「モンスト」× アニメ「鬼滅の刃」コラボ第4弾を10月25日（土）12：00より開催！　「竈門炭治郎＆冨岡義勇」「我妻善逸」「栗花落カナヲ」などが期間限定ガチャに登場！

株式会社MIXI 株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）は、スマホアプリのひっぱりハンティングRPG「モンスターストライク」（以下モンスト）において、アニメ「鬼滅の刃」とのコラボを2025年10月25日（土）12：00より開催します。

本コラボでは、「竈門炭治郎＆冨岡義勇」「我妻善逸」「栗花落カナヲ」「不死川実弥」「伊黒小芭内」が期間限定のガチャに登場し、5体のうちいずれか1体が無料でもらえる、おひとり様1回限りのガチャ「1体確定！鬼滅の刃」も同時開催します。コラボクエストには「獪岳」「猗窩座」が登場するほか、ミッションクリアの報酬として「竈門炭治郎＆我妻善逸＆嘴平伊之助」、ログインボーナスやフレンドガチャで「宇髄天元」も入手できます。

また、過去のコラボで登場した一部キャラクターやクエストも再登場し、コラボ第3弾に登場した「時透無一郎」「甘露寺蜜璃」「竈門炭治郎＆竈門禰󠄀豆子」は、獣神化・改が可能になります。

さらに、抽選でコラボ限定オリジナルグッズやゲーム内アイテムが当たるキャンペーンも実施します。本コラボの詳細については、モンスト公式サイト内のお知らせをご確認ください。

＜モンスト公式サイトお知らせ＞ https://www.monster-strike.com/news/20251023_1.html

＜コラボ開催期間＞ 2025年10月25日（土）12：00～2025年11月4日（火）11：59

【ガチャで登場するキャラクター】※敬称略水属性 ★6 水の呼吸 竈門炭治郎＆冨岡義勇（獣神化）CV：花江夏樹（竈門炭治郎）、櫻井孝宏（冨岡義勇）

火属性 ★6 雷の呼吸 我妻善逸（獣神化）CV：下野紘

光属性 ★6 花の呼吸 栗花落カナヲ（獣神化）CV：上田麗奈

木属性 ★6 風柱 不死川実弥（獣神化）CV：関智一

闇属性 ★6 蛇柱 伊黒小芭内（獣神化）CV：鈴村健一

【ログインやミッションクリアの報酬で入手できるキャラクター】※敬称略火属性 ★6 柱稽古中 竈門炭治郎＆我妻善逸＆嘴平伊之助（進化）CV：花江夏樹（竈門炭治郎）、下野紘（我妻善逸）、松岡禎丞（嘴平伊之助）

水属性 ★6 ド派手な稽古 宇髄天元（進化）CV：小西克幸

【コラボクエスト登場キャラクター】※敬称略光属性 ★6 上弦の陸 獪岳（進化）CV：細谷佳正

木属性 ★6 修羅 上弦の参 猗窩座（獣神化）CV：石田彰

■限定グッジョブ9種類がコラボガチャのおまけに！

期間限定のコラボガチャで10連ガチャを引くと、「EXおまけ」として”コラボ限定グッジョブ”が9種類の中からいずれか1種類付いてきます。

■コラボ第4弾を記念してキャンペーン2種を実施

１.モンスト×アニメ「鬼滅の刃」コラボ開催記念 「全集中」力を試そう！キャンペーン

モンストキャンペーン公式Xアカウント（https://x.com/monst_campaign）をフォローし、期間中に投稿される「全集中」力を試すミニゲームに挑戦。結果をXに投稿すると、後日抽選でモンスト×アニメ「鬼滅の刃」コラボ限定「全集中」湯呑みが30名様に当たります。

＜開催期間＞

2025年10月25日（土）12：00～2025年11月4日（火）11：59

※対象の投稿はキャンペーン期間中に1回投稿されます。

＜賞品＞

・モンスト×アニメ「鬼滅の刃」コラボ限定 「全集中」湯呑み・・・30名様（後日抽選）

※画像はイメージです

２.モンスト×アニメ「鬼滅の刃」コラボ開催記念 フォロー＆引用ポストキャンペーン

モンストキャンペーン公式Xアカウント（https://x.com/monst_campaign）をフォローし、期間中に投稿された対象ポストに「#モンスト鬼滅の刃コラボに全集中」と“添付動画内で気になるストライクショット”を付けて引用ポストすると、即時抽選でゲーム内アイテムの「強化アイテムセット」が1,000名様に当たります。

＜開催期間＞

2025年10月25日（土）12：00～2025年11月4日（火）11：59

※対象の投稿はキャンペーン期間中に1回投稿されます。

＜賞品＞

・強化アイテムセット（ゲーム内アイテム）・・・1,000名様（即時抽選）

※セット内容：「レベルの書」×1、「わくわくミン」×1、「獣竜玉」×1、「オクケンチー」各属性×10、「タスX」各属性×10

■アニメ「鬼滅の刃」とは

集英社ジャンプ コミックス1巻～23巻で累計発行部数２億2000万部を突破した吾峠呼世晴による漫画作品が原作。アニメーション制作はufotable。

家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰󠄀豆子を人間に戻すため、《鬼殺隊》へ入隊することから始まる本作は、2019年4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』の放送を開始、2020年10月には『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を公開、2021年から2022年にかけて、『テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編』『テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編』を放送・配信、2023年2月より『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』を開催、4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』を放送・配信した。

2024年2月からは前作を超える145以上の国と地域で『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ』を開催、5月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』を放送・配信。そして、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が2025年7月18日全国公開。

人と鬼の切ない物語、鬼気迫る剣戟、魅力的なキャラクター、そして時折描かれるコミカルなシーンが全世界で人気を博している。

公式サイト： https://kimetsu.com/

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

※禰󠄀豆子の「禰󠄀」は「ネ＋爾」が正しい表記です。

■モンスターストライク < https://www.monster-strike.com >

スマートフォンの特性を活用した、誰でも簡単に楽しめる爽快アクションRPGです。自分のモンスターを指で引っぱって弾き、敵のモンスターに当てて倒していくターン制のゲームで、壁やモンスターへの“跳ね返り”や“ぶつかり”をうまく活用することで、クエストを攻略していきます。一緒にいる友だちと最大4人まで同時に遊べる協力プレイ（マルチプレイ）が特徴です。2013年10月の提供開始より多くのユーザーの皆さまにご利用いただき、2025年5月時点では世界累計利用者数が6,400万人を突破しました。

■アプリ概要

ゲーム名 モンスターストライク

カテゴリ ゲーム（アクションRPG）

プレイ料金 無料（一部有料／アイテム課金あり）

対応機種（OS）【iOS】iOS13.0以上

【Android(TM)】Android 7.0以上

（Android 7.0未満は動作不可）

利用方法 ・各ストアで「モンスト」を検索

【iOS】https://itunes.apple.com/jp/app/id658511662?mt=8

【Android】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mixi.monsterstrike

■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/ >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

※MIXIおよびモンスターストライクの名称、これらに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。