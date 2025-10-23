HKS、ジャパンモビリティショーで圧巻のデモラン、3連覇マシン『ランサーエボリューション』登場

株式会社エッチ・ケー・エス

株式会社エッチ・ケー・エス（本社：静岡県富士宮市、代表取締役社長：水口大輔、以下「HKS」）は、10月30日（木）より東京ビッグサイトにて開催される「ジャパンモビリティショー」内のデイリーコンテンツ「Gymkhana × Dirt Trial LIVE 2025」にて、全日本ダートトライアル選手権の最高峰D2クラスで３年連続のシリーズチャンピオンを獲得したHKSランサーエボリューション（田口 勝彦選手）による迫力のデモランを実施いたします。

「HKSランサーエボリューション（CZ4A）」

HKSは2023年より全日本ダートトライアル選手権に本格参戦。自社にてマシンメイクをおこなったランサーエボリューションとダートトライアルのトップドライバー田口勝彦選手とのタッグにより、初年度よりシリーズのクラスチャンピオンを獲得。

続く2024年も連覇し、さらに今シーズンは８戦6勝・２着２回という結果で上位６戦のポイントが採用されるレギュレーションにより、フルポイントでの３連覇を達成しました。

ジャパンモビリティショー「Gymkhana × Dirt Trial LIVE 2025」では全日本選手権で戦ってきたマシンの迫力ある走りを間近でご覧いただけます。モータースポーツファン必見のライブパフォーマンスをぜひ会場でご体感ください。

■イベント概要

イベントコンテンツ名：ジャパンモビリティショー「Gymkhana × Dirt Trial LIVE 2025」

開催場所： 東京ビッグサイト東棟屋外臨時駐車場「Performance Zone」

日時： 2025年10月31日（金） 11:00～12:30/15:00～16:30

車両： HKSランサーエボリューション(CZ4A)

ドライバー： 田口 勝彦選手

公式サイト： https://www.japan-mobility-show.com/

HKS全日本ダートトライアル選手権参戦結果

・2023年：Dクラス 参戦初年度でシリーズチャンピオン獲得（開催7戦3勝）

・2024年：Dクラス シリーズ連覇（開催7戦3勝）

・2025年：D2クラス 8戦6勝、シリーズ有効ポイントのフルポイントで3連覇を達成

※2025 年よりDクラスに二輪駆動車の「D1クラス」が追加、従来の四輪駆動車クラスは「D2クラス」に改称。

■会社概要

会社名： 株式会社エッチ・ケー・エス（英文名：HKS Co., Ltd.）

代表者： 代表取締役社長 水口 大輔

本店所在地： 静岡県富士宮市上井出2266

設立： 1973年10月

W E B : HKSグローバルサイト(https://www.hks-global.com/)

HKSオフィシャルサイト(https://www.hks-power.co.jp/)

【本件に関するお問い合わせ先】

名 称： 株式会社エッチ・ケー・エス

住 所： 静岡県富士宮市北山7181

ＴＥＬ： 0544-29-1111