サントリー チャレンジド・スポーツ プロジェクト「パラスポデザインカレッジ」第５期参加者募集開始

サントリーホールディングス（株）は、大学生とチャレンジド・スポーツ（パラスポーツ）の魅力を発信していくプログラム「パラスポデザインカレッジ」の第５期参加者を１０月２３日（木）から募集開始します。

当社は２０１４年に「サントリー チャレンジド・スポーツ プロジェクト」を立ち上げ、チャレンジド・スポーツの振興に取り組んできました。「サントリー チャレンジド・スポーツ アスリート奨励金」などアスリートや競技団体への奨励金支給、チャレンジド・スポーツ体験イベントの開催や、（公財）日本パラスポーツ協会、（一社）日本車いすバスケットボール連盟、車いすバスケットボール日本代表とのオフィシャルパートナー契約の締結など、チャレンジド・スポーツの魅力を伝え、競技の裾野を広げる活動に幅広く取り組んでいます。

「サントリー チャレンジド・スポーツ プロジェクト」の一環である「パラスポデザインカレッジ」は、インターネットスポーツメディア「SPORTS BULL」などを運営する（株）運動通信社との共催で２０２１年に開始しました。次世代を担う大学生たちが、チャレンジド・スポーツを切り口に共生社会について自ら考え動き、発信していくプログラムです。

これまでの活動では、大学生ならではの目線で車いすバスケットボールの選手を紹介する「選手名鑑」を制作したほか、さまざまな選手の取材記事やパラスポーツの認知度調査結果をホームページ・ＳＮＳなどで情報発信しました。また、車いすバスケットボール体験イベントの開催、パラスポーツの大会会場でのブース出展なども行いました。

第５期でも取り組みを拡充し、多くの方々にチャレンジド・スポーツの魅力を発信していきます。

●「パラスポデザインカレッジ」第５期概要

・プログラム期間

２０２５年１２月～２０２７年３月

※期間は都合により変更となる可能性があります

・応募期間

２０２５年１０月２３日（木）～２０２５年１１月３日（月・祝）

・応募方法

「パラスポデザインカレッジ」募集ページ

（https://sportsbull.jp/paraspo-design-college/entry/）よりご応募ください。

・募集対象者

大学１～３年生 １０名（予定）

※茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県に在住で２週間に１度程度、東京近郊に集まることが可能な方

・決定通知

プログラムの運営メンバーにて厳正なる審査を行い、２０２５年１１月２０日（木）から順次、電話またはメールにて通知します。

▼「パラスポデザインカレッジ」ホームページ

https://sportsbull.jp/paraspo-design-college/

▼「サントリー チャレンジド・スポーツ プロジェクト」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/culture-sports/challengedsports/

以上