「ワタミの宅食」新商品「好い日の御膳」好調　販売から３週間で累計30万食達成！業界最安値に挑戦！1食450円の低価格帯宅配弁当

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役会長 兼 社長CEO：渡邉 美樹、以下「ワタミ」）が運営する食事宅配サービス「ワタミの宅食」は、高齢者向け宅配弁当の新商品として「好い日の御膳」を開発し、2025年10月6日より全国でお届けを開始しております。

販売当初から、多くのお客さまにご利用いただき、３週間で累計30万食を達成いたしました。

物価高が続く中、2025年10月には新たに3,000品目を超える飲食料品が値上げされました。年金で生活する高齢者の生計はますます厳しくなっており、健康を意識した食事を摂ることがこれまで以上に難しくなっております。

新商品「好い日の御膳」は、75歳以上の後期高齢者を対象とした調理済み宅配弁当で、ご自宅までの宅配料込で1食あたり450円（税込）で販売しております。管理栄養士監修のバランスのとれた献立で、おいしさにもこだわった商品を、続けやすい価格でお届けできる点が、多くのお客さまのご好評をいただいております。

「ワタミの宅食」はこれからも、高齢者の方に心豊かな毎日を過ごしていただけるよう、低価格・おいしさ・食事バランスを実現した商品をお届けしてまいります。

■「好い日の御膳」低価格とおいしさの両立

物価高が続く中でも低価格で提供していくため、「好い日の御膳」は、仕入・製造・物流すべてを見直し、2年かけて開発いたしました。1食450円という低価格帯とおいしさ・品質の両立を実現しております。

１.仕入

◎仕入先を大きく広げ、世界中からおいしくて安価な食材を仕入。

◎原料仕入れを見直し、自社工場で調理することで、原材料原価を低減。

２.製造

◎設備投資により、加熱調理と冷却装置を増強し、おいしさを追求。

◎2日間の稼働で６食を製造。高い生産性を実現し、低価格での販売を可能に。

３.物流

◎使用食材や献立の精査、容器形態の変更により、安全性とおいしさの維持を実現し、消費期限を延長。

◎消費期限の延長により、3日分まとめてのお届けが可能となり、配送コストを削減。

◎容器サイズをミリ単位で調整し、配送効率をアップ。

■「好い日の御膳」商品概要

「好い日の御膳」は、管理栄養士が食事バランスに配慮しながら、日替わりの献立を設計しております。また、オリジナルの「わたみのかさねだし」を使い、自社工場で手づくりにこだわった製造を行うなど、おいしさにもこだわっております。新商品の開発にあたっては、試作と検証を繰り返し、風味や食感を確認しながら調理方法や献立の組み合わせを調整するなど、３日まとめての製造・お届けでもおいしさを維持できるよう工夫しました。

▼「好い日の御膳」公式ホームページはこちら▼

https://www.yoihinogozen.jp/category/yoihi

■「全額返金」について

対象のお客さま：ワタミの宅食を初めて利用される方、6カ月以上お休みされている方。

対象商品：好い日のおかず、好い日の御膳

対象期間：11月24日週お届け分まで（最終注文締切日 11月19日（水））

※初週のお届け分に限ります。※2週目以降のご利用は対象外です。※商品変更の場合も2週目以降は対象外です。

■「ワタミの宅食」について

「ワタミの宅食」は、日替わりのお食事と“まごころ”をお届けすることで“社会を支えるインフラ”となることを目指し、事業を展開しています。お弁当・お惣菜は、お客さまと同じ地域に住む“まごころスタッフ”がお届けしています。毎日約22万食のお弁当・お惣菜をお届けしており、病者・高齢者食宅配市場「15年連続売上シェア No.1」※（2010年～2024年）を達成しています。

2020年3月には、業界として初めて、自社弁当容器を回収し、新たな容器としてリサイクルする取り組みを全国に展開するなど、SDGｓの目標達成にも貢献しています。

※「病者・高齢者食宅配市場」で売上シェアNo.1（2010～2024年）出典 「外食産業マーケティング便覧2011～2025」（株式会社富士経済調べ）

■ワタミ株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田 1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長 CEO 渡邉 美樹

【設 立】 1986 年 5 月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページ URL】 http://www.watami.co.jp