROBOT PAYMENT（東証グロース：4374）

所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-19-20 第15荒井ビル4F

設立 ：2000年10月

代表 ：代表取締役執行役員CEO 清久 健也

企業サイト ：https://www.robotpayment.co.jp/

サービス一覧 ：https://www.robotpayment.co.jp/service/