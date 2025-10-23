さだまさしの全国ツアーより、11月22日の東京国際フォーラム ホールA公演の模様を、12月28日にWOWOWで独占放送・配信決定！

今回は“四季”にまつわるセットリストで構成。「案山子」などの代表曲はもちろん、ニューアルバムからも「Tomorrow」などが披露される、見逃せない公演。

5月に発売されたアルバム『生命の樹～Tree of Life～』を携えて42公演の全国ツアーをスタートさせた、さだまさし。6月11日の大阪公演では4700回目のコンサートを達成し、前人未踏の偉業を更新し続けているが、そんな話題のツアーから11月22日の東京国際フォーラム ホールA公演の模様をお送りする。

このツアーでは、1曲目から盟友・吉田政美も登場して、最新アルバムに収録されたグレープの曲で開幕。さだまさしのコンサートでグレープがそろってオープニングを迎えるのは初の試みだ。また、今回は日本の“四季”を旅していくというテーマのセットリストが組まれており、最新作のみならず、「精霊流し」や「案山子」といった代表曲も演奏される。もちろん、彼のコンサートの名物であるトークも大きな見どころだ。WOWOWでは、そうしたさだまさしのコンサートの魅力を存分に楽しんでいただくべく、歌もトークもたっぷりと盛り込んでお届けする。

＜番組情報＞

さだまさしコンサートツアー2025 生命の樹～Tree of Life～

12月28日(日)午後9:45～

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり

収録日：2025年11月22日

収録場所：東京 東京国際フォーラム ホールA



▽番組サイト

https://www.wowow.co.jp/music/sada_masashi/(https://www.wowow.co.jp/music/sada_masashi/)