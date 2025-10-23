サンリオキャラクターズと英検の勉強ができる！ 『シナモロールと英検3級』『ポムポムプリンと英検4級』が新発売

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年10月23日（木）に『シナモロールと英検3級』『ポムポムプリンと英検4級』を発売いたしました。

かわいいオリジナル赤シート付き！

サンリオキャラクターズと、いつでもどこでも英検対策ができる参考書シリーズが登場しました。1回分の勉強は見開きで完結し、持ち運びやスキマ時間の勉強にぴったりのシリーズです。

3級はシナモン、4級はプリンが目じるしのかわいらしい表紙になっています。シナモロールやポムポムプリンの仲間たちといっしょに英検合格を目指しましょう！

■1回分の勉強は見開きで完結！ さくさく問題のポイントを学べる

左面が解説・右面が練習問題となっているので、1回分の勉強は見開きで完結するシンプルな構成。

見た目はかわいらしくシンプルな構成のシリーズですが、各級の要点は全てしっかりカバーしています。

■サンリオキャラクターズがポイント解説！ 応援があるから続けられる

英検の勉強も、シナモロールやポムポムプリンの仲間たちといっしょなら、気軽に楽しく続けられます。

毎ページに今の進捗がわかるバーが付いていて、そのバーの上をシナモンやプリンがトコトコ歩くようになっています。

■赤シートで隠しながら問題演習できる！

「練習問題」ページでは、オリジナルの赤シートを使って英検の予想問題に挑戦しましょう。

持ち運び＆スキマ時間学習にぴったりで、忙しい学生の味方になること間違いなしのシリーズです。

『シナモロールと英検3級』『ポムポムプリンと英検4級』は、全国の書店やネット書店で発売中です！ 気になった方は、ぜひ手に取ってみてください。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD.

［商品概要］

『シナモロールと英検3級』

価格：1,320円（税込）

発売日：2025年10月23日

判型：A5判／124ページ

電子版：なし

ISBN：978-4-05-306235-2

発行所：株式会社 Gakken

▼学研出版サイト

https://hon.gakken.jp/book/1130623500(https://hon.gakken.jp/book/1130623500)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4053062357(https://www.amazon.co.jp/dp/4053062357)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18329043(https://books.rakuten.co.jp/rb/18329043)

［商品概要］

『ポムポムプリンと英検4級』

価格：1,320円（税込）

発売日：2025年10月23日

判型：A5判／100ページ

電子版：なし

ISBN：978-4-05-306236-9

発行所：株式会社 Gakken

▼学研出版サイト

https://hon.gakken.jp/book/1130623600(https://hon.gakken.jp/book/1130623600)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4053062365(https://www.amazon.co.jp/dp/4053062365)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18329045(https://books.rakuten.co.jp/rb/18329045)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開