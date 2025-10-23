直筆サイン入りアクリルコースターが当たる！横澤しっか先生『ボーイズラブ・コンプレックス』発売記念キャンペーン開催！【ホーリンラブブックス】

株式会社TORICO株式会社TORICO（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安藤拓郎）が運営するホーリンラブブックスにて、横澤しっか先生『ボーイズラブ・コンプレックス』発売記念キャンペーンを開催いたします。

ホーリンラブブックスでは横澤しっか先生『ボーイズラブ・コンプレックス』発売を記念して、

2025年11月26日（水）23：59までに『【サイン抽選あり・有償特典付き】ボーイズラブ・コンプレックス』をご注文いただいた方の中から抽選で

横澤しっか先生直筆サイン&お宛名入りアクリルコースターをお届けいたします!

詳細を見る :https://www.horinlovebooks.com/fair/topic-jQNRVuiA555Y

【キャンペーン対象商品】

2025年11月28日発売

ジーウォーク刊

横澤しっか先生

●「【サイン抽選あり・有償特典付き】ボーイズラブ・コンプレックス」



【対象期間】

< 横澤しっか先生『【サイン抽選あり・有償特典付き】ボーイズラブ・コンプレックス』>

2025年11月26日（水）23：59までにご予約いただいた方



※期間内にご注文完了=キャンペーンへの自動応募となります。

【注意事項】

※当選の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

※ご当選者様には、コミックス「ボーイズラブ・コンプレックス」+有償特典アクリルコースター(直筆サイン入り)をお送りさせていただきます。

サインなしのアクリルコースターはお届けいたしませんのでご了承くださいませ。

※コミックス「ボーイズラブ・コンプレックス」+有償特典アクリルコースター(直筆サイン入り)は同梱不可となり、入荷次第即時発送となります。

※ご当選・ご購入後のお客様の都合によるキャンセルは、いかなる理由があってもお受けできませんのでご了承ください。

※発送時期：2026年2月頃予定



※落選された方には、コミックス「ボーイズラブ・コンプレックス」+有償特典アクリルコースター(サインなし)をお届けいたします。

※コミックス「ボーイズラブ・コンプレックス」+有償特典アクリルコースター(サインなし)は通常商品同様、同梱サービスがご利用いただけます。



※『【有償特典付き】ボーイズラブ・コンプレックス』は当落に関わらず、全てのご注文者様に発送いたします。

そのうちご当選者様は、作家様直筆にてサイン入れ対応の為、お届けにお時間をいただきます。

ご注文からお届けまで3ヶ月程度、またはそれ以上のお時間をいただく場合があります。ご了承の上、ご注文ください。



※コミックス「ボーイズラブ・コンプレックス」+有償特典アクリルコースターはセットでお届けいたします。

別々でのお届けはいたしかねますので、ご了承ください。

※即日発送ではありませんので予めご了承の上ご注文をお願いいたします。



※ご応募はお一人様1アカウントにつき1応募とさせていただきます。

フェア対象商品を複数お買い上げされた場合でも、当選率が変動することはございません。

※ニックネームや架空名義など、登録情報に不備や虚偽があった場合、また弊社が不正と判断した場合は、抽選対象外といたします。



※転売禁止、ネットオークション出品禁止。判明した場合には当選を取り消させていただき、返還を求める場合があります。※

