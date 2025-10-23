今年初物の日本酒を瓶詰直後にお届け「理系兄弟ヌーボー」を販売開始

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、当社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、「理系兄弟ヌーボー」を、2025年10月23日（木）17:00より販売いたします。（https://kurand.jp/products/rikeikyodai-nouveau）

「理系兄弟ヌーボー」とは

11月に話題になるワイン「ボジョレーヌーボー」は、フランスのボジョレーで収穫されたぶどう(ガメイ種)で造る赤ワインの「新酒」のことで、その年のぶどうの作柄を確かめ、また、ぶどうの収穫に対する感謝とお祝いの意味も込められています。「日本酒でもそんなヌーボーを造れないか」という思いからスタートしたのが「理系兄弟ヌーボー」プロジェクトです。今回お届けするのはクランドの日本酒の中で人気トップの座に君臨し、お客さまからも多くの高評価をいただいている「理系兄弟」です。理系兄弟のシーズンにとって初物となる「初しぼり」を搾ったばかり状態のまま、最短スケジュールでお届けします。

「理系兄弟ヌーボー」の魅力

１.1年に1回のみしぼりたて生酒の感動をお届け

今年初物の純米吟醸酒を、24時間以内に瓶詰め・出荷し、最短で楽しめる1年に一度限りの贅沢をお届けします。初しぼりならではの口に入れた瞬間の芳醇な香りやみずみずしさ、なめらかな舌触り、その日限りの贅沢を味わってほしいので、瓶詰は手作業でタンクは吞み口から注入することで、空気に触れる時間や空間を最小限にしました。酒蔵と協力しながら、生酒という新鮮さを生かした商品だからこそ、フレッシュ感を最大限に伝えられる造りに仕上げています。

２.1番人気の日本酒「理系兄弟」をヌーボーに

今回の仕込むのは、「理系兄弟」というクランドで不動の人気を誇る日本酒です。母の後を継いだ薬剤師の兄・有賀浩二さん、そして遺伝子レベルで免疫研究を行っていた弟・有賀裕二郎さん。

そんな異色の経歴をもつ2人がタッグを組み、理論をもとに「料理とのベストな組み合わせを楽しめること」を追求して生まれたブランドが理系兄弟です。「理系兄弟ヌーボー」は、理系兄弟でも同じみの福島県産の酒米「夢の香」を使用した純米吟醸酒です。熟したメロンや洋梨といったフルーティな香り、柔らかな口当たり、そして食事を邪魔しない透明感のある甘さが広がります。

３.酒蔵「有賀醸造」の新蔵で初めて造る第一歩

今年の初しぼりには、もうひとつの“初めて”があります。それは新蔵で初めて仕込む、蔵にとっての「ヌーボー」でもあることです。

現在日本酒を造る清酒蔵は減少傾向にあり、もっとも酒蔵が多かった時期に比べると半分以下まで減少しています。そんな中、江戸時代より福島県で250年続く「有賀醸造」は挑戦を続けています。蔵の長い歴史の中、蔵のさらなる発展のため、“酒質の再現性”と“味の安定化”を目指し、2025年夏に新蔵を建立しました。理系兄弟をさらに進化させることともなる、まったく新しいステージに立ち会ってみてください。

商品概要

【理系兄弟ヌーボー】

◯商品タイプ：日本酒

◯容量：720ml

◯アルコール度数：15%

◯原材料：米(国産)、米こうじ(国産米)

◯製造元：有賀醸造

＜プラン一覧＞

- 【超早割】理系兄弟ヌーボー 2本セット：4,240円（税込）- 【早割】理系兄弟ヌーボー 2本セット：4,490円（税込）- 理系兄弟ヌーボー 2本セット：4,990円（税込）- 理系兄弟ヌーボー 2本セット+太陽と月のサケグラス ペアセット：7,700円（税込）- 理系兄弟ヌーボー 2本セット+日本酒の美味しさを引き立てるサケグラス / はなやか：5,170円（税込）＜概要＞

◯商品名：理系兄弟ヌーボー

◯販売期間：2025年10月23日（木）～2025年11月13日（木）24:59

◯配送時期：2025月11月下旬以降順次発送予定

◯販売方法：クラウドファンディングサービス「クラファン！」

◯プロジェクト詳細：https://kurand.jp/products/rikeikyodai-nouveau

オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp